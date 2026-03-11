Tout le monde est plus lyonnais que le maire de Lyon

On a beau vouloir se cacher de tout nationalisme, de tout chauvinisme, de toutes ces guerres de clocher, la réalité est plus simple : nous avons tous un attachement viscéral à ce qui nous entoure.

On est tous français quand il faut s’époumoner devant une compétition, un gala ou n’importe quel événement où le drapeau tricolore peut se hisser.

Combien de compétitions de curling ai-je regardées alors que, je l’avoue, ce n’est absolument pas mon truc ?

Et l’amour de la France se subdivise naturellement : amour pour sa région, pour sa ville, parfois même pour son village.

Les Marseillais, on les reconnaît à leur accent. Les Lyonnais à leur argot. Les Parisiens à leur ego.

Être lyonnais, ce n’est pas forcément y naître. Être lyonnais, c’est avoir le cœur lyonnais.

C’est avoir déjà participé à un mâchon, même si tu es le seul à prendre un croissant avec un café. L’important, c’est d’y avoir participé.

C’est avoir vécu la Fête des Lumières.

C’est s’être donné rendez-vous au pied de la statue de Bellecour, avant qu’elle ne soit défigurée par une œuvre d’art d’une laideur… disons, discutable.

C’est aller boire un verre rue Sainte-Catherine, fréquenter les étudiants désargentés, puis finir aux Brotteaux, chez les étudiants argentés.

C’est profiter de la vue depuis Fourvière, admirer ce panorama incroyable, y voir le festival, y croiser le maire aux vœux des échevins… enfin, quand le maire aimait la ville et ses traditions.

Être lyonnais, c’est aussi haïr la couleur verte dès la naissance.

Ne jamais la porter au stade, et encore moins en présence de supporters ou de joueurs. Le seul vert toléré est celui de l’ASVEL, où un Américain anglophone, Delaney Rudd, fut adopté par toute une région — plus lyonnais que notre maire actuel.

Être lyonnais, c’est se promener au parc de la Tête d’Or, y respirer, découvrir les animaux qui provoquent le sourire et la curiosité de millions d’enfants. C’est y manger une crêpe, faire un tour de pédalo.

C’est fréquenter la Part-Dieu et son Crayon, voir défiler ses milliers de visiteurs, et assister aussi à la disparition progressive des enseignes historiques, remplacées chaque jour par le "monde de demain".

C’est manger des quenelles dans le Vieux Lyon, des pralines à Bellecour, boire un verre sur une péniche.

C’est faire un tour au musée des Confluences.

Au fond, tout le monde — même nouvellement arrivé — peut devenir lyonnais.

Mais pour cela, une seule condition : aimer la ville. Et le vouloir.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux