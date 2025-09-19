Environnement

Découverte d’un foyer de dermatose nodulaire dans le Rhône : la Région débloque une aide d’urgence

La Région a annoncé ce vendredi débloquer une aide d’urgence pour les exploitations touchées par les cas de dermatose nodulaire.

Cela fait suite à la découverte ce jeudi d’un foyer de la maladie dans un élevage de vaches laitières de Saint-Laurent-de-Chamousset.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va accorder 300 euros par bovin euthanasié et 400 euros par bovin euthanasié pour les jeunes agriculteurs.

Détectée pour la première fois en Savoie, l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse s’est propagée très rapidement, jusqu’à atteindre début septembre, 78 foyers confirmés en Savoie, Haute-Savoie et dans l’Ain. Le Rhône est désormais concerné.

"La Région Auvergne-Rhône-Alpes reste plus que jamais déterminée à soutenir ses éleveurs, en mobilisant des moyens exceptionnels pour traverser les différentes crises, tout en poursuivant son action pour pérenniser la filière agricole", a déclaré Fabrice Pannekoucke, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

