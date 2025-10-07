Faits Divers

Près de Lyon : tirs de mortiers et jets de pétard dans les couloirs du lycée, le personnel dit "stop"

Ce lundi, les personnels du lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin ont exercé leur droit de retrait.

Dans un communiqué, ils dénoncent une situation explosive dans l'établissement depuis jeudi dernier. "Ce jour-là, des mortiers d’artifice ainsi que des fumigènes ont été tirés dans les couloirs de l’établissement. Ceci s’est reproduit l’après-midi et le lendemain, puis à 15h, un départ de feu volontaire a été maitrisé dans les toilettes", révèlent-ils.

En résulte un chaos ambiant, avec "des élèves blessés", d'autres choqués, et des parents d'élèves qui demandent "à leurs enfants de quitter le lycée" vaudais.

"Les conditions élémentaires de sécurité n’étant pas réunies pour les élèves et les personnels, nous ne pouvons pas assurer la continuité de l’enseignement", martèle l'AG, qui y voit la conséquence d'un "dramatique manque de moyens humains pour accompagner sereinement les élèves dans leur scolarité". Et de pointer du doigt la présence d'un seul voire de deux surveillants dans les couloirs lors des récréations.

Pour conclure, le personnel réclame au rectorat un troisième poste de CPE à plein temps, des postes d'AED supplémentaires et "un temps de concertation collectif régulier entre personnels sur le temps scolaire".

Les enseignants ne veulent toutefois pas entendre parler de "mesures coercitives et sécuritaires" qui, selon eux, "n'ont abouti à aucune issue satisfaisante" dans les autres lycées où elles ont été appliquées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

3 commentaires
Gloubi le 07/10/2025 à 09:18

En 1969 nous réclamions la fin des pions (sauf à l'internat) ce qui a été fait !

Connor McLeod le 07/10/2025 à 09:12

Départ de feu volontaire,
Élèves blessés et choqués

"Les enseignants ne veulent toutefois pas entendre parler de "mesures coercitives et sécuritaires" qui, selon eux, "n'ont abouti à aucune issue satisfaisante"

Du coup rien ne va changer vu que l'impunité reste de mise.
Aucune crainte de conséquences, pourquoi se priver ?

oui-oui le 07/10/2025 à 09:10

Il faut ouvrir l' école sur la vie qu' ils disaient.

