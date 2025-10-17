Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge promu vice-président de la Région

Avec le départ de Jacques Blanchet, qui quittait son poste de vice-président chargé de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage pour briguer la présidence de la Fédération française du bâtiment, c'est Jérôme Moroge qui est promu.

Le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite a été élu à ce poste ce vendredi. Déjà conseiller régional délégué chargé de ces thématiques, il devient 10e vice-président de Fabrice Pannekoucke.

Jérôme Moroge rejoint les deux autres maires de la Métropole de Lyon et du Rhône qui cumulent avec cette fonction régionale : Laurence Fautra vice-présidente à la Santé et maire de Décines et Renaud Pfeffer vice-président à la Sécurité et au Sport et maire de Mornant.