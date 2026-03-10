Transports

Lyon : reprise de la circulation sur le métro C après un incident technique

Lyon : le métro C à l’arrêt ce mardi matin - Photo d'illustration / LyonMag

Des difficultés ce mardi matin sur le réseau TCL.

Mise à jour 10h20 : le trafic a repris normalement sur la ligne C

La ligne C du métro est à l’arrêt ce mardi matin à Lyon. En cause : un défaut du système électrique. Selon les TCL, la reprise de la circulation est estimée à 10h30.

Des bus relais sont mis en place pour faire face à ces difficultés. Ils desservent  les stations de Croix-Rousse à Cuire.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Slami le 10/03/2026 à 11:50
Gloubi a écrit le 10/03/2026 à 10h33

Pas tcl .....ratp

Non, TCL, la RATP n'est que l'exploitant, a l'instar de Keolis, par contre la RATP est responsable des problème

avatar
Ex Précisions le 10/03/2026 à 11:15

Alors Bernard, au lieu de faire le beau avec ton écharpe jaune poussin tu ferais mieux de t'occuper de ton bilan TCL et surtout métros...
Pas de bol c'est ce qui transporte le plus de monde qui est de loin le plus en panne.

avatar
Gloubi le 10/03/2026 à 10:33

Pas tcl .....ratp

avatar
Le transport public deraille le 10/03/2026 à 10:08

Des météos en panne,la ligne de Grenoble et Chambery à Lyon en travaux et en grève bloquant plusieurs trans ce matin et les verts rouges qui veulent éradiquer la voiture..retour au moyen age

avatar
phil 6 le 10/03/2026 à 09:58

merci Bernard pour votre travail pas un jour sans panne avec les verts

avatar
Jolie Môme le 10/03/2026 à 09:47

C'est qui , le président du sytral ?
C'est pas Bruno Bernard ?
il doit avoir de mauvaises ondes qui perturbent notre métro Lyonnais Bubu.
Aller ! Demain cela ira mieux .
Chaos ! Chaos !! Bubu .J.M

avatar
mirou69 le 10/03/2026 à 09:07

Encore !!!!! Merci le Sytral, merci Bernard

