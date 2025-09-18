Sans permis, sans assurance, sous l'empire du cannabis et armé : un automobiliste réalise le grand chelem près de Lyon

Manque de chance, ce sont bien les forces de l'ordre qu'il a croisées rue Pierre Mendès-France en fin d'après-midi.
Ce fut un carton plein, car le trentenaire roulait sans permis, dans un véhicule sans assurance et sous l'empire du cannabis. Par ailleurs, il transportait un couteau et une petite quantité de stupéfiants.
En faisant des recherches, les fonctionnaires ont découvert qu'il n'avait pas le droit de paraître à Vaulx-en-Velin, et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de port d'arme suite à une précédente condamnation...
Par ailleurs, il était redevable de 30 000 euros auprès du Trésor public. Sa montre, d'une valeur estimée de 27 000 euros, a donc été immédiatement saisie.
A l'issue de sa garde à vue, l'individu a été jugé en comparution immédiate. Il a écopé de 10 mois de prison, auxquels se rajoutent six mois d'un précédent sursis révoqué. Il a été écroué à l'issue de l'audience.
#ContreLesTrafics | Le 14/09, les #policiers interpellaient un individu pour conduite sous stup, sans assurance, sans permis, port d’arme et blanchiment.— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) September 17, 2025
🔴 Redevable auprès du trésor public, sa montre de luxe d’une valeur de 27000€ a été saisie.
⚖️ Il a été placé en détention pic.twitter.com/6FQysQToJr
Là il y a du pognon que cherche l'état, faire des contrôles sur les biens réels pas les revenus déclarés, comme ces nuisibles ne travaillent pas à part fictivement dans des sandwicheries-blanchisseries.Signaler Répondre
Rachida en fait l'expérience en ce moment, mais elle a aussi une affaire de corruption au niveau européen qui la suit de très près.
Beau travail de notre Police. Les saisies d'argent et de biens, il n'y a que cela qui marche vraiment.Signaler Répondre
voilà un nouveau métier ingénieur dealers et reconnu par le gouvernement est certain parties politiques et magistrats mais on va droit dans le murSignaler Répondre
C'est à peine croyable , et dire qu'il y en a des milliers dans ce genre que vous croisez tous les jours sur la route !Signaler Répondre
Ce n'est pas notre justice de merde avec ses juges corrompus qui vont améliorer la situation.
Les français qui travaillent ou ont travaillé et paient les impôts les plus élevés du monde sont les dindons de la farce politicarde de l' "arc républicain".Signaler Répondre
Sans doute grâce à sa religion qui lui interdit, il n’a pas bu une goutte d’alcool…Signaler Répondre
si t'as pas une rolex à 30 ans c est que t 'es pas un bon dealerSignaler Répondre
Une montre a 27000 euros...ca laisse rêveur... la peine est ridicule au regard des dégâts qu’il peir causer a autrui. Je présume qu’il ne se prénomme pas jean pierre.....Signaler Répondre
Il voulait pas donner la montre.Signaler Répondre
Oui, d'ailleurs pourquoi travaillé puisque tu as ton rsa et les aides sociales qui tombent tout les mois?Signaler Répondre
ces 22 pour cent sont principalement au penal et au civil et constituent l essentiel de ces juges .Signaler Répondre
100% des juges doivent appliquer les lois votées par l'Assemblée qui est à droite, droite, droite..Signaler Répondre
La France, le pays qui donne de l'argent et dans lequel tout est permis.Signaler Répondre
C'est d'ailleurs pour ça que :Signaler Répondre
les résultats des dernières élections professionnelles, le Syndicat de la Magistrature a receuilli 22% des voix.
Lui c'est pas un bon, c'est le meilleur.Signaler Répondre
Si tu n'as pas de permis, l'assurance ne marche pas, donc, à quoi bon en prendre une ?Signaler Répondre
C'est le mot empire qui te gêne, c'est pourtant le bon.Signaler Répondre
Free Vaulx en Velin. L'enclave indispensable, avec ses lois et ses codes.Signaler Répondre
Autant dire aucune sanction vu le panel de delits cumulé. La justice francaise crache sur notre nation, il serait temps que les gouvernement à venir remette cette institution dans le droit chemin, puisque celui ci a jeté l'éponge sur notre sécurité et laisse notre pays s'enfoncer dans le chaosSignaler Répondre
80 pour cent des juges font partie du syndicat de la magistrature qui est a gauche, gauche, gauche. Peut être est il tombé sur un méchant juge .Signaler Répondre
Il était ingénieur ? ? on va dire dealer ! avec une montre à 27000 euros ?Signaler Répondre
Pas de permis, pas d'assurance mais une montre a 27 000€ 🤔🤔Signaler Répondre
courage et force au traficant Toufik !Signaler Répondre
"Sous l'empire du cannabis" de l'Empire States Building de Donald T. qui vient rendre visite à l'empire Britannique?Signaler Répondre
Nul doute qu'il bénéficiera de l'indulgence du juge complice.Signaler Répondre
Nos nouveaux français ont du talents.Signaler Répondre
