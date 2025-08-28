Rentrée des classes : Vaulx-en-Velin renforce son engagement pour la gratuité de l’école publique

Il ne reste plus que quelques jours avant le retour, tant redouté pour certains, des enfants dans les écoles.

Ce lundi 1er septembre, les écoliers et parents d’élèves des établissements scolaires de Vaulx-en-Velin vont pouvoir être soulagés. En effet, au sein d’un communiqué publié ce jeudi, la municipalité a confirmé son envie de continuer de rendre l’école publique gratuite.

"Dans un contexte institutionnel et financier incertain, la Ville a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la restauration scolaire, des accueils du matin, du soir, des mercredis et des vacances scolaires. Dans le même temps, les moyens dédiés aux fournitures scolaires, sont maintenus", peut-on lire. De plus, tous les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires recevront un kit complet, sur recommandation du ministère de l’Éducation nationale.

Autre point important évoqué par la Ville de Vaulx-en-Velin, le récent vote d’une enveloppe complémentaire, par le conseil municipal, distribuant 36 euros par élève. Celle-ci va coûter 29 000 euros à la municipalité. "À travers ce dispositif, nous réaffirmons une conviction : l’école doit rester un lieu d’égalité, de réussite et d’émancipation. En accompagnant les familles et en donnant à chaque élève les mêmes moyens pour bien commencer l’année, nous faisons le choix de l’avenir", a déclaré Hélène Geoffroy, l’édile PS de la commune de l’Est lyonnais.

À noter qu’une distribution gratuite de fournitures scolaires est organisée, ce samedi 30 août, de 9h à 13h, à l’Hôtel de Ville et à la Maire Annexe.