Sans permis, sans assurance, sous l'empire du cannabis et armé : un automobiliste réalise le grand chelem près de Lyon

Ce dimanche, un individu a pris le volant à Vaulx-en-Velin mais devait à tout prix éviter la police.

Manque de chance, ce sont bien les forces de l'ordre qu'il a croisées rue Pierre Mendès-France en fin d'après-midi.

Ce fut un carton plein, car le trentenaire roulait sans permis, dans un véhicule sans assurance et sous l'empire du cannabis. Par ailleurs, il transportait un couteau et une petite quantité de stupéfiants.

En faisant des recherches, les fonctionnaires ont découvert qu'il n'avait pas le droit de paraître à Vaulx-en-Velin, et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de port d'arme suite à une précédente condamnation...

Par ailleurs, il était redevable de 30 000 euros auprès du Trésor public. Sa montre, d'une valeur estimée de 27 000 euros, a donc été immédiatement saisie.

A l'issue de sa garde à vue, l'individu a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 10 mois de prison, auxquels se rajoutent six mois d'un précédent sursis révoqué. Il a été écroué à l'issue de l'audience.

Vaulx-en-Velin

Ex Précisions le 18/09/2025 à 11:48

Là il y a du pognon que cherche l'état, faire des contrôles sur les biens réels pas les revenus déclarés, comme ces nuisibles ne travaillent pas à part fictivement dans des sandwicheries-blanchisseries.
Rachida en fait l'expérience en ce moment, mais elle a aussi une affaire de corruption au niveau européen qui la suit de très près.

Retour sur Terre le 18/09/2025 à 11:42

Beau travail de notre Police. Les saisies d'argent et de biens, il n'y a que cela qui marche vraiment.

arko le 18/09/2025 à 10:49

voilà un nouveau métier ingénieur dealers et reconnu par le gouvernement est certain parties politiques et magistrats mais on va droit dans le mur

Amen le 18/09/2025 à 10:48

C'est à peine croyable , et dire qu'il y en a des milliers dans ce genre que vous croisez tous les jours sur la route !
Ce n'est pas notre justice de merde avec ses juges corrompus qui vont améliorer la situation.

CQFD... le 18/09/2025 à 10:48
Migration intéressée a écrit le 18/09/2025 à 09h49

La France, le pays qui donne de l'argent et dans lequel tout est permis.

Les français qui travaillent ou ont travaillé et paient les impôts les plus élevés du monde sont les dindons de la farce politicarde de l' "arc républicain".

Grand chelem ? le 18/09/2025 à 10:46

Sans doute grâce à sa religion qui lui interdit, il n’a pas bu une goutte d’alcool…

vendeur de farine le 18/09/2025 à 10:42
Ralbol a écrit le 18/09/2025 à 10h26

Une montre a 27000 euros...ca laisse rêveur... la peine est ridicule au regard des dégâts qu’il peir causer a autrui. Je présume qu’il ne se prénomme pas jean pierre.....

si t'as pas une rolex à 30 ans c est que t 'es pas un bon dealer

Ralbol le 18/09/2025 à 10:26

Une montre a 27000 euros...ca laisse rêveur... la peine est ridicule au regard des dégâts qu’il peir causer a autrui. Je présume qu’il ne se prénomme pas jean pierre.....

1789 le 18/09/2025 à 10:11
Catalan a écrit le 18/09/2025 à 08h31

80 pour cent des juges font partie du syndicat de la magistrature qui est a gauche, gauche, gauche. Peut être est il tombé sur un méchant juge .

Il voulait pas donner la montre.

déduc le 18/09/2025 à 10:07
Fred690001 a écrit le 18/09/2025 à 09h21

Si tu n'as pas de permis, l'assurance ne marche pas, donc, à quoi bon en prendre une ?

Oui, d'ailleurs pourquoi travaillé puisque tu as ton rsa et les aides sociales qui tombent tout les mois?

