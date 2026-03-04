Judiciaire

Enlèvement et exécution du chef présumé de la Jefe Mafia à Lyon : de nombreuses vidéos retracent le calvaire de Jessim L.

Ce mardi 3 mars, le corps de Jessim L. a été retrouvé calciné à Sérézin-du-Rhône. Abattu par balle, le  calvaire du chef présumé de la Jefe Mafia a été documenté par de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Le commando d'au moins 4 individus qui a enlevé puis exécuté Jessim L. lundi 2 mars en fin d'après-midi a tenu à documenter ses actions. Sur Snapchat, de nombreuses vidéos ont fleuri, montrant le corps chef présumé de la Jefe Mafia, groupe qui avait revendiqué des attaques de logements de dealers présumés dans l'agglomération lyonnaise.

Dans une première vidéo visionnée par la rédaction de LyonMag, on voyait le jeune homme dénudé, baignant dans une mare de sang, tandis qu'un homme brandissait un jerrycan.

Dans deux autres vidéos, on voit le visage de Jessim L. ensanglanté et défiguré par les coups. Puis son corps calciné. Des images que nous avons choisi de seulement commenter.

Une dernière vidéo a été réalisée, non pas par le commando, mais par un automobiliste, qui est arrivé au moment de la scène révélée en exclusivité par LyonMag : l'enlèvement violent de Jessim L. sur la M7 lundi après-midi. On voit la voiture qui l'avait pris en stop retournée, le chef présumé de la Jefe Mafia prendre la fuite à pied et se jeter de l'autopont, ainsi que ses assaillants qui retournent à leur berline pour aller le récupérer plus bas.

Ces vidéos, probablement récupérées également par les forces de l'ordre, permettront-elles de faire avancer l'enquête ouverte par le parquet de Lyon des chefs de meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée.

avatar
Zutdeflute le 04/03/2026 à 15:28

Une bien belle histoire comme on aimerait en voir plus souvent

Signaler
avatar
sacréjeanmimi le 04/03/2026 à 15:18
LyonAvecAulas a écrit le 04/03/2026 à 14h32

Quand Aulas sera Maire tout le monde sera gentil et bienveillant, il y aura des fontaines de vin gratuites, et les agents municipaux frapperont a la porte des habitants le matin pour leur offrir des croissants.

Oui, et plus besoin d'abonnements pour aller au stade 🤣 l'essence sera gratuite , et plus de taxe foncière 🤣🤣🤣

Signaler
avatar
LyonAvecAulas le 04/03/2026 à 14:32
hexa a écrit le 04/03/2026 à 14h03

Et en France tout va bien? ça t'arrive jamais de réfléchir?

Quand Aulas sera Maire tout le monde sera gentil et bienveillant, il y aura des fontaines de vin gratuites, et les agents municipaux frapperont a la porte des habitants le matin pour leur offrir des croissants.

Signaler
avatar
hexa le 04/03/2026 à 14:03
Gloupsy a écrit le 04/03/2026 à 13h50

Depuis que les écologistes sont à la tête de la métropole. Lyon n’a jamais été aussi dangereuse.
Apres Grenoble, Lyon va sombrer à son tour.
Heureusement nous aurons de belles pistes cyclables sécurisées pour aller voir nos enfants aux cimetières.

Et en France tout va bien? ça t'arrive jamais de réfléchir?

Signaler
avatar
Apaisement soudain le 04/03/2026 à 13:58

Cher Monsieur le Maire,

Que pensez-vous de votre ville apaisée après 6 ans de lutte acharnée pour vos concitoyens ?

Signaler
avatar
Gloupsy le 04/03/2026 à 13:50

Depuis que les écologistes sont à la tête de la métropole. Lyon n’a jamais été aussi dangereuse.
Apres Grenoble, Lyon va sombrer à son tour.
Heureusement nous aurons de belles pistes cyclables sécurisées pour aller voir nos enfants aux cimetières.

Signaler
avatar
Retour sur Terre le 04/03/2026 à 13:32

Le descriptif glaçant de l'histoire relatée ici (merci LyonMag) montre bien à quoi on a affaire.
Notre justice n'est pas capable de gérer ces gens, elle est faite pour les citoyens ordinaires.
Si on ne change rien, c'est à dire si on ne retire pas définitivement ces individus de la circulation, ça ne fera qu'empirer.

Signaler
avatar
l'aube blanche le 04/03/2026 à 13:13

qui vit par le glaive, meurt par le glaive.

Signaler
avatar
Le pécheur le 04/03/2026 à 13:09
serieusement??? a écrit le 04/03/2026 à 11h15

on va quand même pas pleurer un chef de gang? leur place à tous c’est au fond du Rhône

Super idée, comme ça les silures pourront grossir !

