Lyon : la Fête des Lumières perturbée par une grève des TCL ?

À une semaine de la Fête des Lumières, un gros mouvement de grève se prépare dans les TCL. Selon nos informations, dès le 2 décembre, toutes les lignes de métro pourraient être touchées, principalement la ligne D, avec en plus des équipes d’intervention absentes.

Le mouvement vient des agents eux-mêmes, sans passer par les syndicats, ce qui rend la durée de la grève impossible à prévoir. En interne, certains estiment que la RATP, qui organise sa première Fête des Lumières, peine à gérer ses premières célébrations lyonnaises accueillant des millions de personnes. "Une excuse serait utilisée avec le mouvement social", nous confie une source. "Ça fait plusieurs jours que ça monte et rien n’est fait".

La Fête des Lumières, qui se tient cette année du 5 au 8 décembre, pourrait donc être perturbée par cette grève au sein des TCL. Ce n'est d'ailleurs pas le premier mouvement prévu à cette occasion, puisque les pompiers et les policiers ont également prévu de se mobiliser en ce début de mois de décembre.