Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge promu vice-président de la Région

Avec le départ de Jacques Blanchet, qui quittait son poste de vice-président chargé de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage pour briguer la présidence de la Fédération française du bâtiment, c'est Jérôme Moroge qui est promu.
Le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite a été élu à ce poste ce vendredi. Déjà conseiller régional délégué chargé de ces thématiques, il devient 10e vice-président de Fabrice Pannekoucke.
Jérôme Moroge rejoint les deux autres maires de la Métropole de Lyon et du Rhône qui cumulent avec cette fonction régionale : Laurence Fautra vice-présidente à la Santé et maire de Décines et Renaud Pfeffer vice-président à la Sécurité et au Sport et maire de Mornant.
La gauche est plombée par l'attitude irrespectueuse des écolos, qui méprisent totalement les communes de la périphérie de Lyon.Signaler Répondre
Il est comme beaucoup d'autres - on peut citer à gauche les NPG ou Laferriere ...- un "professionnel" de la politique, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont jamais travaillé et donc des rentiers vivant des indemnités que leurs paient les contribuables .Signaler Répondre
Il serait temps qu'il découvre le monde du travail. Et la vraie vie avec ceux qui se lèvent tôt pour un SMIC.
Vivement qu'il soit dégagé en mars prochain.
Laurent Wauquiez !Signaler Répondre
C'est pour lui assurer un meilleur salaire, car il va se vautrer aux Municipales (dixit sondage)Signaler Répondre
JM : gros DILETTANTE (déjà quand il était dans l opposition à PB) sous le joug Communiste !Signaler Répondre
Encore un gros cumulard.Signaler Répondre
Il a le temps il a que ça à foutre.
Politicards à temps plein. Jamais travaillé de sa vie et il va conseiller les formations dont ont besoin les boîtes.. ça peut plus marcher ce système.
Il rejoint les autres cumulonimbus si j'ai bien compris, aux frais du contribuable...Signaler Répondre
Pas étonnant que ce soit orageux la politique ;-)