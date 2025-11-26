"Aucune avancée" : les pompiers seront de nouveau en grève en pleine Fête des Lumières à Lyon

Le syndicat SUD du SDMIS a annoncé ce mercredi "un préavis de grève reconductible tous les jours à compter du 4 au 9 décembre." Un mouvement qui interviendra en pleine Fête des Lumières, période déjà marquée l’an dernier par une première démonstration de mécontentement. Cette année encore, les pompiers affirment qu’aucun progrès n’a été enregistré. Le communiqué est sans détours : "Malgré cette démonstration de force et plusieurs réunions, aucune avancée."

Le syndicat estime que les discussions patinent depuis des mois. Il rappelle que "9 mois de 'négociations' sans résultat" se sont écoulés et que "300 euros brut de PICPS soit 240 euros net sont nettement insuffisants au regard des attentes de L’ENSEMBLE des agents du SDMIS." Le communiqué souligne également une attente persistante : "Toujours en attente de réponse sur le respect du RO (Règlement Opérationnel, ndlr)."

La direction du SDMIS et les élus financeurs sont directement visés : "Et maintenant… on nous demande d’attendre les municipales 2026. Inacceptable." Le syndicat réaffirme ses demandes, centrées sur le "respect du dialogue social", les "effectifs – pouvoir d’achat – conditions de travail, le respect strict des POJ et les revalorisations financières attendues pour les SPP, officiers et PATS : sans exception !."

Conséquence direct : "Nous déposons un préavis de grève reconductible tous les jours à compter du 4 décembre 2025 à l’heure de prise de garde […] jusqu’à la fin de garde le 9 décembre 2025." Les pompiers annoncent également que "les véhicules seront marqués afin de porter nos revendications à la connaissance de la population et qu’ une manifestation des agents SPP et PATS du SDMIS sera organisée."

Deux rendez-vous sont d’ores et déjà posés pendant la Fête des Lumières : "Rassemblements + manifestation : les 5 et 8 décembre. Réservez vos soirées dès maintenant !" Le syndicat complète l’appel : "Les OS appellent aussi à ne programmer aucune activité accessoire reportable (IHTS, AR8, gardes SPV…)."

Dans leur communiqué, les organisations syndicales rappellent le précédent mouvement : "Les préavis de grève initialement déposés en octobre 2024 ont été levés le 21 février 2025 […] afin de permettre l’ouverture de la seconde phase des négociations. Il ne s’agissait en aucun cas d’une fin du mouvement." Mais selon elles, la situation s’est enlisée : "Après 9 mois d’attente, rien, absolument rien. Aucune mesure, aucune avancée, aucune mise en œuvre concrète des engagements pris"

La mobilisation du 17 novembre 2025, déjà devant la Métropole puis le Département, aurait confirmé "que la détermination reste intacte." Les syndicats dénoncent aussi l’absence de réponse du PDDS sur "le respect du RO tant en nombre de sapeurs-pompiers qu’en termes de qualifications."