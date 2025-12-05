Judiciaire

Villeurbanne : ne se sachant pas suivis par la police, des clandestins agressent une personne âgée dans le métro

Villeurbanne : ne se sachant pas suivis par la police, des clandestins agressent une personne âgée dans le métro

Le 1er octobre dernier, des policiers en civil filaient trois jeunes individus, souhaitant les laisser agir pour les interpeller en flagrant délit.

Et ça n'a pas loupé, puisque le trio avait attaqué une personne âgée dans le métro à Villeurbanne pour lui voler sa chaîne en or.
Les policiers étaient alors passé à l'action, non sans mal puisque l'un des fonctionnaires avait été malmené et frappé. Les trois individus avaient finalement pu être arrêtés.

Deux mois après les faits, les deux majeurs ont été jugés à Lyon. Faisant l'objet d'une OQTF, déjà connus de la justice française, ces clandestins ont nié les faits, tentant de rejeter la faute sur leur complice mineur.

Ils ont écopé de 18 et 20 mois de prison et ont été incarcérés à l'issue de l'audience.

Tags :

villeurbanne

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
islem le 05/12/2025 à 18:26

faut leur couper les doigts

Signaler Répondre
avatar
C’est eux le 05/12/2025 à 18:19

Ils faiblissent nos délinquants multi oscarisés , d habitude ils tentent de rejeter la faute de l agression sur la victime , suivant les préceptes de l extrême gauch iasserie

Signaler Répondre
avatar
Vite le 05/12/2025 à 18:15

Le retour du bagne.

Signaler Répondre
avatar
Peuchère on est dans la cambouise le 05/12/2025 à 18:09
Big problem! a écrit le 05/12/2025 à 17h37

À ce rhythms, bientôt manque de place pour les embastiller….😱!

J’ai bien une solution alternative mais on va me traiter de raciste , nazi , faschiste, alors j’attend la prochaine guerre civile .

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 05/12/2025 à 17:55

Et on nous serine d'enrichissement culturel.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 05/12/2025 à 17:47

Sinon appliquer l'OQTF un jour c'est envisageable ?

Signaler Répondre
avatar
pas perdre de temps le 05/12/2025 à 17:42

Mettez moi ça dehors à grands coups de pompes dans le train !

Signaler Répondre
avatar
On se réveille ? le 05/12/2025 à 17:40

Ah, quelle chance nous avons avec cette immigration non choisie et hors de contrôle.

Signaler Répondre
avatar
Big problem! le 05/12/2025 à 17:37

À ce rhythms, bientôt manque de place pour les embastiller….😱!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.