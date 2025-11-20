Politique

Métropolitaines : Synergies appelle à un "large rassemblement" derrière Jean-Michel Aulas

On attendait de voir de quel côté pencherait la balance chez les élus Synergies.

Ce jeudi, le groupe métropolitain présidé par Marc Grivel lance un appel politique clair : fédérer élus, associations, acteurs économiques et habitants autour de la dynamique portée par Jean-Michel Aulas, à nouveau auréolé d'un score de 47% d'intentions de vote au 1er tour des municipales lyonnais dans un troisième sondage.

Dans un communiqué, Synergies affirme vouloir "rassembler largement pour redonner à la Métropole un cap lisible, une ambition crédible et une gouvernance à la hauteur des enjeux". Marc Grivel insiste, "il ne s’agit pas de s’unir contre un exécutif ou contre un camp, mais de se rassembler autour d’un projet d’avenir, cohérent, ambitieux et partagé".

Pour Synergies, l’ancien président de l’OL incarne le profil idéal : "Son expérience, son sens du dialogue et sa capacité à créer des dynamiques collectives" en feraient un fédérateur naturel, capable de rassembler décideurs publics, associations et entreprises.

Côté programme, Synergies dit se retrouver dans les ambitions de Coeur Lyonnais : mobilités plus fiables, soutien aux TPE-PME et aux filières locales, attractivité économique, protection des espaces naturels, meilleure gestion de l’eau et renforcement des services publics, "des écoles aux structures de santé".

Synergies appelle enfin "toutes les forces vives" à rejoindre ce mouvement, estimant que "la dynamique Cœur Lyonnais – Grand Cœur Lyonnais avec Jean-Michel Aulas" représente "une occasion unique de bâtir un projet à la hauteur des attentes de la Métropole".

Reste désormais à savoir ce que va faire Véronique Sarselli, la candidate des Républicains qui peine à trouver un accord avec le camp Aulas.

avatar
gab le 21/11/2025 à 11:48
AntiLFI a écrit le 21/11/2025 à 11h10

Il ne peut pas être président de la metropole et maire de Lyon.

S’il est élu Maire de LYON et Président de la METROPOLE.
Il choisira Président de la METROPOLE, car le pouvoir est à la METROPOLE, et non à la ville de LYON.
Mais ce choix sera fait dans la semaine qui suit le 22 mars 2026, après l'élection des Maires et du Président de la METROPOLE.
Les électeurs n'auront plus leur mot à dire.

avatar
AntiLFI le 21/11/2025 à 11:10
FAKE NEWS !!!! a écrit le 21/11/2025 à 08h29

Il a confirmé qu'il y aura des listes Coeur Lyonnais dans chaque circonscription métropolitaine

Il ne peut pas être président de la metropole et maire de Lyon.

avatar
Confus le 21/11/2025 à 11:04

Article confus qui mélange les enjeux de la ville de Lyon et de la Métropole.

avatar
ireland le 21/11/2025 à 08:48

Aulas n’a pas besoin de.ces professionnels de la politique LR qui vivent uniquement du système
on à besoin d un grand chef d’entreprise pour gérer la Métropole

avatar
gab le 21/11/2025 à 08:48
Totorototo a écrit le 20/11/2025 à 23h16

Mais Aulas est candidat à la Ville ET a la metro. ?
Je croyais que c'était pas possible.

Être candidat à la METROPOLE c'est possible, mais être Président de la METROPOLE et MAIRE ce n'est pas possible.
Il faudra qu'il abandonne son mandat de MAIRE, au profit de Président de la METROPOLE.

avatar
FAKE NEWS !!!! le 21/11/2025 à 08:29
AntiLFI a écrit le 20/11/2025 à 22h24

Aulas ne se présente pas aux élections métropolitaines, mais de la mairie centrale de Lyon.
Accessoirement, même s'il le voulait il ne pourrait pas le faire.

Il a confirmé qu'il y aura des listes Coeur Lyonnais dans chaque circonscription métropolitaine

avatar
Pas lui mais ses listes le 21/11/2025 à 08:27
Totorototo a écrit le 20/11/2025 à 23h16

Mais Aulas est candidat à la Ville ET a la metro. ?
Je croyais que c'était pas possible.

Si la victoire à la métropole n'est pas certaine, il aura au moins une minorité de blocage lui permettant de faire passer son programme municipal.

avatar
roco le 21/11/2025 à 08:17

JMA ne peut que gagner car ce n est pas un politique de métier qui sont détestés , il ne peut donc que ratisser large et s allier le maximum de partenaires !

avatar
ouf le 21/11/2025 à 07:25

Les verts à la ville et à la Métropole, dans 4 mois c'est terminé !!!!!!!!!!!!!!

avatar
Totorototo le 20/11/2025 à 23:16

Mais Aulas est candidat à la Ville ET a la metro. ?
Je croyais que c'était pas possible.

avatar
pierre 2 le 20/11/2025 à 23:08

Aulas doit positionner un candidat à lui pour la métropole
marre de ces magouilles des maires LR

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 20/11/2025 à 22:24
Garven a écrit le 20/11/2025 à 20h51

C'est bien simple, Aulas n'a pas besoin du soutien des LR pour remporter les métropolitaine.

Aulas ne se présente pas aux élections métropolitaines, mais de la mairie centrale de Lyon.
Accessoirement, même s'il le voulait il ne pourrait pas le faire.

avatar
gab le 20/11/2025 à 22:12
Garven a écrit le 20/11/2025 à 20h51

C'est bien simple, Aulas n'a pas besoin du soutien des LR pour remporter les métropolitaine.

Jusqu'a present AULAS n'est pas candidat a la METRPOLE mais a la ville de LYON qui represente 1/3 de la METROPOLE.

avatar
aimelyon le 20/11/2025 à 22:05

Entre riche, ils vont trouver des arrangements et autres pour ne pas être impacté, moi je ne suis pas riche du tout et bien peur d'une gestion à deux vitesses.

avatar
un verre de Porto svp le 20/11/2025 à 21:22

Un sondage reste un sondage.
C'est comme le beaujolais nouveau tout le monde approuve son goût banane dégueulasse et pourtant tout les ans il est présent

avatar
Et le logement le 20/11/2025 à 20:52

Les candidats de droite ne doivent pas sous-estimer l'impact très négatif de la politique mise en œuvre par les écologistes sur le logement et la construction, qui est pratiquement à l'arrêt.

avatar
Garven le 20/11/2025 à 20:51

C'est bien simple, Aulas n'a pas besoin du soutien des LR pour remporter les métropolitaine.

