Une vague de douceur arrive : jusqu’à 16°C cette semaine à Lyon

Des températures bien au-dessus des normales de saison.

Une très grande douceur va s’imposer sur la France cette semaine. Le Rhône ne fera pas exception avec des températures jusqu’à 8°C au-dessus des normales de saison. 

Ce lundi, le mercure atteindra les 15°C sur l’agglomération lyonnaise sous un ciel assez ensoleillé. Un temps qui devrait permettre aux Lyonnais de célébrer le 8 décembre comme il se doit.

En ce qui concerne la journée de mardi, le thermomètre grimpera jusqu’à 16°C. On notera cependant un vent du sud avec des rafales pouvant atteindre les 55 km/h.

La douceur restera au rendez-vous de la semaine avec un maximum de 14°C ce mercredi, 12°C ce jeudi, 14°C ce vendredi et 13°C le week-end prochain. Les prévisions annoncent un maintien de ces températures agréables au moins jusqu’à mi-décembre. Noël au balcon, Pâques au tison ?

C'est moi le 08/12/2025 à 11:16

Yeesss vive le dérèglement climatique !!!
C'est tellement plus sympa pour faire du vélo !

