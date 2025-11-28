Villeurbanne : quatre blessés lors de deux incendies cette nuit

Les pompiers du Rhône ont concentré leurs efforts sur Villeurbanne, où deux incendies se sont déclarés.

Les premiers faits sont survenus vers minuit dans un immeuble de la rue Charles-Montaland. Sept personnes ont pu évacuer, réveillées rapidement par le détecteur de fumée d'un habitant.

Vers 3h du matin, c'est cours Docteur Jean Damidot qu'il a fallu intervenir. Endormis dans leur appartement en proie aux flammes, une femme et un enfant ont été tirés de leur torpeur par le détecteur de fumées de leur voisin.

Au total, quatre personnes ont été légèrement blessées. Cinq devront être relogées.

L'origine des sinistres n'a pas été communiquée.