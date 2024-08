Démission de Laurent Wauquiez : la Région "va enfin pouvoir respirer" selon les Ecologistes

Laurent Wauquiez - LyonMag

On sait ce que l'on quitte, et non pas ce qu'on prend.

Après la démission de Laurent Wauquiez de la présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et alors que l'identité de son successeur n'est toujours pas connue, les Ecologistes se réjouissent. Pour le groupe des Verts à la Région, la collectivité "va enfin pouvoir respirer !". Pour lui, la règle du non-cumul des mandats, "essentielle pour le bon fonctionnement de notre démocratie, trouve ici une application nécessaire et attendue". Dans un communiqué, le co-président du groupe Maxime Meyer encourage les futurs dirigeants de la Région à s'affranchir de la méthode Wauquiez : "Nous entrons maintenant dans une nouvelle séquence, avec l’annonce d’une nouvelle présidence pour début septembre. Si, sur le fond, cela ne changera probablement pas grand-chose – Laurent Wauquiez continuera certainement à tirer les ficelles en coulisses – cela offre néanmoins une opportunité de véritable changement sur la forme. C’est une occasion pour la majorité en place de s’engager dans un processus de changement démocratique, en respectant davantage les élus et les principes de bonne gouvernance". "L'inverse ne sera pas acceptable", menacent les Verts, qui rappellent avoir encore plusieurs recours et signalements en cours concernant les agissements de Laurent Wauquiez. Le nom du successeur du président démissionnaire devrait être annoncé d'ici le 7 septembre prochain. X