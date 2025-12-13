Ce fast-food près de Lyon propose de séparer les femmes et les hommes : le RN demande sa fermeture immédiate

La plupart en font d'ailleurs un argument dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux.
Le Rassemblement national a décidé de s'emparer du sujet avec le Seven Times, un food court certifié halal très populaire, faisant régulièrement appel à des influenceurs comme Cyclope L'Héritier ou Kamel le Viandard pour faire sa promotion.
Mais une récente vidéo publiée sur TikTok et Instagram dérange, puisqu'elle met en avant une salle réservée exclusivement aux femmes, interdite aux hommes.
Si les autres vidéos de fast-foods vantant cet aspect sont passées jusqu'à présent sous les radars, celle-ci a été dénoncée par le député RN de l'Ain Jérôme Buisson, évoquant "un séparatisme inadmissible et illégal".
Le restaurant Lyonseventimes à Vaulx-en-Velin semble pratiquer un séparatisme inadmissible et illégal en isolant dans une salle à part les femmes. Les clients sont donc triés par sexe. Trouvez-vous ceci normal @prefetrhone ? C’est de la discrimination inacceptable en France 🇫🇷 ! pic.twitter.com/t3BuUA1UaX— Jérôme Buisson (@jerome_buisson) December 11, 2025
L'établissement de la rue des 7 Chemins à Vaulx-en-Velin s'attire depuis les foudres des lepénistes. Et au niveau local, c'est Tim Bouzon, candidat RN aux municipales de Décines et dans la circonscription Rhône Amont aux métropolitaines, qui s'est rendu sur place.
Il déclare avoir constaté la séparation entre les clients selon leur sexe, des repas "100% halal" et l'absence d'alcool. "Ces trois signes ensemble montrent clairement que ce restaurant est un restaurant communautaire et qui ne respecte évidemment pas les principes républicains de laïcité. Il ne respecte tout simplement pas les valeurs françaises", attaque Tim Bouzon, réclamant à la préfecture du Rhône de s'emparer du sujet et de fermer immédiatement le Seven Times de Vaulx-en-Velin.
Restaurant privé RECEVANT DU PUBLIC, c'est différent.Signaler Répondre
Pourquoi seul le RN proteste ?Signaler Répondre
Je.ne suis pas dans leurs idées mais je trouve les autres politicards lâches (pléonasme)
Le silence assourdissant des féministes est à vomir!Signaler Répondre
Même plusieurs :Signaler Répondre
- Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement du sexe (…) »
- Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l’article 225-1, lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service (…) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
- Code de la consommation, article L121-11 : « Est interdite toute discrimination dans l’accès à un bien ou à un service. »
Par contre le 10% halal et l'absence d'alcool ne sont pas des infractions.
Ceux qui sont pour, vous ne pensez pas que l'on revient en arrière en utilisant des pratiques d'un autre temps et utlisées dans certains pays de Moyen-Orient. Maintenant, il est vrai que l'on est envahis par eux mais les lois républicaines doivent être respectées.
Pourquoi seul le RN réagit? Tous les partis politiques de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs devraient être vent debout.Signaler Répondre
Et pourquoi pas des trottoirs pour les femmes? On a déjà parlé de rames de métro spécifiques, d'horaires de piscine... et puis quoi? Le régime d'apartheid?
J'attends les réactions de l'ensemble de la classe politique. On va bientôt nous dire que c'est être facho de défendre la mixité et l'égalité.
C'est la HONTE absolue!
