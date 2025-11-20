Métropolitaines : Synergies appelle à un "large rassemblement" derrière Jean-Michel Aulas

Ce jeudi, le groupe métropolitain présidé par Marc Grivel lance un appel politique clair : fédérer élus, associations, acteurs économiques et habitants autour de la dynamique portée par Jean-Michel Aulas, à nouveau auréolé d'un score de 47% d'intentions de vote au 1er tour des municipales lyonnais dans un troisième sondage.
Dans un communiqué, Synergies affirme vouloir "rassembler largement pour redonner à la Métropole un cap lisible, une ambition crédible et une gouvernance à la hauteur des enjeux". Marc Grivel insiste, "il ne s’agit pas de s’unir contre un exécutif ou contre un camp, mais de se rassembler autour d’un projet d’avenir, cohérent, ambitieux et partagé".
Pour Synergies, l’ancien président de l’OL incarne le profil idéal : "Son expérience, son sens du dialogue et sa capacité à créer des dynamiques collectives" en feraient un fédérateur naturel, capable de rassembler décideurs publics, associations et entreprises.
Côté programme, Synergies dit se retrouver dans les ambitions de Coeur Lyonnais : mobilités plus fiables, soutien aux TPE-PME et aux filières locales, attractivité économique, protection des espaces naturels, meilleure gestion de l’eau et renforcement des services publics, "des écoles aux structures de santé".
Synergies appelle enfin "toutes les forces vives" à rejoindre ce mouvement, estimant que "la dynamique Cœur Lyonnais – Grand Cœur Lyonnais avec Jean-Michel Aulas" représente "une occasion unique de bâtir un projet à la hauteur des attentes de la Métropole".
Reste désormais à savoir ce que va faire Véronique Sarselli, la candidate des Républicains qui peine à trouver un accord avec le camp Aulas.
S’il est élu Maire de LYON et Président de la METROPOLE.Signaler Répondre
Il choisira Président de la METROPOLE, car le pouvoir est à la METROPOLE, et non à la ville de LYON.
Mais ce choix sera fait dans la semaine qui suit le 22 mars 2026, après l'élection des Maires et du Président de la METROPOLE.
Les électeurs n'auront plus leur mot à dire.
Il ne peut pas être président de la metropole et maire de Lyon.Signaler Répondre
Article confus qui mélange les enjeux de la ville de Lyon et de la Métropole.Signaler Répondre
Aulas n’a pas besoin de.ces professionnels de la politique LR qui vivent uniquement du systèmeSignaler Répondre
on à besoin d un grand chef d’entreprise pour gérer la Métropole
Être candidat à la METROPOLE c'est possible, mais être Président de la METROPOLE et MAIRE ce n'est pas possible.Signaler Répondre
Il faudra qu'il abandonne son mandat de MAIRE, au profit de Président de la METROPOLE.
Il a confirmé qu'il y aura des listes Coeur Lyonnais dans chaque circonscription métropolitaineSignaler Répondre
Si la victoire à la métropole n'est pas certaine, il aura au moins une minorité de blocage lui permettant de faire passer son programme municipal.Signaler Répondre
JMA ne peut que gagner car ce n est pas un politique de métier qui sont détestés , il ne peut donc que ratisser large et s allier le maximum de partenaires !Signaler Répondre
Les verts à la ville et à la Métropole, dans 4 mois c'est terminé !!!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre
Mais Aulas est candidat à la Ville ET a la metro. ?Signaler Répondre
Je croyais que c'était pas possible.
Aulas doit positionner un candidat à lui pour la métropoleSignaler Répondre
marre de ces magouilles des maires LR
Aulas ne se présente pas aux élections métropolitaines, mais de la mairie centrale de Lyon.Signaler Répondre
Accessoirement, même s'il le voulait il ne pourrait pas le faire.
Jusqu'a present AULAS n'est pas candidat a la METRPOLE mais a la ville de LYON qui represente 1/3 de la METROPOLE.Signaler Répondre
Entre riche, ils vont trouver des arrangements et autres pour ne pas être impacté, moi je ne suis pas riche du tout et bien peur d'une gestion à deux vitesses.Signaler Répondre
Un sondage reste un sondage.Signaler Répondre
C'est comme le beaujolais nouveau tout le monde approuve son goût banane dégueulasse et pourtant tout les ans il est présent
Les candidats de droite ne doivent pas sous-estimer l'impact très négatif de la politique mise en œuvre par les écologistes sur le logement et la construction, qui est pratiquement à l'arrêt.Signaler Répondre
C'est bien simple, Aulas n'a pas besoin du soutien des LR pour remporter les métropolitaine.Signaler Répondre