Signaler
avatar
Test salivaire pour tous les élus le 04/03/2026 à 13:02

Les maires responsables devraient demander à tous leurs adjoints de réaliser un test salivaire. La République ne doit pas accepter pas la consommation de drogue en son sein. J'ai hâte de voir le résultat pour les élus écologistes, dont on connaît la proximité avec les herbes bios et autres produits naturels !

Signaler
avatar
Parponnes le 04/03/2026 à 12:59
MARCOPAULO a écrit le 04/03/2026 à 11h21

ils se dégomment entre eux ... c' est très bien comme ça . vive la métropole apaisée

Mais dégâts collatéraux accident du gars qui l'a pris en auto stop, balle perdue, insécurité

Signaler
avatar
112 le 04/03/2026 à 12:55

MDR ! Je crois que la croix rouge va distribuer des kleenex. Faut s'inscrire sur la liste d'attente.

Signaler
avatar
paddy01 le 04/03/2026 à 12:54

C'est une bonne journée.

Signaler
avatar
etouiii le 04/03/2026 à 12:47
oskour a écrit le 04/03/2026 à 11h34

merci aux consommateurs de tous ces produits illégaux, responsables de toute l'horreur actuelle.

La plupart des racailles sont dealers et consommateurs!!!

Signaler
avatar
D'où c'est ? le 04/03/2026 à 12:46

Heureusement que Doucet s'est bien occupé de la sécurité depuis le premier jour.

Qu'est ce que ce serait sinon !!!

Encore un joueur de pipeau.

Signaler
avatar
laquest le 04/03/2026 à 12:46
C'est vrai a écrit le 04/03/2026 à 11h59

Les aimables consommateurs de drogues diverses sont d'un individualisme et d'un cynisme sans fond : rien à foutre des conséquences de leurs achats de drogues...

Et merci aux producteurs du Maroc aussi?????

Signaler
avatar
Racailles de m... le 04/03/2026 à 12:44

Pour une racaille, on ne dit pas "calvaire" on dit "châtiment"...

Signaler
avatar
Bisous, bisous le 04/03/2026 à 12:35
Biwax a écrit le 04/03/2026 à 12h17

Vivement que papy Aulas nous débarrasse de toute ces crapules

Parce que tonton velo a fait quoi ?
Ah si, les cours de moto cross, pour les rodéos. Ouais, tu sais, les motos cross neuves des cités, elles ne sont pas payées avec le RSA.
Au 22 mars.

Signaler
avatar
Passé les bornes y a plus de limites le 04/03/2026 à 12:23

"Tant que c'est entre eux on s'en fout"
bin non il y a une personne qui s'est fait détruire son véhicule et blessé , légèrement heureusement, parce que que elle avait pris en stop ce mec , ensuite une infirmière qui a voulu lui porter secours a failli devenir une victime collatérale. Bref quand vous voyez ce "genre d'individu" demander qq chose surtout fuyez ne vos approchez pas ...

Signaler
avatar
Ne pas cacher le 04/03/2026 à 12:21

Merci aux narco états, producteurs.
Mais pas de polémique.

Signaler
avatar
Biwax le 04/03/2026 à 12:17

Vivement que papy Aulas nous débarrasse de toute ces crapules

Signaler
avatar
pas précis du tout le 04/03/2026 à 12:15
Ex Précisions a écrit le 04/03/2026 à 12h04

Tant que c'est entre eux et surtout qu'il n'y a pas de victimes collatérale cette fois...
Il faudrait un ICE français spécifiquement pour les traffics en tous genres, pour éliminer ces "chances pour la France" (selon Mr macron).

Et l'automobiliste qui l'a pris en stop, c'est pas une victime? Arrête le Beaujolais 🤣🤣🤣

Signaler
avatar
Ex Précisions le 04/03/2026 à 12:04

Tant que c'est entre eux et surtout qu'il n'y a pas de victimes collatérale cette fois...
Il faudrait un ICE français spécifiquement pour les traffics en tous genres, pour éliminer ces "chances pour la France" (selon Mr macron).

Signaler
avatar
Dit celui le 04/03/2026 à 12:00
Jack001 a écrit le 04/03/2026 à 11h51

Tiens l autre débile c est réveillé.....

Qui n a pas de paroles aussi dur envers meurtriers et criminels ^^

Signaler
avatar
C'est vrai le 04/03/2026 à 11:59
oskour a écrit le 04/03/2026 à 11h34

merci aux consommateurs de tous ces produits illégaux, responsables de toute l'horreur actuelle.

Les aimables consommateurs de drogues diverses sont d'un individualisme et d'un cynisme sans fond : rien à foutre des conséquences de leurs achats de drogues...

Signaler
avatar
Totalement tranquilles les criminels désormais... le 04/03/2026 à 11:56

Ils peuvent commettre leurs actes en plein jour, devant tout le monde, dans les endroits les plus fréquentés comme la M7...

