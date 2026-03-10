Mise à jour 10h20 : le trafic a repris normalement sur la ligne C
La ligne C du métro est à l’arrêt ce mardi matin à Lyon. En cause : un défaut du système électrique. Selon les TCL, la reprise de la circulation est estimée à 10h30.
Des bus relais sont mis en place pour faire face à ces difficultés. Ils desservent les stations de Croix-Rousse à Cuire.
Non, TCL, la RATP n'est que l'exploitant, a l'instar de Keolis, par contre la RATP est responsable des problèmeSignaler Répondre
Alors Bernard, au lieu de faire le beau avec ton écharpe jaune poussin tu ferais mieux de t'occuper de ton bilan TCL et surtout métros...Signaler Répondre
Pas de bol c'est ce qui transporte le plus de monde qui est de loin le plus en panne.
Pas tcl .....ratpSignaler Répondre
Des météos en panne,la ligne de Grenoble et Chambery à Lyon en travaux et en grève bloquant plusieurs trans ce matin et les verts rouges qui veulent éradiquer la voiture..retour au moyen ageSignaler Répondre
merci Bernard pour votre travail pas un jour sans panne avec les vertsSignaler Répondre
C'est qui , le président du sytral ?Signaler Répondre
C'est pas Bruno Bernard ?
il doit avoir de mauvaises ondes qui perturbent notre métro Lyonnais Bubu.
Aller ! Demain cela ira mieux .
Chaos ! Chaos !! Bubu .J.M
Encore !!!!! Merci le Sytral, merci BernardSignaler Répondre