Je ne savais pas que les femmes avaient le droit de sortir seules à Vaulx en Velin ? Manquerait plus qu'elles conduisent !Signaler Répondre
Et les turbines à chocolat ?...Signaler Répondre
Super! et les femmes voilées?????Signaler Répondre
Comment peut-on faire pire en matière de droit humain, de la simple possibilité pour les femmes et les hommes d'être ensemble...Signaler Répondre
Pire que des animaux...
curieusement pour la danse du ventre pas de problèmeSignaler Répondre
L'obscurantisme se propage, il est temps d'y mettre un terme. La France n'est pas la fille des Lumières et de la Révolution pour rien.Signaler Répondre
chacun dans une salle ! belle esprit de familleSignaler Répondre
Encore un concept pour arriérés, même pas foutus de manger ensemble. Ça fait pitié c'est n'importe quoiSignaler Répondre
A mon avis, dans ce genre d'établissement, ils ne rentrent pas...Signaler Répondre
bah ne mangez pas la bas et mangez chez vous 😂😂😂 ça te dérange beh va ailleursSignaler Répondre
Ça commence comme ça, et dans quelques années proches.....Signaler Répondre
Désolé mais aux toilettes, on n'y mange pas.Signaler Répondre
Ces pratiques de séparation des hommes et des femmes sont compréhensibles dans un univers religieux voue à un culte, dans un fast food, c'est effectivement une volonté d'appliquer la charia dans notre pays.
C'est un établissement privé.Signaler Répondre
S'il trouve sa clientèle.. bah voilà.
Apres, je ne me vois pas aller au resto pour manger à une autre table que ma femme.
Drôle d'idée quand même.. mais une mine d'info, regardez qui vient, et vous saurez quels barbares vous devez combattre.
Le même système que pour les toilettes en fait ! ils n'ont rien inventé.Signaler Répondre
Je serai curieux de le savoirSignaler Répondre
Bon attendons la réaction d un de nos ministres. Évidemment il ne sera ni pour ni contre bien au contraire et rajoutera nous ferons preuve de fermeté dans la tolérance. je n ai aucun mérite a deviner, ca fait des décennies qu on entend les mêmes phrases a droite , a gauche et au centre.Signaler Répondre
Ça existe dans plusieurs villes en France des restaurants kasher ou les hommes sont séparés des femmes, chacun fait ce qu’il aSignaler Répondre
envie de faire personne ne vous oblige de
venir dans ce type de restaurant sa reste un établissement privé
Il faut absolument fermer cette salle réservée aux femmes. On ne peut pas prendre modèle sur l'Arabie Saoudite... C'est très choquant.Signaler Répondre
en quoi cela peut vous déranger que certaines femmes soient entre elles pour se restaurer.Signaler Répondre
En étant fachos pourquoi vouloir se restaurer au seven times… J y ai mangé récemment c était excellent, famililal et pas du tout inclusif. L ignorance fait des ravages.
Il y a bien une salle de sport à Lyon 6e pas loin des Brotteaux qui ont une salle exclusivement pour les femmes! Et 1 salle mixte et 1 autre pour la musculation !!!Signaler Répondre
Mais bien sûr LM préfère focaliser sur un seul type de population. N’est ce pas? Faut bien faire du buzz.
Il me semble pourtant que chaque restaurant peut proposer ses spécificités, et que personne n'est obligé d'y aller.Signaler Répondre
Et les transgenres sont placés où ?Signaler Répondre
C’est la créolisation voulue par le gourou!Signaler Répondre
Ils n'ont qu'à s'installer en Iran ou mieux en Afghanistan !Signaler Répondre
Ce nest pas l'extrême droite qui devrait s'occuper de cette question. Ce devrait les pouvoirs publics, la mairie ou le préfet qui devrait rappeler qu'on est en république laique et que le séparatisme de sexe , de religion sont exclus en France , y compris dans les commerces et les restaurants.Signaler Répondre
Mais bien sûr, il ne faut pas le faire ni le dire, surtout si on est de gauche universaliste,
.
Le piscines réservées aux femmes, le burkini, et après? Allo les politiques? On vous entends pas? comment vous nous parlez de mixité?Signaler Répondre
Mon vote 2027 est déjà prêt, et vous allez avoir mal au cul 😉
Ça finira par établir un dress code pour pouvoir aller consommer...Signaler Répondre
C’est la France voulue par LFI.Signaler Répondre