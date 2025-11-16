Un rassemblement illégal de tuning dégénère dans l'Ain, les policiers pris pour cibles

Vers 23h30, près de 800 véhicules et 3000 personnes se sont regroupés sur le parking du supermarché Leclerc Cap Émeraude, malgré un arrêté préfectoral interdisant ce type d’événements en raison des risques qu’ils comportent.

Selon la préfecture, les participants ont multiplié les manœuvres dangereuses, avec des vitesses excessives et des dérapages à proximité du public, mettant en danger les personnes présentes. Un dispositif conjoint de la police nationale, de la gendarmerie et de la police municipale de Bourg-en-Bresse a été immédiatement déployé sur le parking et aux abords du site, notamment aux sorties d’autoroute.

La situation s’est tendue vers 2h30, lorsque plusieurs tirs de mortiers ont été dirigés à proximité immédiate de la station-service du supermarché, ainsi qu’en tirs tendus contre les forces de l’ordre.

Face à la violence de certains individus, les policiers et gendarmes ont dû utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser les assaillants et rétablir l’ordre.

Aucun blessé n’est à déplorer parmi les forces engagées, mais trois véhicules de police ont été dégradés par les tirs de mortiers. Des dégradations ont également été constatées sur le parking du supermarché.

Après l’intervention des forces de l’ordre, le rassemblement s’est dispersé. Une partie des participants s’est ensuite rendue sur le parking de l’Intermarché d’Ambérieu-en-Bugey, où un nouveau dispositif policier a rapidement été mis en place, obligeant les automobilistes à quitter les lieux.

La préfète de l’Ain Chantal Mauchet "condamne fermement" ce rassemblement et les violences commises à l’encontre des forces de sécurité. Elle salue la "totale coordination" des policiers, gendarmes et agents de la police municipale mobilisés.

De nombreuses verbalisation ont été dressées, notamment pour participation à une manifestation interdite. Une enquête judiciaire est en cours. Et la préfète déposera par ailleurs plainte contre X pour non-respect de l’arrêté préfectoral.