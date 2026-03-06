Rodéos, drifts, mortiers… la préfecture interdit les rassemblements automobiles dans le Rhône

Pas de rassos ce week-end ?

La préfecture du Rhône a décidé d’interdire tout rassemblement automobile non déclaré sur la voie publique dans l’ensemble du département à partir de ce vendredi 6 mars à 19 heures et jusqu’au dimanche 8 mars à 12 heures.

Cette mesure vise à empêcher l’organisation d’un rassemblement automobile annoncé sur les réseaux sociaux et susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public.

Selon l’arrêté préfectoral, des messages circulant en ligne évoquent la tenue d’un événement baptisé "RASSO X BIMMER V3", dont le lieu et l’horaire exacts sont volontairement gardés secrets par les organisateurs.

Ce type de rassemblement attire souvent un grand nombre de véhicules et de spectateurs, avec des convois susceptibles de converger vers plusieurs points du territoire.

Par le passé, plusieurs évènements ont été organisés clandestinement, changeant parfois de département de rendez-vous au dernier moment.

La préfecture justifie cette interdiction par plusieurs précédents récents dans la région. Ces rassemblements automobiles donnent fréquemment lieu à des comportements dangereux comme des drifts, des burnouts ou des courses de vitesse sur la voie publique.

Dans certains cas, ils ont également provoqué des rixes, des accidents ou des blocages d’axes routiers, mettant en danger les participants comme les usagers de la route.

L’arrêté rappelle notamment qu’un rassemblement similaire avait attiré près de 1000 véhicules et 2000 personnes dans la région en mars 2025, avec plus de 275 infractions relevées par les forces de l’ordre.

D’autres événements du même type ont également donné lieu à des jets de projectiles, des tirs de mortiers ou des affrontements avec les forces de l’ordre dans plusieurs départements voisins.

Face au risque de déplacement rapide des participants et de rassemblements improvisés, la préfecture a choisi d’étendre l’interdiction à l’ensemble du département du Rhône.

Les personnes qui enfreindraient cette interdiction s’exposent à des sanctions pénales prévues par le Code pénal, précisent les services de l'Etat.