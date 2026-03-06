Faits Divers

Vol à l’arraché, agression sexuelle, port d’arme : 10 personnes interpellées lors d’une opération de sécurisation à Lyon

Vol à l’arraché, agression sexuelle, port d’arme : 10 personnes interpellées lors d’une opération de sécurisation à Lyon
Vol à l’arraché, agression sexuelle, port d’arme : 10 personnes interpellées lors d’une opération de sécurisation à Lyon - Lyon Mag

Une nouvelle opération de sécurisation a été menée mardi et mercredi dans les 3e et 7e arrondissement de Lyon.

En deux jours, ce sont 251 personnes qui ont été contrôlées, alors que plus de 170 policiers étaient mobilisés. 

Le bilan a été communiqué ce vendredi par la préfecture. On apprend ainsi que dix individus ont été interpellés et placés en garde à vue, dont deux pour vols à l’arraché, un pour recel de vol ou encore un pour agression sexuelle. 

Une quarantaine d’infractions ont également été verbalisées et 11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à la disposition de la police aux frontières.

"209 grammes de cannabis, 18 grammes d'herbe et 58 paquets de cigarettes ont été saisis", indique par ailleurs la préfecture du Rhône. 

A noter enfin qu’une opération antifraude a été menée dans trois commerces, permettant de constater l’emploi d’étrangers en situation irrégulière et la dissimulation de chiffre d’affaires, tandis qu’un établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative pour trois mois pour troubles à l’ordre public.

Tags :

opération de sécurisation

Lyon

interpellation

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Mdr le 06/03/2026 à 18:56
Looooo a écrit le 06/03/2026 à 18h18

Enfin la vérité sur quentin éclate !!

La vérité de?Qu il a participé à la rixe?C’est pas un secret.En revanche ça change rien au résultat il est mort suite au multiples coups qu’il a reçu par 5 ou 6 trompettes alors qu’il était au sol.Prepare les oranges pour favraut et sa clique.

Signaler Répondre
avatar
Looooo le 06/03/2026 à 18:18

Enfin la vérité sur quentin éclate !!

Signaler Répondre
avatar
a quoi ça sert? le 06/03/2026 à 18:08

" 11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à la disposition de la police aux frontières.'

Breaking new ! D'après France info, ils sont déjà dehors 🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Que nenni le 06/03/2026 à 18:05

"11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à la disposition de la police aux frontières"
Fort bien mais seront-ils expulsés du territoire ?

Signaler Répondre
avatar
Continuez le 06/03/2026 à 17:50

Il faut sans relâche continuer svp.
Occuper le terrain encore et encore pour que la peur change de camp

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/03/2026 à 17:38

10 interpellés, en fait 21 avec les clandestins.
Le problème c'est que c'est toutes les semaines qu'il devrait y avoir ces contrôles jusqu'à ce que les concernés comprennent...

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 06/03/2026 à 17:36

Le tonneau des Danaïdes, le rocher de Sisyphe, le puits sans fond... faites votre choix.

Signaler Répondre
avatar
Que va le 06/03/2026 à 17:11

Que ça a faire

Signaler Répondre
avatar
Vecteur_69 le 06/03/2026 à 17:07

Des prédateurs et nuisibles en moins pour quelques temps mais la justice doit suivre avec des sanctions au niveau

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.