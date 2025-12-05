Villeurbanne : ne se sachant pas suivis par la police, des clandestins agressent une personne âgée dans le métro

Et ça n'a pas loupé, puisque le trio avait attaqué une personne âgée dans le métro à Villeurbanne pour lui voler sa chaîne en or.

Les policiers étaient alors passé à l'action, non sans mal puisque l'un des fonctionnaires avait été malmené et frappé. Les trois individus avaient finalement pu être arrêtés.

Deux mois après les faits, les deux majeurs ont été jugés à Lyon. Faisant l'objet d'une OQTF, déjà connus de la justice française, ces clandestins ont nié les faits, tentant de rejeter la faute sur leur complice mineur.

Ils ont écopé de 18 et 20 mois de prison et ont été incarcérés à l'issue de l'audience.