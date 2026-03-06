Vol à l’arraché, agression sexuelle, port d’arme : 10 personnes interpellées lors d’une opération de sécurisation à Lyon

En deux jours, ce sont 251 personnes qui ont été contrôlées, alors que plus de 170 policiers étaient mobilisés.
Le bilan a été communiqué ce vendredi par la préfecture. On apprend ainsi que dix individus ont été interpellés et placés en garde à vue, dont deux pour vols à l’arraché, un pour recel de vol ou encore un pour agression sexuelle.
Une quarantaine d’infractions ont également été verbalisées et 11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à la disposition de la police aux frontières.
"209 grammes de cannabis, 18 grammes d'herbe et 58 paquets de cigarettes ont été saisis", indique par ailleurs la préfecture du Rhône.
A noter enfin qu’une opération antifraude a été menée dans trois commerces, permettant de constater l’emploi d’étrangers en situation irrégulière et la dissimulation de chiffre d’affaires, tandis qu’un établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative pour trois mois pour troubles à l’ordre public.
" 11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à la disposition de la police aux frontières.'Signaler Répondre
"11 étrangers en situation irrégulière ont été mis à la disposition de la police aux frontières"Signaler Répondre
Fort bien mais seront-ils expulsés du territoire ?
10 interpellés, en fait 21 avec les clandestins.Signaler Répondre
Le problème c'est que c'est toutes les semaines qu'il devrait y avoir ces contrôles jusqu'à ce que les concernés comprennent...
Des prédateurs et nuisibles en moins pour quelques temps mais la justice doit suivre avec des sanctions au niveauSignaler Répondre