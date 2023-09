Près de Lyon : inauguration du lycée Arnaud Beltrame à Meyzieu 

Le nouvel établissement scolaire a été inauguré ce vendredi par Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Gabriel Attal, ministre de l’Education nationale. Avec le nombre croissant de nouveaux élèves dans l’Est lyonnais, il était devenu "indispensable de relancer un nouveau lycée" selon Laurent Wauquiez. Jusque-là, le lycée Charlie Chaplin à Décines était le seul dans ce coin pour s’occuper de presque 2000 lycéens.

Le lycée Arnaud Beltrame a nécessité 50 millions d’euros pour cinq ans de travaux et est représentatif d’une "philosophie d’écologie positive" d’après l’élu LR : "Le lycée est chauffé à 80% au chauffage bois et le reste en panneaux photovoltaïques." Mais ce qui a été pointé du doigt comme étant la priorité de Laurent Wauquiez est la sécurité : "Les écoles doivent être des sanctuaires et doivent être protégées. Je suis heureux qu’Arnaud Beltrame puisse incarner ces valeurs." Un nom qui résonne dans ce cadre puisqu’il s’agit du gendarme qui a échangé sa vie contre celle d’un otage en 2018 lors d’une attaque terroriste à Trèbes, dans l’Aude.

Rénover 40 000 établissements scolaires en 10 ans

Si ce nouveau lycée pourra accueillir jusqu’à 1840 étudiants, seuls les élèves en secondes répartis en dix classes sont rentrés. Le reste se fera de manière échelonnée. C’est-à-dire que l’année prochaine, des classes de première seront ouvertes et ce sera le tour des terminales dans deux ans. En tout, l’école comprend 88 salles de classes et un réfectoire capable d’accueillir jusqu’à 800 couverts simultanément.

De son côté, Gabriel Attal a effectué sa première inauguration depuis sa prise de fonctions et considère que de nombreux autres établissements devront suivre une transition écologique : "On veut soutenir la rénovation de 40 000 établissements scolaires dans les dix ans qui viennent. Il y en a encore trop en France où il fait trop chaud l’été et trop froid l’hiver." Pour autant, les projecteurs sont pour l’instant sur lycée Arnaud Beltrame et Gabriel Attal est conscient que tout n’est pas encore parfait : "Je sais ce qu’il reste à faire en personnel et en transports." Notamment l’arrêt de tramway prévu en face du lycée n’arrivera qu’en 2025, une date bien tardive puisque les élèves rentrés cette semaine n’en profiteront que pour leur dernière année.

A.C.