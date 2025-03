"Vive la chasse et vive la France", "Vous n'aimez manger que de l'herbe" : feu nourri sur les écologistes à la Région

Il y a eu bien sûr le quorum-gate qui permet au PS et au RN de se trouver une cause commune.

Mais les échanges au sujet du Plan chasse 2025-2027 ont été particulièrement savoureux. Car la délibération de 4,5 millions d'euros pour soutenir des projets censés permettre d'"agir pour une chasse responsable" a récolté les critiques des écologistes.

"C’est un gaspillage d’argent public", lançait Maxime Meyer, accusant la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'acheter les voix des chasseurs à des fins électoralistes.

En évoquant les "banquets de gibiers arrosés de champagne", Albane Colin s'est mise à dos le vice-président Philippe Meunier. L'ancien député du Rhône, réputé pour son ton placide mais son verbe acide, ainsi que son amour pour les armes à feu à tel point qu'il militait pour que les parlementaires puissent en porter à l'Assemblée, a donné quelques détails peu ragoûtants, peut-être pour choquer ses adversaires. "Il faut dépecer les bêtes !", lançait-il aux Verts, les encourageant à "sortir de (leurs) métropoles".

"Dans le Puy-de-Dôme mercredi, j'étais avec une association de cinquante fusils. Et vous savez ce que l’on a déjeuné ? Un bout de saucisson, un petit blanc et de la tête de veau… Bien loin d’un festin !", concluait Philippe Meunier.

La brèche était ouverte, dans laquelle l'extrême-droite s'est infiltrée. "Vous n’aimez manger que de l’herbe et des graines, d’où vote teint cireux, et sans sourire, narguait la ligérienne Isabelle Surply. La semaine passée, moi j’ai dégusté une bécasse ! Alors je vous le dis : mangez de la viande ! Vive la chasse et vive la France !"

Quant à Benoît Auguste (RN), il rappelait que la Ville de Lyon avait subventionné une association pour permettre à ses agents de suivre "des stages pour apprendre à câliner des bouleaux et des arbres dépressifs. Donc en matière de gestion d’argent public, les écologistes n’ont pas de leçons à donner !"