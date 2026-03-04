Enlèvement et exécution du chef présumé de la Jefe Mafia à Lyon : de nombreuses vidéos retracent le calvaire de Jessim L.

Le commando d'au moins 4 individus qui a enlevé puis exécuté Jessim L. lundi 2 mars en fin d'après-midi a tenu à documenter ses actions. Sur Snapchat, de nombreuses vidéos ont fleuri, montrant le corps chef présumé de la Jefe Mafia, groupe qui avait revendiqué des attaques de logements de dealers présumés dans l'agglomération lyonnaise.
Dans une première vidéo visionnée par la rédaction de LyonMag, on voyait le jeune homme dénudé, baignant dans une mare de sang, tandis qu'un homme brandissait un jerrycan.
Dans deux autres vidéos, on voit le visage de Jessim L. ensanglanté et défiguré par les coups. Puis son corps calciné. Des images que nous avons choisi de seulement commenter.
Une dernière vidéo a été réalisée, non pas par le commando, mais par un automobiliste, qui est arrivé au moment de la scène révélée en exclusivité par LyonMag : l'enlèvement violent de Jessim L. sur la M7 lundi après-midi. On voit la voiture qui l'avait pris en stop retournée, le chef présumé de la Jefe Mafia prendre la fuite à pied et se jeter de l'autopont, ainsi que ses assaillants qui retournent à leur berline pour aller le récupérer plus bas.
La vidéo de l'attaque menée contre le chef présumé de la Jefe Mafia au sud de Lyon. Comme révélé par notre rédaction, Jessim L. a tenté d'échapper à un commando en sautant d'un autopont sur la M7 lundi. Enlevé, il a ensuite été exécuté à Sérézin-du-Rhône. pic.twitter.com/PCoN8mg1l7— Lyon Mag (@lyonmag) March 4, 2026
Ces vidéos, probablement récupérées également par les forces de l'ordre, permettront-elles de faire avancer l'enquête ouverte par le parquet de Lyon des chefs de meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée.
