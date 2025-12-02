Les agents du Groupe de sécurité de proximité (GSP) ont mis la main sur un important lot de stupéfiants et deux armes de poing, lundi 1er décembre, au terme d’une surveillance discrète menée à Villeurbanne.
Peu avant 19 heures, les policiers repèrent un individu procédant à plusieurs échanges rapides sur un point de deal identifié du secteur. Ils décident alors d’engager une filature jusqu’à un appartement de la rue Louis-Braille, où le suspect, un mineur de 17 ans, est interpellé alors qu’il détient des stupéfiants.
La perquisition menée dans le logement — ainsi que la fouille de son scooter — permet la découverte de 4g de cocaïne, 695g de résine de cannabis, 3 340 euros en numéraire, ainsi que deux pistolets de calibre 7,65 mm accompagnés de plusieurs munitions.
La jeune femme de 22 ans occupant l’appartement a également été également interpellée, précise le Progrès. Tous deux ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.
