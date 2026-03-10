Mise à jour 10h20 : le trafic a repris normalement sur la ligne C

La ligne C du métro est à l’arrêt ce mardi matin à Lyon. En cause : un défaut du système électrique. Selon les TCL, la reprise de la circulation est estimée à 10h30.

Des bus relais sont mis en place pour faire face à ces difficultés. Ils desservent les stations de Croix-Rousse à Cuire.