Politique

Dîner des Sommets de la Région : le PS obtient la liste déjà publiée par LyonMag et crie victoire

Dîner des Sommets de la Région : le PS obtient la liste déjà publiée par LyonMag et crie victoire
Dîner des Sommets de la Région : le PS obtient la liste déjà publiée par LyonMag et crie victoire - LyonMag

C'est un long processus qui vient d'aboutir.

Le groupe PS de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite ce lundi d'avoir obtenu la liste des invités du Dîner des Sommets organisé par Laurent Wauquiez le 23 juin 2022.

"Si cette liste avait été transmise dès mai 2024, à la suite de la décision rendue par le Tribunal Administratif, cela aurait éviter de lourdes dépenses en cabinet d'avocat payées par le contribuable", réagit le vice-président du groupe socialiste Johann Cesa.

L'élu ligérien publie à son tour la liste des invités. Mais oublie de préciser que ce sont exactement les noms que LyonMag avait révélés en exclusivité… le 22 juillet 2024. Lire la presse permet parfois d'éviter "de lourdes dépenses en cabinet d'avocat payées par le contribuable".

Johann Cesa rappelle qu'une autre procédure, "relative notamment aux déjeuners d’affaire de Laurent Wauquiez, est toujours en cours. Dans cette affaire, la Région a été mise en demeure de produire un mémoire en réponse à mon recours pour excès de pouvoir avant le 25 septembre. J’espère que les documents souhaités (factures des repas et de l’ensemble des dîners des sommets, etc) me seront communiqués, ainsi que les justificatifs prouvant que Laurent Wauquiez a réellement remboursé à titre personnel les 'sommes excessives', en vertu du droit des Auvergnats et des Rhônalpins à savoir comment l’argent public est dépensé".

Tags :

Région Auvergne-Rhône-Alpes

diner des sommets

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
un oubli le 15/09/2025 à 16:36
NFP a écrit le 15/09/2025 à 15h33

C'est très drôle de voir un socialiste donner des leçons de probité.

Et si on parlait de Mme Belkacem au conseil constitutionnel............

Tu as oublié moscovici 😉😉

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/09/2025 à 16:25

Le PS devrait lire LM, CQFD !
Si c'est çà une victoire pour eux, ils feront toujours le même score aux prochaines élections ;-)
En parlant d'argent public mal dépensé, quand le PS était au pouvoir on peut fouiller et trouver facilement d'énormes casseroles.

Signaler Répondre
avatar
de toute façon... le 15/09/2025 à 16:21
Cyrano a écrit le 15/09/2025 à 15h48

Combien avaient amené leur Tour Eiffel en allumettes ?

ils ont Pignon sur rue...

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 15/09/2025 à 15:48

Combien avaient amené leur Tour Eiffel en allumettes ?

Signaler Répondre
avatar
NFP le 15/09/2025 à 15:33

C'est très drôle de voir un socialiste donner des leçons de probité.

Et si on parlait de Mme Belkacem au conseil constitutionnel............

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.