Dîner des Sommets de la Région : le PS obtient la liste déjà publiée par LyonMag et crie victoire

Le groupe PS de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite ce lundi d'avoir obtenu la liste des invités du Dîner des Sommets organisé par Laurent Wauquiez le 23 juin 2022.

"Si cette liste avait été transmise dès mai 2024, à la suite de la décision rendue par le Tribunal Administratif, cela aurait éviter de lourdes dépenses en cabinet d'avocat payées par le contribuable", réagit le vice-président du groupe socialiste Johann Cesa.

L'élu ligérien publie à son tour la liste des invités. Mais oublie de préciser que ce sont exactement les noms que LyonMag avait révélés en exclusivité… le 22 juillet 2024. Lire la presse permet parfois d'éviter "de lourdes dépenses en cabinet d'avocat payées par le contribuable".

Johann Cesa rappelle qu'une autre procédure, "relative notamment aux déjeuners d’affaire de Laurent Wauquiez, est toujours en cours. Dans cette affaire, la Région a été mise en demeure de produire un mémoire en réponse à mon recours pour excès de pouvoir avant le 25 septembre. J’espère que les documents souhaités (factures des repas et de l’ensemble des dîners des sommets, etc) me seront communiqués, ainsi que les justificatifs prouvant que Laurent Wauquiez a réellement remboursé à titre personnel les 'sommes excessives', en vertu du droit des Auvergnats et des Rhônalpins à savoir comment l’argent public est dépensé".