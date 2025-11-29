Villeurbanne : un point de deal démantelé, un Algérien de 13 ans servait de ravitailleur et de guetteur

Elle intervenait à l'intersection de la rue Victor Basch et de la rue Frédéric et Irène Joliot-Curie. En planque, ils assistaient à plusieurs transactions, analysant le manège des deux dealers. L'un restait avec le client, l'autre allait chercher la drogue nécessaire dans un local technique voisin dont il avait la clé.

Les forces de l'ordre passaient à l'action et interpellaient un client. Ce qui permettait ensuite d'approcher les deux dealers. Le vendeur, un SDF de nationalité tunisienne et âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue. Tout comme son ravitailleur et guetteur, un Algérien de 13 ans vivant en foyer.

Dans le local technique, plusieurs sacs contenant de la résine et de l'herbe de cannabis étaient saisis, pour une quantité atteignant presque le kilo de drogues.