Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge promu vice-président de la Région - LyonMag

Une place s'est libérée au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le départ de Jacques Blanchet, qui quittait son poste de vice-président chargé de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage pour briguer la présidence de la Fédération française du bâtiment, c'est Jérôme Moroge qui est promu.

Le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite a été élu à ce poste ce vendredi. Déjà conseiller régional délégué chargé de ces thématiques, il devient 10e vice-président de Fabrice Pannekoucke.

Jérôme Moroge rejoint les deux autres maires de la Métropole de Lyon et du Rhône qui cumulent avec cette fonction régionale : Laurence Fautra vice-présidente à la Santé et maire de Décines et Renaud Pfeffer vice-président à la Sécurité et au Sport et maire de Mornant.

7 commentaires
avatar
La plupart des maires LR vont se maintenir le 18/10/2025 à 07:16
La Pouf a écrit le 17/10/2025 à 18h12

C'est pour lui assurer un meilleur salaire, car il va se vautrer aux Municipales (dixit sondage)

La gauche est plombée par l'attitude irrespectueuse des écolos, qui méprisent totalement les communes de la périphérie de Lyon.

avatar
parasites le 18/10/2025 à 00:49
Bd de l'Europe a écrit le 17/10/2025 à 17h25

Encore un gros cumulard.
Il a le temps il a que ça à foutre.
Politicards à temps plein. Jamais travaillé de sa vie et il va conseiller les formations dont ont besoin les boîtes.. ça peut plus marcher ce système.

Il est comme beaucoup d'autres - on peut citer à gauche les NPG ou Laferriere ...- un "professionnel" de la politique, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont jamais travaillé et donc des rentiers vivant des indemnités que leurs paient les contribuables .
Il serait temps qu'il découvre le monde du travail. Et la vraie vie avec ceux qui se lèvent tôt pour un SMIC.
Vivement qu'il soit dégagé en mars prochain.

avatar
Monsieur Piston le 17/10/2025 à 18:59

Laurent Wauquiez !

avatar
La Pouf le 17/10/2025 à 18:12

C'est pour lui assurer un meilleur salaire, car il va se vautrer aux Municipales (dixit sondage)

avatar
Monsieur Crotte le 17/10/2025 à 17:52

JM : gros DILETTANTE (déjà quand il était dans l opposition à PB) sous le joug Communiste !

avatar
Bd de l'Europe le 17/10/2025 à 17:25

Encore un gros cumulard.
Il a le temps il a que ça à foutre.
Politicards à temps plein. Jamais travaillé de sa vie et il va conseiller les formations dont ont besoin les boîtes.. ça peut plus marcher ce système.

avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 17:22

Il rejoint les autres cumulonimbus si j'ai bien compris, aux frais du contribuable...
Pas étonnant que ce soit orageux la politique ;-)

