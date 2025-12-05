"J'ai dû le tabasser" : blessé en sauvant une jeune femme près de Lyon, un professeur irlandais privé d’indemnisation

Eoin Campbell, 43 ans, professeur de droit à l’Université catholique de Lyon, revient aujourd’hui sur son intervention dans un parking de Villeurbanne, où il avait maîtrisé un homme en train d’étrangler une jeune femme. Une action décisive, mais qui lui a valu une rupture des tendons de sa main dominante et de lourdes pertes financières.

Dans un entretien accordé à Irishmirror, Eoin Campbell explique avoir agi pour empêcher un meurtre. "J'ai dû le tabasser. Il ne voulait pas me lâcher. Il était en train de la tuer", raconte-t-il au média irlandais. Il ajoute avoir frappé l’agresseur "sept ou huit fois" pour lui faire relâcher sa victime.

Ce soir-là, le quadragénaire rentrait chez lui après être descendu du tramway. Dans un parking, il repère un homme au comportement anormal qui se dirige vers une jeune femme. Après une gifle d’une violence extrême, l’agression bascule : l’individu l’étrangle à mains nues. Avec l’aide d’un autre passant, il parvient à le neutraliser jusqu’à l’arrivée de la police.

L'homme interpellé avait agressé plusieurs femmes dans le secteur quelques minutes plus tôt, dont une septuagénaire restée plusieurs semaines dans le coma. Amir A., 25 ans, présentait un lourd passé judiciaire : neuf condamnations en France et une incarcération en Suisse entre 2018 et 2021 pour fraude et port d’arme prohibé, précise le Dauphiné Libéré.

Le 16 novembre 2022, en pleine décompensation psychiatrique après la perte récente de ses jumeaux mort-né et sous l’effet du cannabis, il errait pieds nus, tenant des propos incohérents, et agressait plusieurs passants. D'après ses explications, une voie le lui aurait demandé. Déclaré irresponsable pénalement le 25 mars 2025 après un séjour en détention provisoire, il a été hospitalisé d’office dans un établissement spécialisé.

"Cette affaire m’a ruiné"

Si son geste a permis d’éviter un drame, M. Campbell en paye encore le prix. "Cette affaire m'a ruiné, et je pense que l'État devrait me remettre sur pied", confie-t-il.

La blessure de sa main droite l’a empêché de travailler plusieurs mois : il dit avoir perdu environ 6 000 € de revenus entre heures supplémentaires annulées, frais de taxi, impossibilité de conduire et interruption d’une formation.

Il assure également que le fonds d’indemnisation des victimes d’actes criminels a rejeté sa demande. "Ils prétendent que, selon la loi, je n'ai droit à rien, car je ne suis pas une victime. […] Il n’a jamais essayé de me frapper", rapporte-t-il. C’est précisément cet élément – l’absence d’agression à son encontre – que la commission lui aurait opposé pour refuser toute compensation.

Malgré l’impact financier, le professeur affirme ne rien regretter : "J'avais l’obligation morale d’aider cette jeune femme, et je me suis blessé en le faisant. Je dis simplement que l'État devrait aussi me protéger."

Il peine toutefois à éprouver une quelconque fierté. "L'incident était tellement répugnant qu'il est impossible d'y repenser et d'en être fier."