Lyon : la Fête des Lumières perturbée par une grève des TCL ?

À une semaine de la Fête des Lumières, un gros mouvement de grève se prépare dans les TCL. Selon nos informations, dès le 2 décembre, toutes les lignes de métro pourraient être touchées, principalement la ligne D, avec en plus des équipes d’intervention absentes.
Le mouvement vient des agents eux-mêmes, sans passer par les syndicats, ce qui rend la durée de la grève impossible à prévoir. En interne, certains estiment que la RATP, qui organise sa première Fête des Lumières, peine à gérer ses premières célébrations lyonnaises accueillant des millions de personnes. "Une excuse serait utilisée avec le mouvement social", nous confie une source. "Ça fait plusieurs jours que ça monte et rien n’est fait".
La Fête des Lumières, qui se tient cette année du 5 au 8 décembre, pourrait donc être perturbée par cette grève au sein des TCL. Ce n'est d'ailleurs pas le premier mouvement prévu à cette occasion, puisque les pompiers et les policiers ont également prévu de se mobiliser en ce début de mois de décembre.
Il va falloir dans ce cas remonter les retraites des membres enseignants qui sont a 1700 euros en ayant travaillé 40 ans ! Car si la cgt considere qu'on ne peut pas vivre en dessous de 2000 euros pourquoi le pourait on avec 1700. !!!Signaler Répondre
On y avait échappé pendant 1 an ou 2.Signaler Répondre
Je vois que les traditions reprennent...
Normal comme chaque année… ils sont en grève !Signaler Répondre
Pourquoi en parler, cela n’intéresse plus personne
y nous font le coup chaque annee...Signaler Répondre
Non,toutes les lignes!Pannes a gogoSignaler Répondre
Ils râlent car les abonnements ne sont pas assez chers?Signaler Répondre
Et ça vient encore prendre en otage la fête des lumières ... tellement facile.Signaler Répondre
Il faut juste rappeler à ces fainéants que leur service se dégrade d'années en années.
Allez hop, petit chantage de fin d'année...Signaler Répondre
et c'est reparti... déjà que la B et les T1 sotn catastrophiques ce mois ci..Signaler Répondre
Les méthodes RATP arrivent à Lyon .Signaler Répondre
RATP et SNCF même combat. Chantage permanentSignaler Répondre