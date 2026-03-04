Contributions

La gauche, le malheur des plus démunis

La gauche, le malheur des plus démunis

Comme beaucoup d’habitants des quartiers populaires, l’idée même de voter autrement que pour la gauche morale était impensable. Qui plus est pour les enfants issus de l’immigration.

Nous étions dans le fantasme du PCF qui luttait pour l’indépendance de l’Algérie, du Front populaire qui permettait l’émancipation des plus pauvres, de François Mitterrand accordant à mon père et à tant d’autres la carte de séjour de 10 ans, le regroupement familial et de grands appartements avec toutes les commodités.

Mais la gauche au pouvoir a vite perdu les rêves qui l’ont accompagnée.

Le ressenti que nous avions est qu’ils s’assuraient un avenir meilleur sur le dos des plus faibles, se payant grassement grâce à des associations fantoches pour grimper au pouvoir.

Les "SOS Racisme", "Ni putes ni soumises" n’ont jamais aidé qui que ce soit, hormis maintenir cette idée de détestation de la France.

Les Julien Dray ont pu s’acheter de belles montres, mais ne te donneront pas pour autant l’heure.

Résultat : les grands partis de gauche aujourd’hui ne sont truffés que de grands bourgeois, habitants de beaux appartements en centre-ville, adeptes de moyens de locomotion non polluants mais hors de prix, surdiplômés ne se fréquentant qu’entre eux, contournant la carte scolaire avec assiduité.

S’inventant leurs propres monnaies à coups de subventions, comme les Gonettes.

S’octroyant les places éligibles avec la force d’un lion habillé en vert.

Suffit de regarder les profils des Bruno Bernard, Marie-Charlotte Guérin, Christian Duchêne, Grégory Doucet, Michèle Picard et tant d’autres.

Ça ne sent pas trop la vraie vie et la sueur.

Mais aujourd’hui, tout du moins sur Lyon et son agglomération, le peuple s’en détourne avec dégoût, parfois vers plus extrême, entre le RN et La France insoumise, ou vers la droite, tout aussi caricaturale, mais au moins ils ne te font pas rêver avec un mensonge d’intégration.

Comme dans un couple toxique, la gauche a abusé des plus pauvres, mais le MeToo arrive à grands pas.

Pour croire à leurs futures disquettes, il faudra cette fois-ci plus d’actes que de mensonges.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux

Tags :

Farid Ben Moussa

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
pascavia le 04/03/2026 à 14:02

Moi, j'aurai dis " La gauche, le malheur de ceux qui paient "
Quand la gauche arrive au pouvoir, les Français paient!!!!

Signaler Répondre
avatar
Bien vu Farid le 04/03/2026 à 14:02

"Les grands partis de gauche aujourd’hui ne sont truffés que de grands bourgeois, habitants de beaux appartements en centre-ville, adeptes de moyens de locomotion non polluants mais hors de prix, surdiplômés ne se fréquentant qu’entre eux, contournant la carte scolaire avec assiduité."
La gauche caviar ....
Mais pourquoi ont ils tués Jaures ...

Signaler Répondre
avatar
Juste pour savoir le 04/03/2026 à 13:49
velobobo a écrit le 04/03/2026 à 11h18

Pour la gauche, le socialisme et le communisme sont pour le peuple mais jamais pour les dirigeants. Ces leaders politiques méprisent leurs électeurs en les maintenant dans la précarité à coup d’allocations et autre RSA. Rappelez vous Hollande et les sans dents.

Tu peux m’expliquer cette histoire de "sans dents" ? Je ne cesse de demander et jamais je n'ai eu d'explications qui tiennent la route.
Merci d'avance

Signaler Répondre
avatar
Stakhanoviste le 04/03/2026 à 12:42

Le regroupement familial c'est Giscard d'Estaing et la droite, avant Mitterand,Monsieur Farid.

Signaler Répondre
avatar
étonnant non suite ? le 04/03/2026 à 11:57

Par exemple "Les "SOS Racisme", "Ni putes ni soumises" n’ont jamais aidé qui que ce soit, hormis maintenir cette idée de détestation de la France."
eh oui il faut comprendre que on a rien réussi à apaiser ou améliorer avec ces mouvements mais à cristalliser les oppositions stériles ?

