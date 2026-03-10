Municipales à Lyon : la composition de la liste d'Anaïs Belouassa-Cherifi

Chargée par son mentor Jean-Luc Mélenchon de tester l'électorat insoumis lyonnais, Anaïs Belouassa-Cherifi fait face à une campagne difficile. Alors que le reste de la gauche s'est unie derrière Grégory Doucet, la mort de Quentin Deranque et les dérapages du leader de LFI lors de son meeting à la Bourse du Travail l'ont plombée.
Pourra-t-elle prétendre à se maintenir au second tour, et ainsi réaliser l'alliance attendue avec le maire écologiste sortant ?
Sa liste fait la part belle aux candidats envoyés dans les arrondissements, sauf Lise Paillette, la tête de liste du 6e arrondissement. Elle est évidemment purgée des anciens insoumis de 2020, dont la plupart quitteront la politique en mars. On retrouve quelques profils marquants comme le président du collectif 69 Palestine Jérôme Faÿnel et Anas Kournif, l'étudiant qui s'était immolé par le feu devant le Crous de Lyon en 2019.
La liste d'Anaïs Belouassa-Cherifi (Faire Mieux pour Lyon)
1- Anaïs Belouassa-Cherifi
2- Albert Lévy (candidat dans le 3e)
3- Sophie Charrier (candidate dans le 7e)
4- Florestan Groult (candidat aux métropolitaines et dans le 1er)
5- Pauline Fivel (candidate dans le 4e)
6- Laurent Legendre (candidat dans le 8e)
7- Malika Benarab Attou (candidate dans le 2e)
8- Bruno Magnin (candidat dans le 9e)
9- Amaïa Sainz-Ruiz (adjointe écologiste au maire du 9e sortante)
10- Florent Ouatiya (candidat dans le 5e)
11- Charlène Magnin
12- Jérôme Faynel (président du collectif 69 Palestine)
13- Claire Grunenwald
14- Mehdi Abderamane Rezkallah
15- Ivana Plaisant
16- Kelvin Mounard
17- Maud Dordain
18- Benoît Dumon
19- Leïla Mathias Kebbab
20- Franck Assedou
21- Eleni Ferlet
22- Bandjan Traoré
23- Jeanne Jacquiot
24- Yacine Fekrane
25- Saaïda Touil
26- Anas Kournif
27- Christelle Viguié
28- Quentin Heroult
29- Livia Gillet
30- Pierre Girod
31- Delphine Juthier
32- Jean-Michel Lacroix
33- Jenny Faivre
34- Jean-Pierre Levite
35- Afifa Zenati
36- Paul Conway-Pech
37- Maïmouna Doumbia
38- Antoine Trupiano Remille
39- Marie-Christine Souan
40- Samuel Raphaël Henri Harvet
41- Belinda Pugnet
42- Guillaume Douat
43- Ferima Abid
44- Idrid Mahdar
45- Léa Lusetti
46- Raphaël Alexandre Pierre Paoli
47- Aude Marie Clotilde Casassus
48- Aurélien Nercessian
49- Véronique Marguerite Mirol
50- Mmadi Hassani Ahamad
51- Zeynep Ciftci
52- Ali Bennacer
53- Camille Concalves
54- Sylvain Perdrix
55- Elise Vovard
56- François Theillon
57- Chahinez Kalkoul
58- Julien Bernard
59- Geneviève Ville
60- Wissem Halloumi
61- Ouafa Guessas
62- Guillaume Pluvy
63- Louiza Nouari
64- Rheda Makhlouf
65- Alix Denolle
66- Olivier Saint Gal de Pons
67- Bénédicte Vidor
68- Jean-François Testi
69- Chloé Thoret
70- Boyan Gaineton
71- Marianne Sophie Christelle Ciaudo
72- Cyriack Arrambourg
73- Anne-Elisabeth Truillet
74- Nicolas Brachet
