Près de Lyon : le quartier du Mas du Taureau de Vaulx-en-Velin entame ses travaux de rénovation

Quartier emblématique de la ville de Vaulx-en-Velin, le Mas du Taureau va complètement changer dans les prochaines années. Ce lundi 12 mai, la maire vaudoise a fait savoir que d’importants travaux allaient voir le jour à partir de cette année et termineront en grande partie en 2030, afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de redynamiser ce secteur. "Ce projet de ZAC repose sur un urbanisme durable, concerté avec les habitants, et s’inscrit dans la continuité de l’histoire de la ville, en valorisant l’héritage des fermiers, des ouvriers, des immigrés et de tous les parcours constitutifs de cette histoire", a déclaré Hélène Geoffroy, maire de la ville vaudaise.

Plusieurs étapes, dont l’arrivée du T9

La première grande étape de ce désenclavement du quartier repose sur l’arrivée de la ligne du futur tramway T9, qui reliera La Soie à Charpennes et s’arrêtera à deux reprises au Mas du Taureau, à partir de la fin 2026.

Le parvis central, sera lui, prêt cette année.

Puis, 1300 logements sortiront de terre pour accueillir plus d’habitants et remplacer le millier de logements déjà détruits. Deux lots ont été lancés et seront livrés au troisième trimestre de 2026. En revanche, pour permettre l’installation de nouvelles habitations, la galette commerciale devra être détruite.

À terme, la ZAC comptera 62% de logements privés et 38% de logements sociaux, contre 100 % de logements sociaux en 2017.

Tout cela entre dans un cadre écologique répondant aux attentes du développement durable. À noter que la Métropole de Lyon ne sera pas la seule et unique à financer ce projet estimé à 500 millions d’euros et inscrit au Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).

La Ville de Vaulx-en-Velin injectera 10 millions d’euros, tout comme l’Etat. "Ici, nous construisons ensemble, acteurs publics et privés, un avenir prometteur pour Vaulx-en-Velin et pour notre métropole !", a lancé Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.