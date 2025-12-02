Pour avoir supprimé les subventions du CCO de Villeurbanne en 2021, suite à la diffusion d'un clip de l'évènement dans lequel des rappeurs tenaient des propos anti-policiers ("tous les flics c'est des bâtards" ndlr), mais aussi pour être revenue sur sa décision de cofinancer la construction de La Rayonne, la collectivité vient de subir le courroux des juges administratifs.

Le CCO a démontré qu'il "ne produit pas ce festival, ne salarie pas les artistes qui s’y produisent et ne gère pas la billetterie, se borne à relayer la communication de l’événement et à proposer sa salle de concert à la location". Et que la sanction de la Région présidée à l'époque par Laurent Wauquiez était donc disproportionnée.

Cette dernière est ainsi condamnée à verser les subventions dues, pour un montant total de 72 061 euros.

Par ailleurs, suite à cet épisode et dans le cadre de la rupture de ses liens avec le CCO, la Région avait refusé de verser les 200 000 euros promis pour la construction de La Rayonne, salle de spectacle gérée par le CCO, et qui accueille d'ailleurs désormais le Lyon Antifa Fest.

Là encore, le tribunal a enjoint la collectivité à faire le chèque promis.

Dans un communiqué, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce faire appel de cette décision de justice, estimant avoir eu "le devoir de suspendre tout versement à ce lieu qui héberge et donc tolère que soient diffusés de tels propos (anti-police ndlr)". Elle invite également la préfecture du Rhône "à interdire la tenue de ce festival, pour préserver l’ordre public et protéger les forces de l’ordre de nouvelles attaques abjectes". Le Lyon Antifa Fest doit se tenir les 11 et 12 décembre prochain.