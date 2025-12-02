Villeurbanne : une nouvelle friperie solidaire du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

L’association annonce l’ouverture ce jeudi à 14h d’une nouvelle boutique solidaire au 149 cours Émile-Zola à Villeurbanne, entièrement dédiée au textile de seconde main.

Baptisé La Friperie par Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, ce nouvel espace de 60 m2 proposera une sélection "premium" de vêtements et accessoires de seconde main, collectés et triés dans l’atelier et chantier d’insertion de l’association. On y trouvera des vêtements pour enfants, femmes et hommes, ainsi que des accessoires soigneusement choisis : chapeaux, bijoux, maroquinerie…

La boutique sera animée par une équipe de dix bénévoles, et s’adresse autant aux amateurs de vintage qu’aux petits budgets ou aux curieux. Les achats réalisés auront une portée solidaire directe : ils contribueront au financement des actions sociales du Foyer dans le Rhône, notamment l’accueil et l’accompagnement des personnes sans domicile.

L’ouverture de ce magasin s’inscrit dans une stratégie globale autour du réemploi textile : meilleure valorisation des vêtements donnés, soutien à l’économie sociale et solidaire, création de débouchés économiques et renforcement des parcours d’insertion professionnelle. L’association rappelle qu’elle compte 1000 bénévoles et 450 salariés, dont 140 en insertion, et qu’elle a accompagné plus de 10 000 personnes en 2024 dans le département.

La friperie sera ouverte du mardi au samedi, de 14h à 18h30, en accès libre.