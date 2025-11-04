Crémieu–Lyon : la concertation sur le futur tramway démarre bientôt

Une concertation publique se tiendra du 12 novembre 2025 au 14 janvier 2026, afin d’associer habitants, associations, entreprises et usagers à la conception de cette future ligne de tramway, ainsi qu’à l’aménagement d’un itinéraire cyclable parallèle.

Cette démarche, organisée sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), sera rythmée par des réunions publiques, des ateliers et des rencontres de proximité sur tout le territoire concerné. Un dossier de concertation et un dépliant d’information seront également disponibles en mairie et sur le site expression.auvergnerhonealpes.fr.

La réunion d’ouverture aura lieu le 24 novembre à la salle des fêtes de Crémieu.

Ce projet, soutenu par l’État, les Départements de l’Isère et du Rhône, SYTRAL Mobilités, la Métropole de Lyon et plusieurs communautés de communes, vise à réduire significativement les temps de trajet. À terme, le tramway permettra de relier Crémieu à Lyon en moins d’une heure, contre près d’1h30 en voiture aux heures de pointe.

La ligne comprendrait six nouvelles stations, avec des aménagements multimodaux et des connexions vers les bassins de vie voisins. En parallèle, un itinéraire cyclable reliera les voies existantes entre l’est de Crémieu et l’ouest de Meyzieu.

La mise en service est prévue à l’horizon 2032. "Nous nous réjouissons d’ouvrir cette concertation préalable, qui permettra à chacun de s’exprimer et d’enrichir le projet de son expérience d’usager", a déclaré Frédéric Aguilera, vice-président délégué aux Transports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le tramway Crémieu–Lyon constituerait, à terme, le maillon Est du futur Service Express Régional Métropolitain Lyonnais (SERM), maillant ainsi davantage les mobilités du Grand Lyon et de son hinterland isérois.