Le tag d'une cible et du nom de Jean-Michel Aulas retrouvé à Perrache : "L’escalade et les intimidations n’ont pas leur place à Lyon"

Sur les murs du centre d'échanges du 2e arrondissement de Lyon dont il est le maire, l'élu LR a repéré une cible dessinée, avec le nom "Aulas" au centre.

"Qu’on soit d’accord ou pas avec Jean-Michel Aulas, il y a une ligne rouge : la dignité, la sécurité, le respect républicain. Certains l’ont visiblement franchie depuis longtemps", réagit Pierre Oliver, soutien de l'ancien président de l'OL qui brigue la mairie de Lyon.

Signalant avoir déposé une main courante, l'édile du 2e critique l'absence de réaction ou de condamnation dans le camp écologiste. "Pas un mot. Ce silence des opposants, c’est une caution. Une lâcheté", critique-t-il.

Le principal concerné, Jean-Michel Aulas, a aussi réagi.

"Depuis des mois, un climat délétère s’installe à Lyon. Tout a commencé avec des insultes publiques, celles de M. Bagnon, celles qui m’ont qualifié de “nazi”, jamais désavouées. Puis viennent les débordements verbaux, relayés par un journaliste : appels à “me dézinguer”, moqueries sur l’âge, évocations d’enlèvement… Et maintenant, une cible dessinée en pleine rue", énumère-t-il.

"Je veux le dire avec gravité : la violence politique ne naît jamais d’un seul geste. Elle prospère quand les mots dépassent les bornes et que certains choisissent de se taire. Je continuerai à défendre une campagne digne, respectueuse, républicaine. L’escalade et les intimidations n’ont pas leur place à Lyon", conclut le candidat du mouvement Coeur Lyonnais.