Les hommes politiques qui osent ne pas vouloir mettre la sécurité comme priorité absolue, et préfèrent le déni en se réfugiant dans l'écologie, le vélo voire la "lutte" contre l'extrème-droite (suivez mon regard), sont des complices de cette dégradation ultra-violente et très rapide de la vie des habitants.

Aucun doute que s'il avait fallu s'en prendre à un automobiliste voire à le tuer pour fuir, ces types l'auraient fait.

Ce n'est plus possible.

Signaler
avatar
Jack001 le 04/03/2026 à 11:51
Electeur EELV,., a écrit le 04/03/2026 à 10h51

l'esstreme drouate a encore frappé. Votez EELV/LFI

Tiens l autre débile c est réveillé.....

Signaler
avatar
Catalan le 04/03/2026 à 11:48

il faut assumer ses choix

Signaler
avatar
Chris6969699 le 04/03/2026 à 11:47
les mêmes à Perpignan a écrit le 04/03/2026 à 11h05

Les mêmes pratiques et les mêmes scènes qu'à Perpignan, ville gérée par le RN.

????????

Vous avez vu ça où svp ? Pourriez-vous nous transmettre vos références svp ?

Signaler
avatar
maville le 04/03/2026 à 11:46

On parle bien du calvaire subit par cet individu et du calvaire de ses victimes on en parle ? Lorsqu'il brûlait des appartements, des halls d'entrée, il pensait au calvaire des occupants. Il faudrait arrêter de plaindre ce genre d'individu, il a joué, il a perdu point barre. Maintenant qu'on arrête ceux qui l'ont tué ce serait mieux ils ne valent pas mieux que lui.

Signaler
avatar
moins 1 le 04/03/2026 à 11:37

J'arrive pas a versé une larme, et pourtant je me force 🤣🤣🤣

Signaler
avatar
oskour le 04/03/2026 à 11:34

merci aux consommateurs de tous ces produits illégaux, responsables de toute l'horreur actuelle.

Signaler
avatar
MARCOPAULO le 04/03/2026 à 11:21

ils se dégomment entre eux ... c' est très bien comme ça . vive la métropole apaisée

Signaler
avatar
Libriste le bleu le 04/03/2026 à 11:17

C'est terrible, après le petit Nael , un autre de nos jeunes est parti bien trop tôt. Comment notre société est incapable de protéger nos petits anges? La police n'a rien fait pour le protéger, il faut retrouver les responsables et savoir ou ils éraient pendant ce temps.

Signaler
avatar
Morientes69 le 04/03/2026 à 11:16

c’est un sentiment d’insécurité ! tout va bien selon greg et Bb dans la métropole apaisée ! l’effet poquet cyclable et pissotiere non genrée

Signaler
avatar
serieusement??? le 04/03/2026 à 11:15

on va quand même pas pleurer un chef de gang? leur place à tous c’est au fond du Rhône

Signaler
avatar
les mêmes à Perpignan le 04/03/2026 à 11:05

Les mêmes pratiques et les mêmes scènes qu'à Perpignan, ville gérée par le RN.

Signaler
avatar
johnny le 04/03/2026 à 11:02

Certes c'est choquant et terrifiant mais de l'autre y c'est amusé a brûler des maisons de pseudos dealers ect tu m'étonnes qui ont voulu le faire payer

Signaler
avatar
SUIVEZ LES FLÈCHES le 04/03/2026 à 10:58

On ne peut pas dire que les enquêteurs manquerons de matières pour mener à bien leur investigations. Le parcours est quasiment fléchés.

Signaler
avatar
Electeur EELV,., le 04/03/2026 à 10:51

l'esstreme drouate a encore frappé. Votez EELV/LFI

Signaler
avatar
Catalan le 04/03/2026 à 10:45

Ok ,en même temps tu veux jouer tu assumes .

Signaler
avatar
PATATRAC le 04/03/2026 à 10:36

Un colombien ?

Signaler
avatar
yeye le 04/03/2026 à 10:30

1 pote à mélenchon certainement !

Signaler
avatar
Chris6969699 le 04/03/2026 à 10:30
Narco a écrit le 04/03/2026 à 10h23

ce sont les méthodes des narcos:" Tu obeis ou alors on enlève ta femme et tes filles qu'on violera puis brûlera vives" . Lisez les livres de don Winslow sur les narcos en amerique du sud

Effectivement, cela ressemble aux méthodes des narcotrafiquants Colombiens..

Signaler
avatar
Narco le 04/03/2026 à 10:23

ce sont les méthodes des narcos:" Tu obeis ou alors on enlève ta femme et tes filles qu'on violera puis brûlera vives" . Lisez les livres de don Winslow sur les narcos en amerique du sud

Signaler

