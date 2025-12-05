"J'ai dû le tabasser" : blessé en sauvant une jeune femme près de Lyon, un professeur irlandais privé d’indemnisation

Eoin Campbell, 43 ans, professeur de droit à l’Université catholique de Lyon, revient aujourd’hui sur son intervention dans un parking de Villeurbanne, où il avait maîtrisé un homme en train d’étrangler une jeune femme. Une action décisive, mais qui lui a valu une rupture des tendons de sa main dominante et de lourdes pertes financières.
Dans un entretien accordé à Irishmirror, Eoin Campbell explique avoir agi pour empêcher un meurtre. "J'ai dû le tabasser. Il ne voulait pas me lâcher. Il était en train de la tuer", raconte-t-il au média irlandais. Il ajoute avoir frappé l’agresseur "sept ou huit fois" pour lui faire relâcher sa victime.
Ce soir-là, le quadragénaire rentrait chez lui après être descendu du tramway. Dans un parking, il repère un homme au comportement anormal qui se dirige vers une jeune femme. Après une gifle d’une violence extrême, l’agression bascule : l’individu l’étrangle à mains nues. Avec l’aide d’un autre passant, il parvient à le neutraliser jusqu’à l’arrivée de la police.
L'homme interpellé avait agressé plusieurs femmes dans le secteur quelques minutes plus tôt, dont une septuagénaire restée plusieurs semaines dans le coma. Amir A., 25 ans, présentait un lourd passé judiciaire : neuf condamnations en France et une incarcération en Suisse entre 2018 et 2021 pour fraude et port d’arme prohibé, précise le Dauphiné Libéré.
Le 16 novembre 2022, en pleine décompensation psychiatrique après la perte récente de ses jumeaux mort-né et sous l’effet du cannabis, il errait pieds nus, tenant des propos incohérents, et agressait plusieurs passants. D'après ses explications, une voie le lui aurait demandé. Déclaré irresponsable pénalement le 25 mars 2025 après un séjour en détention provisoire, il a été hospitalisé d’office dans un établissement spécialisé.
"Cette affaire m’a ruiné"
Si son geste a permis d’éviter un drame, M. Campbell en paye encore le prix. "Cette affaire m'a ruiné, et je pense que l'État devrait me remettre sur pied", confie-t-il.
La blessure de sa main droite l’a empêché de travailler plusieurs mois : il dit avoir perdu environ 6 000 € de revenus entre heures supplémentaires annulées, frais de taxi, impossibilité de conduire et interruption d’une formation.
Il assure également que le fonds d’indemnisation des victimes d’actes criminels a rejeté sa demande. "Ils prétendent que, selon la loi, je n'ai droit à rien, car je ne suis pas une victime. […] Il n’a jamais essayé de me frapper", rapporte-t-il. C’est précisément cet élément – l’absence d’agression à son encontre – que la commission lui aurait opposé pour refuser toute compensation.
Malgré l’impact financier, le professeur affirme ne rien regretter : "J'avais l’obligation morale d’aider cette jeune femme, et je me suis blessé en le faisant. Je dis simplement que l'État devrait aussi me protéger."
Il peine toutefois à éprouver une quelconque fierté. "L'incident était tellement répugnant qu'il est impossible d'y repenser et d'en être fier."
Par ce qu’il a le courage que vous n’avez pas.Vous vous seriez contenté de serrer les fesses et détourner le regard.Signaler Répondre
Toujours aussi lunaire. T'as déjà essayé de maîtriser quelqu'un, toi ? Apparemment, non, tu fais ce que tu peux. Toi, tu serais resté cacher à filmer. Et, tu ne peux pas t'empêcher d'en rajouter sur la droite, bien un LFI.Signaler Répondre
Tu n interviens pas tu es un lache , tu interviens le criminel peut se retourner contre toi et les institutions noyautés par les gauch iasses t abandonnent à ton sortSignaler Répondre
allez vite une cagnotte 🤣Signaler Répondre
espece de charlot les sans corones comme toi se mettent a l abri et appellent les flics ?? vous ne dites pas que la police tue ??? pauvre typeSignaler Répondre
https://www.leparisien.fr/faits-divers/assassinat-de-mehdi-kessaci-lun-des-auteurs-de-la-loi-narcotrafic-demande-la-legion-dhonneur-pour-son-frere-amine-22-11-2025-3DROZRFR2VGRRLWEEZCTQMCT74.phpSignaler Répondre
Toi tu te serais barré en courantSignaler Répondre
Il faudrait créer un statut spécial pour ces personnes qui interviennent lors d'une agression. Si le récit est exact, il a agi comme il fallait et probablement sauvé une vie, parce qu'un étranglement quelques secondes et c'est fini.Signaler Répondre
CORRECTION : une voix et non une voie.Signaler Répondre
c'est les lois françaises qui sont irresponsable car il donne tout au voyous la bonne fois l'argent et les non lieuxSignaler Répondre
on aurait bien aimé t y voir ,avec ta cape et ton collant superman de contrebande!!Signaler Répondre
ce qu y faut pas lire comme conneries...Signaler Répondre
irresponsable ça fait bien rire malheureusement il a agressé plusieurs personnes mais bizarrement que des femmes pourquoi pas des hommes aussi sûrement par peur de se faire casser la gueule donc pour moi pas irresponsableSignaler Répondre
Toujours pas soigné ?Signaler Répondre
Illustration de la France des gauchistes qui sont toujours du côté des délinquants avec leur victimisation systématiqueSignaler Répondre
Le mec a fait son devoir de defendre une personne faible .oui bien sur que sa fait mal d'avoir un trou financier de 6000€ . C'est qui le dindon de la farce d'après voos ?Signaler Répondre
Autant qu'il fasse une cagnotte il y a rien de honte il le mérite d'être indemnisé ce type
Un héros malgré lui.Signaler Répondre
Pourquoi quand un individu défend un policier en détresse est totalement indemnisé par son courage ? Comme quoi, un policier vaut 1000 citoyens.
Bravo à lui !
« Amir A., 25 ans, présentait un lourd passé judiciaire »Signaler Répondre
Une petite intervention des gauchistes et féministes ?
Il suffit de voir l'exemple récent du garagiste qui tire sur les cambrioleurs et qui va peut être faire de la prison!Signaler Répondre
Comme pour les logements squattés, ça n'existe pas le droit a la propriété?
Avec tous les impôts qu'on paie, on devait être en sécurité . Les Français commence a réagir et ils ont bien raison!
Comme les juges sont pro-racaille, ça va pas s'arranger!!!!!
Un prof blanc tabasse un mec sous crack en crise psy et pleure pour ses 6000€ ?Signaler Répondre
Les vrais héros c'est pas lui, c'est le système qui refuse d'indemniser les opprimés multirécidivistes.
L'État punit les pauvres, jamais les justiciers auto-proclamés.
EDIFIANT : pendant que le criminel tout malade comme tout a droit à tout, les victimes n'ont évidemment droit à rien...Signaler Répondre
Merci pour cet article qui respire et transpire la réalité de notre pays...
Pourquoi n'a-t-il pas appelé les forces de l'ordre et se contenter de maîtriser l'homme plutôt que de jouer au héros fantasmé par l'extrême droite.Signaler Répondre