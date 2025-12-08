Une vague de douceur arrive : jusqu’à 16°C cette semaine à Lyon

Une très grande douceur va s’imposer sur la France cette semaine. Le Rhône ne fera pas exception avec des températures jusqu’à 8°C au-dessus des normales de saison.
Ce lundi, le mercure atteindra les 15°C sur l’agglomération lyonnaise sous un ciel assez ensoleillé. Un temps qui devrait permettre aux Lyonnais de célébrer le 8 décembre comme il se doit.
En ce qui concerne la journée de mardi, le thermomètre grimpera jusqu’à 16°C. On notera cependant un vent du sud avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h.
La douceur restera au rendez-vous de la semaine avec un maximum de 14°C ce mercredi, 12°C ce jeudi, 14°C ce vendredi et 13°C le week-end prochain. Les prévisions annoncent un maintien de ces températures agréables au moins jusqu’à mi-décembre. Noël au balcon, Pâques au tison ?
🌡️Gros #redoux au cours des ces 48 heures où les températures ont gagné 5 à 10°C entre vendredi après-midi et cet après-midi. Cette douceur se maintient lundi et mardi à un niveau de mois d'avril. pic.twitter.com/fh23njmqQH— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 7, 2025
