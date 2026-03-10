Municipales à Lyon : la composition de la liste d'Anaïs Belouassa-Cherifi

Chargée par son mentor Jean-Luc Mélenchon de tester l'électorat insoumis lyonnais, Anaïs Belouassa-Cherifi fait face à une campagne difficile. Alors que le reste de la gauche s'est unie derrière Grégory Doucet, la mort de Quentin Deranque et les dérapages du leader de LFI lors de son meeting à la Bourse du Travail l'ont plombée.

Pourra-t-elle prétendre à se maintenir au second tour, et ainsi réaliser l'alliance attendue avec le maire écologiste sortant ?

Sa liste fait la part belle aux candidats envoyés dans les arrondissements, sauf Lise Paillette, la tête de liste du 6e arrondissement. Elle est évidemment purgée des anciens insoumis de 2020, dont la plupart quitteront la politique en mars. On retrouve quelques profils marquants comme le président du collectif 69 Palestine Jérôme Faÿnel et Anas Kournif, l'étudiant qui s'était immolé par le feu devant le Crous de Lyon en 2019.

La liste d'Anaïs Belouassa-Cherifi (Faire Mieux pour Lyon)

1- Anaïs Belouassa-Cherifi

2- Albert Lévy (candidat dans le 3e)

3- Sophie Charrier (candidate dans le 7e)

4- Florestan Groult (candidat aux métropolitaines et dans le 1er)

5- Pauline Fivel (candidate dans le 4e)

6- Laurent Legendre (candidat dans le 8e)

7- Malika Benarab Attou (candidate dans le 2e)

8- Bruno Magnin (candidat dans le 9e)

9- Amaïa Sainz-Ruiz (adjointe écologiste au maire du 9e sortante)

10- Florent Ouatiya (candidat dans le 5e)

11- Charlène Magnin

12- Jérôme Faynel (président du collectif 69 Palestine)

13- Claire Grunenwald

14- Mehdi Abderamane Rezkallah

15- Ivana Plaisant

16- Kelvin Mounard

17- Maud Dordain

18- Benoît Dumon

19- Leïla Mathias Kebbab

20- Franck Assedou

21- Eleni Ferlet

22- Bandjan Traoré

23- Jeanne Jacquiot

24- Yacine Fekrane

25- Saaïda Touil

26- Anas Kournif

27- Christelle Viguié

28- Quentin Heroult

29- Livia Gillet

30- Pierre Girod

31- Delphine Juthier

32- Jean-Michel Lacroix

33- Jenny Faivre

34- Jean-Pierre Levite

35- Afifa Zenati

36- Paul Conway-Pech

37- Maïmouna Doumbia

38- Antoine Trupiano Remille

39- Marie-Christine Souan

40- Samuel Raphaël Henri Harvet

41- Belinda Pugnet

42- Guillaume Douat

43- Ferima Abid

44- Idrid Mahdar

45- Léa Lusetti

46- Raphaël Alexandre Pierre Paoli

47- Aude Marie Clotilde Casassus

48- Aurélien Nercessian

49- Véronique Marguerite Mirol

50- Mmadi Hassani Ahamad

51- Zeynep Ciftci

52- Ali Bennacer

53- Camille Concalves

54- Sylvain Perdrix

55- Elise Vovard

56- François Theillon

57- Chahinez Kalkoul

58- Julien Bernard

59- Geneviève Ville

60- Wissem Halloumi

61- Ouafa Guessas

62- Guillaume Pluvy

63- Louiza Nouari

64- Rheda Makhlouf

65- Alix Denolle

66- Olivier Saint Gal de Pons

67- Bénédicte Vidor

68- Jean-François Testi

69- Chloé Thoret

70- Boyan Gaineton

71- Marianne Sophie Christelle Ciaudo

72- Cyriack Arrambourg

73- Anne-Elisabeth Truillet

74- Nicolas Brachet