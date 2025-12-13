Ce fast-food près de Lyon propose de séparer les femmes et les hommes : le RN demande sa fermeture immédiate

La plupart en font d'ailleurs un argument dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

Le Rassemblement national a décidé de s'emparer du sujet avec le Seven Times, un food court certifié halal très populaire, faisant régulièrement appel à des influenceurs comme Cyclope L'Héritier ou Kamel le Viandard pour faire sa promotion.

Mais une récente vidéo publiée sur TikTok et Instagram dérange, puisqu'elle met en avant une salle réservée exclusivement aux femmes, interdite aux hommes.

Si les autres vidéos de fast-foods vantant cet aspect sont passées jusqu'à présent sous les radars, celle-ci a été dénoncée par le député RN de l'Ain Jérôme Buisson, évoquant "un séparatisme inadmissible et illégal".

Le restaurant Lyonseventimes à Vaulx-en-Velin semble pratiquer un séparatisme inadmissible et illégal en isolant dans une salle à part les femmes. Les clients sont donc triés par sexe. Trouvez-vous ceci normal @prefetrhone ? C’est de la discrimination inacceptable en France 🇫🇷 ! pic.twitter.com/t3BuUA1UaX — Jérôme Buisson (@jerome_buisson) December 11, 2025

L'établissement de la rue des 7 Chemins à Vaulx-en-Velin s'attire depuis les foudres des lepénistes. Et au niveau local, c'est Tim Bouzon, candidat RN aux municipales de Décines et dans la circonscription Rhône Amont aux métropolitaines, qui s'est rendu sur place.

Il déclare avoir constaté la séparation entre les clients selon leur sexe, des repas "100% halal" et l'absence d'alcool. "Ces trois signes ensemble montrent clairement que ce restaurant est un restaurant communautaire et qui ne respecte évidemment pas les principes républicains de laïcité. Il ne respecte tout simplement pas les valeurs françaises", attaque Tim Bouzon, réclamant à la préfecture du Rhône de s'emparer du sujet et de fermer immédiatement le Seven Times de Vaulx-en-Velin.