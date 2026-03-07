Municipales à Lyon : Grégory Doucet et Bruno Bernard organisent un grand meeting féministe en plein air

Il n'y aura plus de grand raout pour les écologistes lyonnais avant le 1er tour. Si Grégory Doucet avait accueilli ses soutiens au Sucre le 17 janvier dernier, Bruno Bernard n'a pas réalisé de meeting de campagne.

Ce samedi, le maire de Lyon et le président de la Métropole partageront la même scène en plein air. A une semaine du premier tour, la liste d’union de la gauche et des écologistes organise un grand événement de campagne baptisé Mes élues, mon choix sur les berges du Rhône.

Ce rassemblement se voudra à la fois politique et festif, avec un accent particulier mis sur les enjeux féministes à la veille de la Journée internationale des droits des femmes.

Le rendez-vous est fixé à partir de 16h30 au niveau du 19-21 quai Augagneur, dans le 3e arrondissement, sur les berges du Rhône. Militants, sympathisants et habitants seront ainsi interpellés avant le scrutin.

Les prises de parole politiques doivent débuter à 17h30, avec plusieurs interventions autour des thématiques liées à l’égalité et aux droits des femmes.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous doit permettre de mettre en avant les candidates de la coalition et les engagements portés par la gauche et les écologistes dans le cadre de la campagne municipale et métropolitaine.

Au-delà des discours, l’événement se veut aussi convivial. Le programme prévoit une scène artistique, un concert et des animations, ainsi qu’un espace de discussion autour du programme de campagne.

Les organisateurs annoncent également des activités destinées aux familles ainsi que la présence d’une buvette et d’un food truck, avec l’objectif de prolonger la soirée.

Et pour ceux qui s'interrogent sur ce que dit le Code électoral sur les candidats qui font des meetings dans la rue, il suffisait à Grégory Doucet de demander et d'obtenir une autorisation d’occupation du domaine public. Pas très compliqué puisque c'est… le maire de Lyon qui est chargé de l'accorder ou de la refuser.