Fête des Lumières à Lyon : nos déceptions pour cette édition 2025

L’édition 2025 de la Fête des Lumières bat son plein. Alors qu’une nouvelle soirée se prépare ce dimanche à partir de 18 heures, il est déjà temps de parler des œuvres qui ont fait sensation et celles qui n’ont pas manqué de décevoir. Voici celles qui ont eu du mal à nous convaincre.

Stranger lights

C’est l’œuvre qui a certainement fait le plus parler cette année. Quand Netflix s’invite à la Fête des Lumières de Lyon avec une illumination en hommage à la série Stranger Things dont la première partie de la saison 5 (la dernière) vient de sortir sur la plateforme. Peut-être que l’on en attendait plus… Les fans ne manqueront pas d’aller découvrir l’Upside Down pour un moment de nostalgie. Pour les autres, difficile de comprendre l’emballement. Autant aller se faire son propre avis sur cette place Sathonay qui a attiré pas mal de monde ces deux dernières soirées.

HDV – 40 ans de skate à Lyon

Là-aussi on en attendait certainement plus. Lieu incontournable du skate à Lyon, la place Louis Pradel rend hommage cette année à cette discipline sportive avec trois figures lumineuses réparties sur la place avec de la musique pour égayer le tout. On aurait aimé un peu plus de mouvement. Dommage… Mais les photos rendent très bien pour ceux qui hésitent à aller faire un tour…

Journey of a Lamp Post

Autant vous dire qu’il faut s’armer de patience une nouvelle fois pour accéder au parc de la Tête d’Or et son très attendu spectacle de drones. Afin de faire patienter les visiteurs, un cheminement a été mis en place depuis l’entrée au niveau de la Porte Tête d’Or sur le boulevard des Belges. Petite déception pour les œuvres installées le long du parcours, notamment Journey of a Lamp Post. "Ce sont des sauterelles ?", a-t-on pu entendre. Non juste des lampadaires courbés…