Des chiens renifleurs dans les lycées ? La Région Auvergne-Rhône-Alpes le réclame, l'Etat marque son territoire

Une offensive menée par le président Fabrice Pannekoucke en cette fin de semaine, dénonçant un "tsunami blanc" en reprenant les chiffres de l'Etat sur l'explosion de la vente de drogue dans les grandes villes comme Lyon ou Grenoble.
Pour la Région, il y a urgence à endiguer ce phénomène qui touche aussi les lycées. D'où sa demande formulée auprès des ministères et préfectures concernés pour que des brigades cynophiles puissent se rendre dans cinq établissements pré-sélectionnés.
"Les équipes permettront des passages inopinés dans les espaces communs, cours, couloirs, sanitaires pour dissuader et sécuriser. Cela s’inscrit dans une stratégie globale contre le narcotrafic : garantir un environnement de travail serein, loin des dealers et de la drogue", estimait le vice-président chargé de la Sécurité, Renaud Pfeffer.
"Je l'ai déjà fait à Moûtiers", renchérissait Fabrice Pannekoucke, qui fut maire de la commune savoyarde avant d'être promu à la Région par Laurent Wauquiez.
Mais l'Etat, qui avait déjà tiqué sur l'installation de scanners et de portiques de sécurité devant le lycée Charles-Mérieux du 7e arrondissement de Lyon, a balayé la demande : "La sécurisation de l’espace scolaire fait l’objet d’une coordination entre les préfets de département, les parquets, les forces de l’ordre et l’éducation nationale. Des opérations de contrôle sont d’ores et déjà organisées de manières régulières aux entrées et sorties des établissements scolaires et à l’intérieur à la demande des chefs d’établissement sans qu’une convention soit nécessaire, et en mobilisant si c’est utile les équipes cynophiles de la police ou de la gendarmerie".
La préfecture a même indiqué à Fabrice Pannekoucke que sa collectivité pourrait investir dans d'autres secteurs : "La Région pourrait participer par convention au financement de patrouilles de réservistes dans les gares et aux abords des lycées. Les services de l’État ont proposé une réunion prochainement en ce sens".
A quand des chiens spécialisés dans la détection de stupéfiants (le terme renifleur m'agace) dans les hautes sphères de l'administration, parlementaires, ministères ?Signaler Répondre
Surtout la conséquence du laxisme du chef de l'état depuis 8 ans ça explose, c'est tout le pays qui est impacté, meme dans les petites villes le trafic est démesuré ou bien celle qui sont affilié au RN, les politiques eux meme en prenne, un elu proche de Retailleau est mort récemment après une soirée chemsexe LFI, Ecolo ,PS, Centriste, LR, RN, tous corrompu, tous coupable..Signaler Répondre
Et pas à l’Hôtel de Ville ?Signaler Répondre
Oui, enfin c'est Borne..Signaler Répondre
Une Borne non éclairée tout le monde le sait.
"La sécurisation fait l'objet d'une coordination, bla bla bla..."Signaler Répondre
On voit bien le résultat de s'y mettre à une demie-douzaine d'intervenants, surtout avec le parquet qui neutralise tout ça et incite à la délinquance !!!
C'était très courant pendant le service militaire des appelés qui s'est arrêté en 1997 je crois.Signaler Répondre
Et a chaque passage des chiens, il y avait toujours des crétins que se faisaient prendre. Comme quoi, prendre de la drogue ne rime pas avec intelligence, bien au contraire ......
Écolos et lfi hors-la-loi ?Signaler Répondre
alors les ecolos et LFI ne vont plus pouvoir passer les portes des lycées et collèges 🤣Signaler Répondre
Seulement expérimenter ? La frousse que le chien morde un élève ?Signaler Répondre
L'état qui n'a pas de c...... à peur que les assoc gauchiste s'en plaigne ?
Je vous rappelle que les priorités de Mme Borne lors de son discours de rentrée étaient:Signaler Répondre
- Dégenrer le Panthéon (la même personne qui disait que la Théorie du Genre n'existait pas .... quelle belle cohérence)
- Accélérer la mise en place de la nouvelle formation de sensibilisation (Education à la vie affective et sexuelle)
Insécurité des élèves et des professeurs ? rien
A ce niveau d'incompétence on n'a plus de mot.
Le chien pouvait renifler les vêtements lavés trop souvent, contraire aux recommandations pour la préservation de l'eau, on ferait d'une pierre deux coups......en doublant les recettes récoltées en tapant au porte-monnaie de ceux qui ne respectent pas les consignes...Signaler Répondre
De plus s'il est interdit de fumer aux abords des institutions d'enseignements, on pourrait aussi sévir ceux qui font rentrer des paquets de cigarettes à l'intérieur même de l'établissement...
Pas bête la girouette!!!
Explosion de vente de drogue dans les grandes villes Lyon et Grenoble ????Signaler Répondre
Cause à effet avec des maires écolo élus avec l’aide de LFI ?????