Le tag d'une cible et du nom de Jean-Michel Aulas retrouvé à Perrache : "L'escalade et les intimidations n'ont pas leur place à Lyon"

Ce jeudi matin, Pierre Oliver a découvert un tag inquiétant à Perrache.

Sur les murs du centre d'échanges du 2e arrondissement de Lyon dont il est le maire, l'élu LR a repéré une cible dessinée, avec le nom "Aulas" au centre.

"Qu’on soit d’accord ou pas avec Jean-Michel Aulas, il y a une ligne rouge : la dignité, la sécurité, le respect républicain. Certains l’ont visiblement franchie depuis longtemps", réagit Pierre Oliver, soutien de l'ancien président de l'OL qui brigue la mairie de Lyon.

Signalant avoir déposé une main courante, l'édile du 2e critique l'absence de réaction ou de condamnation dans le camp écologiste. "Pas un mot. Ce silence des opposants, c’est une caution. Une lâcheté", critique-t-il.

Le principal concerné, Jean-Michel Aulas, a aussi réagi.

"Depuis des mois, un climat délétère s’installe à Lyon. Tout a commencé avec des insultes publiques, celles de M. Bagnon, celles qui m’ont qualifié de “nazi”, jamais désavouées. Puis viennent les débordements verbaux, relayés par un journaliste : appels à “me dézinguer”, moqueries sur l’âge, évocations d’enlèvement… Et maintenant, une cible dessinée en pleine rue", énumère-t-il.

"Je veux le dire avec gravité : la violence politique ne naît jamais d’un seul geste. Elle prospère quand les mots dépassent les bornes et que certains choisissent de se taire. Je continuerai à défendre une campagne digne, respectueuse, républicaine. L’escalade et les intimidations n’ont pas leur place à Lyon", conclut le candidat du mouvement Coeur Lyonnais.

avatar
darons politiques ! le 04/12/2025 à 23:16
raslebol69 a écrit le 04/12/2025 à 20h48

Certains à l'extrême gauche commencent à paniquer.

Les gauches montrent rapidement leurs limites démocratiques

Signaler Répondre
avatar
La Rance Infecte ! le 04/12/2025 à 23:14
Qui provoque l'escalade ? a écrit le 04/12/2025 à 21h37

Posez-vous les bonnes monsieur Oliver et assumez vos postures ultra agressives au service d'aulas.

Ic ou ailleurs les gauches montrent les liimites de leur démocratie !

Signaler Répondre
avatar
la memoire courte le 04/12/2025 à 22:57

rappelez-vous lorsque Aulas géré l’OL, c’était le président le plus détesté en France par les supporters et les journalistes, donc peut-être le tag n’a rien à voir avec la politique

Signaler Répondre
avatar
Romulus le 04/12/2025 à 22:32

Toit ce cinéma pour un minuscule dessin sur un mur de Perrache..
tout cela est d’un ridicule sans nom

Signaler Répondre
avatar
nic le 04/12/2025 à 22:17
Qui provoque l'escalade ? a écrit le 04/12/2025 à 21h37

Posez-vous les bonnes monsieur Oliver et assumez vos postures ultra agressives au service d'aulas.

Aulas (et son sous-sbire Oliver) c'est le candidat des péri-urbains et des bagnolards, pouah !

Signaler Répondre
avatar
Défendre l'indéfendable... le 04/12/2025 à 22:15
Qui provoque l'escalade ? a écrit le 04/12/2025 à 21h37

Posez-vous les bonnes monsieur Oliver et assumez vos postures ultra agressives au service d'aulas.

Vous autres escrologistes êtes prêts à toutes les ignominies pour vous accrocher au pouvoir.

Ce sont tout simplement des méthodes de fascistes qui sont mises en oeuvre par Doucet et sa bande.

Signaler Répondre
avatar
Biquet... le 04/12/2025 à 22:14
Qui provoque l'escalade ? a écrit le 04/12/2025 à 21h37

Posez-vous les bonnes monsieur Oliver et assumez vos postures ultra agressives au service d'aulas.

parce que quand on est dans l'opposition il faut parler avec des fleurs ? Et ce pauvre PO est bien incapable de "postures ultra aggresives", quand on lit ses posts certes critiques de la politique de la mairie EELV, qui n'ont pas de quoi fouetter un chat ni ne justifient une menace de violence (car c'est bien le sens d'une cible)

Signaler Répondre
avatar
Et voilà... le 04/12/2025 à 22:11
Qui provoque l'escalade ? a écrit le 04/12/2025 à 21h37

Posez-vous les bonnes monsieur Oliver et assumez vos postures ultra agressives au service d'aulas.

C'est la faute d'Oliver.
Indigne.

Signaler Répondre
avatar
Oliver du deuxième le 04/12/2025 à 21:59

l ' hôpital qui se fout de la charité !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 04/12/2025 à 21:56

Et voilà comment un tag d'un supporter stéphanois devient une récupération politique.

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 04/12/2025 à 21:43
Ridicule ! a écrit le 04/12/2025 à 21h24

Commenter un graffiti . J 'ai toujours vu ce genre dans les chiottes publics.

Je parie sur un ado footeux d 'un club adverse quelconque ...

Là, c'est une menace de mort, sais-tu ce que ça veut dire ?

Signaler Répondre
avatar
Qui provoque l'escalade ? le 04/12/2025 à 21:37

Posez-vous les bonnes monsieur Oliver et assumez vos postures ultra agressives au service d'aulas.

Signaler Répondre
avatar
Ridicule ! le 04/12/2025 à 21:24
C'est moi a écrit le 04/12/2025 à 20h41

C'est pas sur que ce soit forcément politique.
Tous les supporters de clubs français en dehors de l'OL, déteste Aulas..
Apres si tu veux des mots doux et des fleurs tu ne fais pas de politique

Commenter un graffiti . J 'ai toujours vu ce genre dans les chiottes publics.

Je parie sur un ado footeux d 'un club adverse quelconque ...

Signaler Répondre
avatar
Force verte affaiblie le 04/12/2025 à 21:05
C'est moi a écrit le 04/12/2025 à 20h41

C'est pas sur que ce soit forcément politique.
Tous les supporters de clubs français en dehors de l'OL, déteste Aulas..
Apres si tu veux des mots doux et des fleurs tu ne fais pas de politique

Exactement, et Doucet qui tombe dans les pommes en début de campagne, c’est pas très rassurant.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 04/12/2025 à 21:01

Le silence des écolo est assourdissant. .seraient ils a l'origine de cette manœuvre ?
Tout mon soutien à JM Aulas . Ça va dégager toute cette clique verdâtre en 2026 pour notre plus grand bonheur.

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 04/12/2025 à 20:57

La réaction de Bagnon qui compare la passion de Aulas pour Lyon avec une dérive nazie, c'était déjà un bel exemple d'infamie en politique, les sans argument qui posent des cibles : abject.

Signaler Répondre
avatar
Les gauchistes fragiles le 04/12/2025 à 20:49

Aulas va déglinguer les verts. Ils vont se faire laminer.

Signaler Répondre
avatar
raslebol69 le 04/12/2025 à 20:48

Certains à l'extrême gauche commencent à paniquer.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 04/12/2025 à 20:41

C'est pas sur que ce soit forcément politique.
Tous les supporters de clubs français en dehors de l'OL, déteste Aulas..
Apres si tu veux des mots doux et des fleurs tu ne fais pas de politique

Signaler Répondre
avatar
togaro le 04/12/2025 à 20:29

Que l'on soit d'accord ou pas avec AULAS,
c'était la seule bonne réponse à faire par le candidat.

Signaler Répondre

