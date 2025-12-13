Politique

Ce fast-food près de Lyon propose de séparer les femmes et les hommes : le RN demande sa fermeture immédiate

Ce fast-food près de Lyon propose de séparer les femmes et les hommes : le RN demande sa fermeture immédiate

De plus en plus de fast-foods de l'agglomération lyonnaise proposent des salles réservées aux femmes, les séparant des clients hommes.

La plupart en font d'ailleurs un argument dans leurs vidéos sur les réseaux sociaux.

Le Rassemblement national a décidé de s'emparer du sujet avec le Seven Times, un food court certifié halal très populaire, faisant régulièrement appel à des influenceurs comme Cyclope L'Héritier ou Kamel le Viandard pour faire sa promotion.

Mais une récente vidéo publiée sur TikTok et Instagram dérange, puisqu'elle met en avant une salle réservée exclusivement aux femmes, interdite aux hommes.

Si les autres vidéos de fast-foods vantant cet aspect sont passées jusqu'à présent sous les radars, celle-ci a été dénoncée par le député RN de l'Ain Jérôme Buisson, évoquant "un séparatisme inadmissible et illégal".

L'établissement de la rue des 7 Chemins à Vaulx-en-Velin s'attire depuis les foudres des lepénistes. Et au niveau local, c'est Tim Bouzon, candidat RN aux municipales de Décines et dans la circonscription Rhône Amont aux métropolitaines, qui s'est rendu sur place.

Il déclare avoir constaté la séparation entre les clients selon leur sexe, des repas "100% halal" et l'absence d'alcool. "Ces trois signes ensemble montrent clairement que ce restaurant est un restaurant communautaire et qui ne respecte évidemment pas les principes républicains de laïcité. Il ne respecte tout simplement pas les valeurs françaises", attaque Tim Bouzon, réclamant à la préfecture du Rhône de s'emparer du sujet et de fermer immédiatement le Seven Times de Vaulx-en-Velin.

Tags :

Vaulx-en-Velin

Seven Times

28 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jacques1 le 13/12/2025 à 18:08
Mdr ! a écrit le 13/12/2025 à 16h38

C'est un établissement privé.
S'il trouve sa clientèle.. bah voilà.

Apres, je ne me vois pas aller au resto pour manger à une autre table que ma femme.
Drôle d'idée quand même.. mais une mine d'info, regardez qui vient, et vous saurez quels barbares vous devez combattre.

Restaurant privé RECEVANT DU PUBLIC, c'est différent.

Signaler Répondre
avatar
Ho vive les traitres le 13/12/2025 à 18:07

Pourquoi seul le RN proteste ?
Je.ne suis pas dans leurs idées mais je trouve les autres politicards lâches (pléonasme)

Signaler Répondre
avatar
Beurk! le 13/12/2025 à 18:05

Le silence assourdissant des féministes est à vomir!

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 13/12/2025 à 18:02
Existe t il une loi contre ça ? a écrit le 13/12/2025 à 16h02

Je serai curieux de le savoir

Même plusieurs :
- Article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement du sexe (…) »
- Article 225-2 du Code pénal : « La discrimination définie à l’article 225-1, lorsqu’elle consiste à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service (…) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
- Code de la consommation, article L121-11 : « Est interdite toute discrimination dans l’accès à un bien ou à un service. »
Par contre le 10% halal et l'absence d'alcool ne sont pas des infractions.
Ceux qui sont pour, vous ne pensez pas que l'on revient en arrière en utilisant des pratiques d'un autre temps et utlisées dans certains pays de Moyen-Orient. Maintenant, il est vrai que l'on est envahis par eux mais les lois républicaines doivent être respectées.

Signaler Répondre
avatar
Cyrielle69 le 13/12/2025 à 18:01

Pourquoi seul le RN réagit? Tous les partis politiques de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs devraient être vent debout.
Et pourquoi pas des trottoirs pour les femmes? On a déjà parlé de rames de métro spécifiques, d'horaires de piscine... et puis quoi? Le régime d'apartheid?
J'attends les réactions de l'ensemble de la classe politique. On va bientôt nous dire que c'est être facho de défendre la mixité et l'égalité.
C'est la HONTE absolue!

Signaler Répondre
avatar
Aicha le 13/12/2025 à 18:01

Je ne savais pas que les femmes avaient le droit de sortir seules à Vaulx en Velin ? Manquerait plus qu'elles conduisent !

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 13/12/2025 à 17:59
GAD a écrit le 13/12/2025 à 15h25

Et les transgenres sont placés où ?

Et les turbines à chocolat ?...

Signaler Répondre
avatar
decadens le 13/12/2025 à 17:57
familial ! a écrit le 13/12/2025 à 17h51

chacun dans une salle ! belle esprit de famille

Super! et les femmes voilées?????

Signaler Répondre
avatar
Cette régression... le 13/12/2025 à 17:57

Comment peut-on faire pire en matière de droit humain, de la simple possibilité pour les femmes et les hommes d'être ensemble...

Pire que des animaux...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/12/2025 à 17:55

curieusement pour la danse du ventre pas de problème

Signaler Répondre
avatar
La religion abrutit! le 13/12/2025 à 17:54

L'obscurantisme se propage, il est temps d'y mettre un terme. La France n'est pas la fille des Lumières et de la Révolution pour rien.

