Municipales 2026 : Abdelkader Lahmar (LFI), chef de file pour "mettre un terme à la gestion locale" de Vaulx-en-Velin

Voilà bientôt un an qu'Abdelkader Lahmar ne cache pas ses ambitions municipales à Vaulx-en-Velin, dirigée par la socialiste Hélène Geoffroy.

Le parlementaire a été officiellement investi comme chef de file vaudais avec Samah Chaoui. Présenté comme "un élu de combat, engagé pour la justice sociale, les services publics et la dignité des quartiers", il est aujourd'hui chargé de négocier avec ses partenaires de gauche en vue des élections de 2026.

C'est normalement le rôle de chef de file, mais le communiqué de la France Insoumise est bien plus offensif quand il s'agit de Vaulx-en-Velin, l'une des villes de la Métropole de Lyon fortement convoitées par le parti de Jean-Luc Mélenchon avec Vénissieux, Villeurbanne et Saint-Fons.

"Le rassemblement d'une gauche de rupture permettra de révéler tout le potentiel de notre ville : étendre des services publics accessibles à tous ; lutter contre la pauvreté et construire la tranquillité publique ; inventer une écologie populaire, par et pour les habitants. Ce rassemblement viendra mettre un terme à une gestion locale qui n'a fait qu'appliquer à Vaulx-en-Velin la politique de privation, de gentrification, de clientélisme et de brutalité menée par Macron dans tout le pays", s'emporte LFI.