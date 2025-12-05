Villeurbanne : ne se sachant pas suivis par la police, des clandestins agressent une personne âgée dans le métro

Et ça n'a pas loupé, puisque le trio avait attaqué une personne âgée dans le métro à Villeurbanne pour lui voler sa chaîne en or.
Les policiers étaient alors passé à l'action, non sans mal puisque l'un des fonctionnaires avait été malmené et frappé. Les trois individus avaient finalement pu être arrêtés.
Deux mois après les faits, les deux majeurs ont été jugés à Lyon. Faisant l'objet d'une OQTF, déjà connus de la justice française, ces clandestins ont nié les faits, tentant de rejeter la faute sur leur complice mineur.
Ils ont écopé de 18 et 20 mois de prison et ont été incarcérés à l'issue de l'audience.
faut leur couper les doigtsSignaler Répondre
Ils faiblissent nos délinquants multi oscarisés , d habitude ils tentent de rejeter la faute de l agression sur la victime , suivant les préceptes de l extrême gauch iasserieSignaler Répondre
Le retour du bagne.Signaler Répondre
J’ai bien une solution alternative mais on va me traiter de raciste , nazi , faschiste, alors j’attend la prochaine guerre civile .Signaler Répondre
Et on nous serine d'enrichissement culturel.Signaler Répondre
Sinon appliquer l'OQTF un jour c'est envisageable ?Signaler Répondre
Mettez moi ça dehors à grands coups de pompes dans le train !Signaler Répondre
Ah, quelle chance nous avons avec cette immigration non choisie et hors de contrôle.Signaler Répondre
À ce rhythms, bientôt manque de place pour les embastiller….😱!Signaler Répondre