Vélo volé repéré sur Leboncoin : le rendez-vous piège qui dévoile un incroyable butin à Villeurbanne

Mercredi 26 novembre, vers 18h50, une patrouille de la BAC A a été requise au 8 rue Léon-Blum à Villeurbanne, devant le taxiphone "Dubai Phone". D'après nos informations, la victime d’un vol de vélo commis en août 2025 a reconnu son deux-roues, mis en vente sur le site Leboncoin. Un fonctionnaire de police l'a ainsi accompagné pour sécuriser la rencontre avec le vendeur.

Sur place, un employé de la boutique, missionné par le gérant selon ses propres déclarations, conduisait la victime et le policier dans les communs situés derrière le magasin. Il y présentait un vélo récupéré dans la cave : il s’agissait bien de celui volé en août. L’homme était immédiatement interpellé.

Bijoux, montres, téléphones...

Lors de son audition, l’individu mettait en cause son employeur, expliquant qu’il "avait simplement fait ce qu’on lui demandait." Le gérant du commerce était ainsi à son tour interpellé. Un officier du groupe d'appui judiciaire procédait alors à une perquisition de la cave du magasin, où étaient retrouvés "une dizaine de vélos, de l’outillage de chantier et des trottinettes électriques", nous précise une source policière.

L’enquête se poursuivait ensuite au domicile du gérant. Les policiers y découvraient plusieurs centaines de téléphones portables, de l’outillage, des bijoux, des montres, ainsi que 94 300 euros en liquide. Tous ces objets sont désormais en cours de vérification pour déterminer s’ils proviennent ou non de vols.

Les deux hommes interpellés, un Algérien de 29 ans et un Rhodanien de 40 ans, ont été placés en garde à vue.