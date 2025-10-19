Des chiens renifleurs dans les lycées ? La Région Auvergne-Rhône-Alpes le réclame, l'Etat marque son territoire

Une offensive menée par le président Fabrice Pannekoucke en cette fin de semaine, dénonçant un "tsunami blanc" en reprenant les chiffres de l'Etat sur l'explosion de la vente de drogue dans les grandes villes comme Lyon ou Grenoble.

Pour la Région, il y a urgence à endiguer ce phénomène qui touche aussi les lycées. D'où sa demande formulée auprès des ministères et préfectures concernés pour que des brigades cynophiles puissent se rendre dans cinq établissements pré-sélectionnés.

"Les équipes permettront des passages inopinés dans les espaces communs, cours, couloirs, sanitaires pour dissuader et sécuriser. Cela s’inscrit dans une stratégie globale contre le narcotrafic : garantir un environnement de travail serein, loin des dealers et de la drogue", estimait le vice-président chargé de la Sécurité, Renaud Pfeffer.

"Je l'ai déjà fait à Moûtiers", renchérissait Fabrice Pannekoucke, qui fut maire de la commune savoyarde avant d'être promu à la Région par Laurent Wauquiez.

Mais l'Etat, qui avait déjà tiqué sur l'installation de scanners et de portiques de sécurité devant le lycée Charles-Mérieux du 7e arrondissement de Lyon, a balayé la demande : "La sécurisation de l’espace scolaire fait l’objet d’une coordination entre les préfets de département, les parquets, les forces de l’ordre et l’éducation nationale. Des opérations de contrôle sont d’ores et déjà organisées de manières régulières aux entrées et sorties des établissements scolaires et à l’intérieur à la demande des chefs d’établissement sans qu’une convention soit nécessaire, et en mobilisant si c’est utile les équipes cynophiles de la police ou de la gendarmerie".

La préfecture a même indiqué à Fabrice Pannekoucke que sa collectivité pourrait investir dans d'autres secteurs : "La Région pourrait participer par convention au financement de patrouilles de réservistes dans les gares et aux abords des lycées. Les services de l’État ont proposé une réunion prochainement en ce sens".