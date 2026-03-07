Il agresse sexuellement sa belle-fille puis revendique faire "son éducation" : 18 mois de prison

Cette semaine, les juges caladois entendaient les témoignages des protagonistes d'une sordide affaire survenue à l'été 2024 à Deux-Grosnes dans le Rhône.

Un soir, un homme qui se trouvait seul dans le salon avec sa belle-fille alors adolescente avait adopté un comportement incestueux. Il lui avait d'abord montré des images de films pornographiques avant de glisser sa main dans sa culotte.

La victime avait mis plusieurs semaines avant de trouver le courage de se confier à un proche.

Le beau-père a toujours nié partiellement les faits, expliquant lui avoir fait de l'éducation à la pornographie après l'avoir surprise en train de consulter des sites X. Il a également qualifié sa victime de "sournoise" et accuse son ex-compagne de vouloir lui prendre de l'argent pour régler des dettes.

Selon le Progrès, 2 ans de prison avec sursis ont été requis. Une peine ramenée à 18 mois avec sursis. Le prévenu devra verser 3000 euros à l'adolescente au titre du préjudice moral.