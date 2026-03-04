La gauche, le malheur des plus démunis

Nous étions dans le fantasme du PCF qui luttait pour l’indépendance de l’Algérie, du Front populaire qui permettait l’émancipation des plus pauvres, de François Mitterrand accordant à mon père et à tant d’autres la carte de séjour de 10 ans, le regroupement familial et de grands appartements avec toutes les commodités.

Mais la gauche au pouvoir a vite perdu les rêves qui l’ont accompagnée.

Le ressenti que nous avions est qu’ils s’assuraient un avenir meilleur sur le dos des plus faibles, se payant grassement grâce à des associations fantoches pour grimper au pouvoir.

Les "SOS Racisme", "Ni putes ni soumises" n’ont jamais aidé qui que ce soit, hormis maintenir cette idée de détestation de la France.

Les Julien Dray ont pu s’acheter de belles montres, mais ne te donneront pas pour autant l’heure.

Résultat : les grands partis de gauche aujourd’hui ne sont truffés que de grands bourgeois, habitants de beaux appartements en centre-ville, adeptes de moyens de locomotion non polluants mais hors de prix, surdiplômés ne se fréquentant qu’entre eux, contournant la carte scolaire avec assiduité.

S’inventant leurs propres monnaies à coups de subventions, comme les Gonettes.

S’octroyant les places éligibles avec la force d’un lion habillé en vert.

Suffit de regarder les profils des Bruno Bernard, Marie-Charlotte Guérin, Christian Duchêne, Grégory Doucet, Michèle Picard et tant d’autres.

Ça ne sent pas trop la vraie vie et la sueur.

Mais aujourd’hui, tout du moins sur Lyon et son agglomération, le peuple s’en détourne avec dégoût, parfois vers plus extrême, entre le RN et La France insoumise, ou vers la droite, tout aussi caricaturale, mais au moins ils ne te font pas rêver avec un mensonge d’intégration.

Comme dans un couple toxique, la gauche a abusé des plus pauvres, mais le MeToo arrive à grands pas.

Pour croire à leurs futures disquettes, il faudra cette fois-ci plus d’actes que de mensonges.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux