Le tag d'une cible et du nom de Jean-Michel Aulas retrouvé à Perrache : "L’escalade et les intimidations n’ont pas leur place à Lyon"

Sur les murs du centre d'échanges du 2e arrondissement de Lyon dont il est le maire, l'élu LR a repéré une cible dessinée, avec le nom "Aulas" au centre.
"Qu’on soit d’accord ou pas avec Jean-Michel Aulas, il y a une ligne rouge : la dignité, la sécurité, le respect républicain. Certains l’ont visiblement franchie depuis longtemps", réagit Pierre Oliver, soutien de l'ancien président de l'OL qui brigue la mairie de Lyon.
Signalant avoir déposé une main courante, l'édile du 2e critique l'absence de réaction ou de condamnation dans le camp écologiste. "Pas un mot. Ce silence des opposants, c’est une caution. Une lâcheté", critique-t-il.
Le principal concerné, Jean-Michel Aulas, a aussi réagi.
"Depuis des mois, un climat délétère s’installe à Lyon. Tout a commencé avec des insultes publiques, celles de M. Bagnon, celles qui m’ont qualifié de “nazi”, jamais désavouées. Puis viennent les débordements verbaux, relayés par un journaliste : appels à “me dézinguer”, moqueries sur l’âge, évocations d’enlèvement… Et maintenant, une cible dessinée en pleine rue", énumère-t-il.
"Je veux le dire avec gravité : la violence politique ne naît jamais d’un seul geste. Elle prospère quand les mots dépassent les bornes et que certains choisissent de se taire. Je continuerai à défendre une campagne digne, respectueuse, républicaine. L’escalade et les intimidations n’ont pas leur place à Lyon", conclut le candidat du mouvement Coeur Lyonnais.
Les gauches montrent rapidement leurs limites démocratiquesSignaler Répondre
Ic ou ailleurs les gauches montrent les liimites de leur démocratie !Signaler Répondre
rappelez-vous lorsque Aulas géré l’OL, c’était le président le plus détesté en France par les supporters et les journalistes, donc peut-être le tag n’a rien à voir avec la politiqueSignaler Répondre
Toit ce cinéma pour un minuscule dessin sur un mur de Perrache..Signaler Répondre
tout cela est d’un ridicule sans nom
Aulas (et son sous-sbire Oliver) c'est le candidat des péri-urbains et des bagnolards, pouah !Signaler Répondre
Vous autres escrologistes êtes prêts à toutes les ignominies pour vous accrocher au pouvoir.Signaler Répondre
Ce sont tout simplement des méthodes de fascistes qui sont mises en oeuvre par Doucet et sa bande.
parce que quand on est dans l'opposition il faut parler avec des fleurs ? Et ce pauvre PO est bien incapable de "postures ultra aggresives", quand on lit ses posts certes critiques de la politique de la mairie EELV, qui n'ont pas de quoi fouetter un chat ni ne justifient une menace de violence (car c'est bien le sens d'une cible)Signaler Répondre
C'est la faute d'Oliver.Signaler Répondre
Indigne.
l ' hôpital qui se fout de la charité !Signaler Répondre
Et voilà comment un tag d'un supporter stéphanois devient une récupération politique.Signaler Répondre
Là, c'est une menace de mort, sais-tu ce que ça veut dire ?Signaler Répondre
Posez-vous les bonnes monsieur Oliver et assumez vos postures ultra agressives au service d'aulas.Signaler Répondre
Commenter un graffiti . J 'ai toujours vu ce genre dans les chiottes publics.Signaler Répondre
Je parie sur un ado footeux d 'un club adverse quelconque ...
Exactement, et Doucet qui tombe dans les pommes en début de campagne, c’est pas très rassurant.Signaler Répondre
Le silence des écolo est assourdissant. .seraient ils a l'origine de cette manœuvre ?Signaler Répondre
Tout mon soutien à JM Aulas . Ça va dégager toute cette clique verdâtre en 2026 pour notre plus grand bonheur.
La réaction de Bagnon qui compare la passion de Aulas pour Lyon avec une dérive nazie, c'était déjà un bel exemple d'infamie en politique, les sans argument qui posent des cibles : abject.Signaler Répondre
Aulas va déglinguer les verts. Ils vont se faire laminer.Signaler Répondre
Certains à l'extrême gauche commencent à paniquer.Signaler Répondre
C'est pas sur que ce soit forcément politique.Signaler Répondre
Tous les supporters de clubs français en dehors de l'OL, déteste Aulas..
Apres si tu veux des mots doux et des fleurs tu ne fais pas de politique
Que l'on soit d'accord ou pas avec AULAS,Signaler Répondre
c'était la seule bonne réponse à faire par le candidat.