Villeurbanne : un point de deal démantelé, un Algérien de 13 ans servait de ravitailleur et de guetteur

Elle intervenait à l'intersection de la rue Victor Basch et de la rue Frédéric et Irène Joliot-Curie. En planque, ils assistaient à plusieurs transactions, analysant le manège des deux dealers. L'un restait avec le client, l'autre allait chercher la drogue nécessaire dans un local technique voisin dont il avait la clé.
Les forces de l'ordre passaient à l'action et interpellaient un client. Ce qui permettait ensuite d'approcher les deux dealers. Le vendeur, un SDF de nationalité tunisienne et âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue. Tout comme son ravitailleur et guetteur, un Algérien de 13 ans vivant en foyer.
Dans le local technique, plusieurs sacs contenant de la résine et de l'herbe de cannabis étaient saisis, pour une quantité atteignant presque le kilo de drogues.
Oui
Surtout pas les délinquants du RN
Si vous lisez bien il est en foyer ! Mineur isolé ? Délinquant notoire ?
Bref tout va bien en France
Votez utile en 2027..…
Non, bien évidement.
En l'occurence, ce sont tout de même des étrangers qui vendent!
Si il vit dans un foyer c'est peut etre sûrement parce qu'il n'a pas de parents...
Ou du moins qu'il ne vit pas avec...
13 ans vivant en foyer !!!
Il sait très bien qu'il ne risque rien.....
Mineurs face à la loi , mais pas mineurs pour commettre des délits
Les parents tirent peut-être profit de cette activité ?
Vu le business de la drogue, si ce ne sont pas des étrangers qui dealent ce seront des français qui vendront, pensez-vous que ce sera plus légal ?
un Algérien de 13 ans servait, rien de nouveau en France. Mais que font les parents ? sérieusement. Si on sais pas éduquer un enfant pour son avenir il ne faut pas en faire.