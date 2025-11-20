Métropolitaines : Synergies appelle à un "large rassemblement" derrière Jean-Michel Aulas

Ce jeudi, le groupe métropolitain présidé par Marc Grivel lance un appel politique clair : fédérer élus, associations, acteurs économiques et habitants autour de la dynamique portée par Jean-Michel Aulas, à nouveau auréolé d'un score de 47% d'intentions de vote au 1er tour des municipales lyonnais dans un troisième sondage.

Dans un communiqué, Synergies affirme vouloir "rassembler largement pour redonner à la Métropole un cap lisible, une ambition crédible et une gouvernance à la hauteur des enjeux". Marc Grivel insiste, "il ne s’agit pas de s’unir contre un exécutif ou contre un camp, mais de se rassembler autour d’un projet d’avenir, cohérent, ambitieux et partagé".

Pour Synergies, l’ancien président de l’OL incarne le profil idéal : "Son expérience, son sens du dialogue et sa capacité à créer des dynamiques collectives" en feraient un fédérateur naturel, capable de rassembler décideurs publics, associations et entreprises.

Côté programme, Synergies dit se retrouver dans les ambitions de Coeur Lyonnais : mobilités plus fiables, soutien aux TPE-PME et aux filières locales, attractivité économique, protection des espaces naturels, meilleure gestion de l’eau et renforcement des services publics, "des écoles aux structures de santé".

Synergies appelle enfin "toutes les forces vives" à rejoindre ce mouvement, estimant que "la dynamique Cœur Lyonnais – Grand Cœur Lyonnais avec Jean-Michel Aulas" représente "une occasion unique de bâtir un projet à la hauteur des attentes de la Métropole".

Reste désormais à savoir ce que va faire Véronique Sarselli, la candidate des Républicains qui peine à trouver un accord avec le camp Aulas.