Symbole incontournable de Lyon et premier site touristique d’Auvergne-Rhône-Alpes avec près de trois millions de visiteurs par an, la basilique de Fourvière entre dans une nouvelle phase majeure de son vaste chantier de rénovation. Ce mardi matin, lors d’une conférence de presse organisée sur le parvis, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé une aide exceptionnelle d’un million d’euros pour soutenir la restauration de l’édifice, confronté à des fragilités structurelles urgentes.

"Nous sommes sur un objet exceptionnel, un lieu de patrimoine à la fois pour Lyon et pour l’ensemble de notre région", a souligné Fabrice Pannekoucke, président de la Région. "Quand on est ici, c’est une image connue de partout. C’est inimaginable de venir à Lyon sans voir cette basilique".

Après un premier programme de soutien de 3,5 millions d’euros sur une dizaine d’années, la collectivité s’engage dans un nouvel épisode de travaux, consacré cette fois à la consolidation des quatre tours de la basilique. Le coût total du chantier s’élève à 5,2 millions d’euros, pour une durée estimée à 18 mois, en site occupé afin de limiter l’impact sur les visiteurs.

"C’est un investissement indispensable pour maintenir durablement la basilique. Le choix que nous faisons aujourd’hui, c’est un soutien d’un million d’euros, un engagement fort et symbolique", a insisté Fabrice Pannekoucke.

Ce soutien a permis d’accélérer considérablement la levée de fonds, comme l’a confirmé Philippe Castaing, président de la Fondation Fourvière. "La contribution substantielle de la Région a permis de passer de la restauration de deux tours à celle des quatre tours. Aujourd’hui, sur les 5,2 millions d’euros, 4,7 millions sont déjà promis ou versés". Il reste encore 500 000 euros à collecter, grâce notamment à une mobilisation citoyenne qui a déjà réuni 2 000 donateurs en 2024.

L’État, via la DRAC, la Fondation du Patrimoine, des mécènes et de nombreuses fondations participent également au financement. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2026, et la fin prévue à l’été 2027, en pleine période de grands rendez-vous lyonnais, comme la Fête des Lumières ou le vœu des Échevins.

"Nous sommes des passeurs. Notre responsabilité est de transmettre ce patrimoine matériel et immatériel aux générations futures", a conclu le président de Région, rappelant que la basilique devait continuer à rayonner "dans un état irréprochable".