Catalan le 18/09/2025 à 09:57
Fred690001 a écrit le 18/09/2025 à 09h28

C'est d'ailleurs pour ça que :

les résultats des dernières élections professionnelles, le Syndicat de la Magistrature a receuilli 22% des voix.

ces 22 pour cent sont principalement au penal et au civil et constituent l essentiel de ces juges .

Mdr ! le 18/09/2025 à 09:55
Catalan a écrit le 18/09/2025 à 08h31

80 pour cent des juges font partie du syndicat de la magistrature qui est a gauche, gauche, gauche. Peut être est il tombé sur un méchant juge .

100% des juges doivent appliquer les lois votées par l'Assemblée qui est à droite, droite, droite..

Migration intéressée le 18/09/2025 à 09:49

La France, le pays qui donne de l'argent et dans lequel tout est permis.

Fred690001 le 18/09/2025 à 09:28
Catalan a écrit le 18/09/2025 à 08h31

80 pour cent des juges font partie du syndicat de la magistrature qui est a gauche, gauche, gauche. Peut être est il tombé sur un méchant juge .

C'est d'ailleurs pour ça que :

les résultats des dernières élections professionnelles, le Syndicat de la Magistrature a receuilli 22% des voix.

oksour le 18/09/2025 à 09:25

Lui c'est pas un bon, c'est le meilleur.

Fred690001 le 18/09/2025 à 09:21
encore un bon commerçant a écrit le 18/09/2025 à 08h22

Pas de permis, pas d'assurance mais une montre a 27 000€ 🤔🤔

Si tu n'as pas de permis, l'assurance ne marche pas, donc, à quoi bon en prendre une ?

Cyrano le 18/09/2025 à 09:17
ℒa ∁igaℒe a écrit le 18/09/2025 à 08h18

"Sous l'empire du cannabis" de l'Empire States Building de Donald T. qui vient rendre visite à l'empire Britannique?

C'est le mot empire qui te gêne, c'est pourtant le bon.

1789 le 18/09/2025 à 08:40

Free Vaulx en Velin. L'enclave indispensable, avec ses lois et ses codes.

French connection le 18/09/2025 à 08:34

Autant dire aucune sanction vu le panel de delits cumulé. La justice francaise crache sur notre nation, il serait temps que les gouvernement à venir remette cette institution dans le droit chemin, puisque celui ci a jeté l'éponge sur notre sécurité et laisse notre pays s'enfoncer dans le chaos

Catalan le 18/09/2025 à 08:31

80 pour cent des juges font partie du syndicat de la magistrature qui est a gauche, gauche, gauche. Peut être est il tombé sur un méchant juge .

excusez moi le 18/09/2025 à 08:27

Il était ingénieur ? ? on va dire dealer ! avec une montre à 27000 euros ?

encore un bon commerçant le 18/09/2025 à 08:22

Pas de permis, pas d'assurance mais une montre a 27 000€ 🤔🤔

Parponnes le 18/09/2025 à 08:20

courage et force au traficant Toufik !

ℒa ∁igaℒe le 18/09/2025 à 08:18

"Sous l'empire du cannabis" de l'Empire States Building de Donald T. qui vient rendre visite à l'empire Britannique?

Racailles de m... le 18/09/2025 à 08:10

Nul doute qu'il bénéficiera de l'indulgence du juge complice.

Tout le monde sait le 18/09/2025 à 07:50

Nos nouveaux français ont du talents.

Touffage le 18/09/2025 à 07:43

Dans l’affaire du sacrifice rituel de la jeune lyonnaise Auriane Laisné, une nouvelle expertise psychiatrique est
demandée en vue de l’élargissement de Sohaib Teima.
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2025/09/17/meurtre-d-auriane-laisne-une-nouvelle-expertise-psychiatrique-pour-evaluer-la-dangerosite-de-l-accuse