Signaler Répondre
avatar
étonnant non ? le 04/03/2026 à 11:53

Je me demande si nous réalisons bien le phénomène étonnant, ou comment dire : la nouveauté, que nous apporte un billet après l'autre les "aphorismes" de Farid Ben Moussa . Personnellement je suis fan , on est loin des propos prévisibles sans nuances et rabâchés qui font notre ordinaire . Continuez merci :)

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 04/03/2026 à 11:31

Bravo Farid, tout est dit.

Signaler Répondre
avatar
Mais mdr le 04/03/2026 à 11:28
oublis a écrit le 04/03/2026 à 10h59

Au delà d'un problèmeréel de représentation (mais aussi de participation au vote), il y a des oublis bien pratiques : Pierre Beregovoy aux côtés de Mitterrand, Amine Kessassi aux côtés de Payant, des élus municipaux moins visibles médiatiquement issus de milieux populaires un peu partout...

Et il y a aussi des leçons de l'histoire : des pouvoirs qui finissent autocratiques, par des responsables issus de tous les milieux y compris "qui sente la sueur".

Mais le pire est le RN : quelques candidatures populaires (dont des profils problématiques) et ÉNORMÉMENT de grands bourgeois (dont Marine Le Pen, et d'autres profils problématiques) ou de banlieusard qui finissent maqués avec la Haute Société (Bardella).

C est vrai que du côté de la Socialie depuis les années 80 il n y avait pas de grands bourgeois, c etait l essence même de ceux qui se disaient socialiste

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 04/03/2026 à 11:27

La gauche résumée en 1 article.
Tout comme Mélenchon le nanti avec un patrimoine d'au moins 1,5 million d'euros.
C'est pas le petit travailleur qui arrivera à ça dans sa vie

Signaler Répondre
avatar
Lyonintramuros le 04/03/2026 à 11:23

Toujours aussi brillant M MOUSSA.
Que toutes les banlieues lyonnaises tenues par la gauche qui a laissé prospérer cette misère par calcul électoral, votent enfin a droite.
Une droite réaliste, entreprenariale, celle des honnêtes gens....
Lyon et sa métropole doivent avancer ensemble, unis pour leur prospérité....

Signaler Répondre
avatar
lucidité le 04/03/2026 à 11:22

diagnostic éclairé que certains, aveuglés par leur idélogie en feront du déni et continueront à voir la France avec un prisme déformant

Signaler Répondre
avatar
velobobo le 04/03/2026 à 11:18

Pour la gauche, le socialisme et le communisme sont pour le peuple mais jamais pour les dirigeants. Ces leaders politiques méprisent leurs électeurs en les maintenant dans la précarité à coup d’allocations et autre RSA. Rappelez vous Hollande et les sans dents.

Signaler Répondre
avatar
Gauche du travail, Droite des valeurs le 04/03/2026 à 11:07

Les "fameux" Julien Dray et autres membres de SOS Racisme qui aujourd'hui appellent limite à la ratonnade... On est passé de "Touche pas à mon pote" à "Vas-y mon pote, tu peux y aller"...

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 04/03/2026 à 11:00

"Les Julien Dray ont pu s’acheter de belles montres, mais ne te donneront pas pour autant l’heure."

Bravo Farid, une bien belle formule qui résume tout à merveille...

Signaler Répondre
avatar
oublis le 04/03/2026 à 10:59

Au delà d'un problèmeréel de représentation (mais aussi de participation au vote), il y a des oublis bien pratiques : Pierre Beregovoy aux côtés de Mitterrand, Amine Kessassi aux côtés de Payant, des élus municipaux moins visibles médiatiquement issus de milieux populaires un peu partout...

Et il y a aussi des leçons de l'histoire : des pouvoirs qui finissent autocratiques, par des responsables issus de tous les milieux y compris "qui sente la sueur".

Mais le pire est le RN : quelques candidatures populaires (dont des profils problématiques) et ÉNORMÉMENT de grands bourgeois (dont Marine Le Pen, et d'autres profils problématiques) ou de banlieusard qui finissent maqués avec la Haute Société (Bardella).

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.