Signaler Répondre
avatar
familial ! le 13/12/2025 à 17:51
martin mystère a écrit le 13/12/2025 à 15h35

en quoi cela peut vous déranger que certaines femmes soient entre elles pour se restaurer.
En étant fachos pourquoi vouloir se restaurer au seven times… J y ai mangé récemment c était excellent, famililal et pas du tout inclusif. L ignorance fait des ravages.

chacun dans une salle ! belle esprit de famille

Signaler Répondre
avatar
Bidon le 13/12/2025 à 17:33

Encore un concept pour arriérés, même pas foutus de manger ensemble. Ça fait pitié c'est n'importe quoi

Signaler Répondre
avatar
OQTH le 13/12/2025 à 17:30
GAD a écrit le 13/12/2025 à 15h25

Et les transgenres sont placés où ?

A mon avis, dans ce genre d'établissement, ils ne rentrent pas...

Signaler Répondre
avatar
logique le 13/12/2025 à 17:29

bah ne mangez pas la bas et mangez chez vous 😂😂😂 ça te dérange beh va ailleurs

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 13/12/2025 à 17:24

Ça commence comme ça, et dans quelques années proches.....

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 13/12/2025 à 17:08
PMR69002 a écrit le 13/12/2025 à 16h11

Le même système que pour les toilettes en fait ! ils n'ont rien inventé.

Désolé mais aux toilettes, on n'y mange pas.

Ces pratiques de séparation des hommes et des femmes sont compréhensibles dans un univers religieux voue à un culte, dans un fast food, c'est effectivement une volonté d'appliquer la charia dans notre pays.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 13/12/2025 à 16:38

C'est un établissement privé.
S'il trouve sa clientèle.. bah voilà.

Apres, je ne me vois pas aller au resto pour manger à une autre table que ma femme.
Drôle d'idée quand même.. mais une mine d'info, regardez qui vient, et vous saurez quels barbares vous devez combattre.

Signaler Répondre
avatar
PMR69002 le 13/12/2025 à 16:11

Le même système que pour les toilettes en fait ! ils n'ont rien inventé.

Signaler Répondre
avatar
Existe t il une loi contre ça ? le 13/12/2025 à 16:02

Je serai curieux de le savoir

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/12/2025 à 15:50

Bon attendons la réaction d un de nos ministres. Évidemment il ne sera ni pour ni contre bien au contraire et rajoutera nous ferons preuve de fermeté dans la tolérance. je n ai aucun mérite a deviner, ca fait des décennies qu on entend les mêmes phrases a droite , a gauche et au centre.

Signaler Répondre
avatar
la même chose chez les autres le 13/12/2025 à 15:41

Ça existe dans plusieurs villes en France des restaurants kasher ou les hommes sont séparés des femmes, chacun fait ce qu’il a
envie de faire personne ne vous oblige de
venir dans ce type de restaurant sa reste un établissement privé

Signaler Répondre
avatar
123456 le 13/12/2025 à 15:39

Il faut absolument fermer cette salle réservée aux femmes. On ne peut pas prendre modèle sur l'Arabie Saoudite... C'est très choquant.

Signaler Répondre
avatar
martin mystère le 13/12/2025 à 15:35

en quoi cela peut vous déranger que certaines femmes soient entre elles pour se restaurer.
En étant fachos pourquoi vouloir se restaurer au seven times… J y ai mangé récemment c était excellent, famililal et pas du tout inclusif. L ignorance fait des ravages.

Signaler Répondre
avatar
Roi de Pique le 13/12/2025 à 15:33

Il y a bien une salle de sport à Lyon 6e pas loin des Brotteaux qui ont une salle exclusivement pour les femmes! Et 1 salle mixte et 1 autre pour la musculation !!!

Mais bien sûr LM préfère focaliser sur un seul type de population. N’est ce pas? Faut bien faire du buzz.

Signaler Répondre
avatar
1789 le 13/12/2025 à 15:30

Il me semble pourtant que chaque restaurant peut proposer ses spécificités, et que personne n'est obligé d'y aller.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 13/12/2025 à 15:25

Et les transgenres sont placés où ?

Signaler Répondre
avatar
fifi 69 le 13/12/2025 à 15:23

C’est la créolisation voulue par le gourou!

Signaler Répondre
avatar
par exemple le 13/12/2025 à 15:22

Ils n'ont qu'à s'installer en Iran ou mieux en Afghanistan !

Signaler Répondre
avatar
Ddv le 13/12/2025 à 15:20

Ce nest pas l'extrême droite qui devrait s'occuper de cette question. Ce devrait les pouvoirs publics, la mairie ou le préfet qui devrait rappeler qu'on est en république laique et que le séparatisme de sexe , de religion sont exclus en France , y compris dans les commerces et les restaurants.
Mais bien sûr, il ne faut pas le faire ni le dire, surtout si on est de gauche universaliste,
.

Signaler Répondre
avatar
viva 2027 le 13/12/2025 à 15:12

Le piscines réservées aux femmes, le burkini, et après? Allo les politiques? On vous entends pas? comment vous nous parlez de mixité?
Mon vote 2027 est déjà prêt, et vous allez avoir mal au cul 😉

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 13/12/2025 à 15:06

Ça finira par établir un dress code pour pouvoir aller consommer...

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 13/12/2025 à 15:03

C’est la France voulue par LFI.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.