Sans permis, sans assurance, sous l'empire du cannabis et armé : un automobiliste réalise le grand chelem près de Lyon

Manque de chance, ce sont bien les forces de l'ordre qu'il a croisées rue Pierre Mendès-France en fin d'après-midi.

Ce fut un carton plein, car le trentenaire roulait sans permis, dans un véhicule sans assurance et sous l'empire du cannabis. Par ailleurs, il transportait un couteau et une petite quantité de stupéfiants.

En faisant des recherches, les fonctionnaires ont découvert qu'il n'avait pas le droit de paraître à Vaulx-en-Velin, et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de port d'arme suite à une précédente condamnation...

Par ailleurs, il était redevable de 30 000 euros auprès du Trésor public. Sa montre, d'une valeur estimée de 27 000 euros, a donc été immédiatement saisie.

A l'issue de sa garde à vue, l'individu a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 10 mois de prison, auxquels se rajoutent six mois d'un précédent sursis révoqué. Il a été écroué à l'issue de l'audience.