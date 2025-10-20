La Région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son partenariat avec la Fédération Française de Tennis

Ce lundi, la collectivité a officialisé le renouvellement de son partenariat avec la Fédération Française de Tennis (FFT), dans le cadre du schéma régional de cohérence du tennis 2025-2028.

Première région de France en nombre d’équipements sportifs avec plus de 30 000 infrastructures, et forte de 145 000 licenciés répartis dans 944 clubs, la collectivité réaffirme son rôle moteur dans le développement du tennis. Ce dispositif unique en France associe la Région, la FFT et la Ligue régionale afin d’identifier et de soutenir des projets locaux, qu’ils soient portés par des clubs ou des collectivités.

Les priorités de financement concernent notamment la couverture ou la création de courts couverts, la construction de pistes de padel, la rénovation de terrains en terre battue ou artificiels, et l’aménagement d’espaces de vie comme les club-houses. Depuis 2017, plus de 380 projets ont déjà bénéficié de ce dispositif, pour un montant total d’aides dépassant 11 millions d’euros.

Sur la période 2025-2028, la Région Auvergne-Rhône-Alpes mobilisera 3 millions d’euros, tandis que la FFT apportera 3,1 millions d’euros. À ces investissements s’ajoutent d’autres soutiens : 60 000 euros pour la ligue régionale, plus de 200 000 euros pour l’équipement de 166 clubs, 800 000 euros pour la modernisation des sites de Bron et Seyssins, et l’attribution de minibus à 86 clubs.

Le vice-président chargé la Sécurité et au Sport, Renaud Pfeffer, a salué cette coopération : "Je me réjouis de la poursuite de ce partenariat et de son renouvellement à l’occasion du tournoi international de padel de Lyon. C’est une fierté pour la Région d’accueillir les plus grands événements sportifs et la renaissance du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes de tennis à Lyon en est une illustration."