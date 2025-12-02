Faits Divers

Un banal passage sur un point de deal a suffi pour déclencher une filature.

Les agents du Groupe de sécurité de proximité (GSP) ont mis la main sur un important lot de stupéfiants et deux armes de poing, lundi 1er décembre, au terme d’une surveillance discrète menée à Villeurbanne.

Peu avant 19 heures, les policiers repèrent un individu procédant à plusieurs échanges rapides sur un point de deal identifié du secteur. Ils décident alors d’engager une filature jusqu’à un appartement de la rue Louis-Braille, où le suspect, un mineur de 17 ans, est interpellé alors qu’il détient des stupéfiants.

La perquisition menée dans le logement — ainsi que la fouille de son scooter — permet la découverte de 4g de cocaïne, 695g de résine de cannabis, 3 340 euros en numéraire, ainsi que deux pistolets de calibre 7,65 mm accompagnés de plusieurs munitions.

La jeune femme de 22 ans occupant l’appartement a également été également interpellée, précise le Progrès. Tous deux ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.

2 commentaires
Jack001 le 02/12/2025 à 19:33

Vu les juges et magistrats, pas de problèmes....

bolkian le 02/12/2025 à 19:06

Continuez de vider l'océan à la petite cuillère.

Mais comment t'est-ce croyable ? le 02/12/2025 à 19:04

Où ?
Je me disais aussi...

Mineurs non accompagnés? le 02/12/2025 à 19:03

C'est la nouvelle méthode de la Métropole pour accompagner leurs "mineurs non accompagnés" ?

«La Métropole de Lyon renforce la protection de l’enfance avec un nouveau service d’accompagnement»

Hem ! le 02/12/2025 à 19:00

Vu la quantité de stupéfiant et autres, cela doit être un tout petit appartement pour être rempli.
Par contre le gone doit une dette auprès de ses employeurs....

tiens tiens le 02/12/2025 à 18:39

A Villeurbanne rue Louis Braille est ce possible ?

Retour sur Terre le 02/12/2025 à 18:04

Le vivre ensemble, c'est important.

