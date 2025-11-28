Transports

Lyon : la Fête des Lumières perturbée par une grève des TCL ?

Lyon : la Fête des Lumières perturbée par une grève des TCL ?
Lyon : la Fête des Lumières perturbée par une grève des TCL ? - LyonMag

Juste avant la Fête des Lumières, un important mouvement de grève pourrait frapper le réseau TCL.

À une semaine de la Fête des Lumières, un gros mouvement de grève se prépare dans les TCL. Selon nos informations, dès le 2 décembre, toutes les lignes de métro pourraient être touchées, principalement la ligne D, avec en plus des équipes d’intervention absentes.

Le mouvement vient des agents eux-mêmes, sans passer par les syndicats, ce qui rend la durée de la grève impossible à prévoir. En interne, certains estiment que la RATP, qui organise sa première Fête des Lumières, peine à gérer ses premières célébrations lyonnaises accueillant des millions de personnes. "Une excuse serait utilisée avec le mouvement social", nous confie une source. "Ça fait plusieurs jours que ça monte et rien n’est fait".

La Fête des Lumières, qui se tient cette année du 5 au 8 décembre, pourrait donc être perturbée par cette grève au sein des TCL. Ce n'est d'ailleurs pas le premier mouvement prévu à cette occasion, puisque les pompiers et les policiers ont également prévu de se mobiliser en ce début de mois de décembre.

Tags :

Lyon

Fetes des Lumieres

grève tcl

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lebriste le 28/11/2025 à 12:07

Il va falloir dans ce cas remonter les retraites des membres enseignants qui sont a 1700 euros en ayant travaillé 40 ans ! Car si la cgt considere qu'on ne peut pas vivre en dessous de 2000 euros pourquoi le pourait on avec 1700. !!!

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 28/11/2025 à 12:01

On y avait échappé pendant 1 an ou 2.
Je vois que les traditions reprennent...

Signaler Répondre
avatar
Comme d’habitude le 28/11/2025 à 11:55

Normal comme chaque année… ils sont en grève !
Pourquoi en parler, cela n’intéresse plus personne

Signaler Répondre
avatar
comme d habitude le 28/11/2025 à 10:30
Retour sur Terre a écrit le 28/11/2025 à 09h59

Allez hop, petit chantage de fin d'année...

y nous font le coup chaque annee...

Signaler Répondre
avatar
kool le 28/11/2025 à 10:27
usager en galere B a écrit le 28/11/2025 à 09h55

et c'est reparti... déjà que la B et les T1 sotn catastrophiques ce mois ci..

Non,toutes les lignes!Pannes a gogo

Signaler Répondre
avatar
pougb le 28/11/2025 à 10:09

Ils râlent car les abonnements ne sont pas assez chers?

Signaler Répondre
avatar
Rien de nouveau, ils ne savent faire que ça ces nantis le 28/11/2025 à 10:04

Et ça vient encore prendre en otage la fête des lumières ... tellement facile.
Il faut juste rappeler à ces fainéants que leur service se dégrade d'années en années.

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 28/11/2025 à 09:59

Allez hop, petit chantage de fin d'année...

Signaler Répondre
avatar
usager en galere B le 28/11/2025 à 09:55

et c'est reparti... déjà que la B et les T1 sotn catastrophiques ce mois ci..

Signaler Répondre
avatar
GAD le 28/11/2025 à 09:50

Les méthodes RATP arrivent à Lyon .

Signaler Répondre
avatar
Evidemment le 28/11/2025 à 09:48

RATP et SNCF même combat. Chantage permanent

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.