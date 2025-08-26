Accusé d'avoir monté le sauvetage de deux enfants abandonnés à Vénissieux, Farid Ben Moussa attaque des adjoints

Cet été, la vie à Vénissieux n'a pas été un long fleuve tranquille. Outre les tirs d'intimidation sur les points de deal et l'incendie mortel de l'avenue Division Leclerc, on retiendra la découverte de deux enfants abandonnés par leurs parents et qui ont erré plusieurs jours dans les rues de la ville, avant d'être récupérés par Farid Ben Moussa. Le conseiller municipal d'opposition avait ensuite prévenu les forces de l'ordre, qui ont depuis identifié les parents, issus de la communauté rom.

Sauf qu'avec la médiatisation de l'affaire, cela avait suscité quelques commentaires acerbes du côté de la majorité communiste vénissianne. Nacer Khamla, 1er adjoint de la maire Michèle Picard, avait ainsi fait part sur Facebook de son étonnement que ce soit Farid Ben Moussa parmi tous les habitants de la 3e commune du Rhône qui découvre les enfants. Une manière de sous-entendre qu'il ait pu organiser un buzz médiatique à sa gloire.

Pour ce commentaire estival, Nacer Khamla fait l'objet d'une plainte en diffamation de la part du mis en cause.

Qui est "Gracchus Babeuf" ?

Mais Farid Ben Moussa ne s'arrête pas là et s'en prend également au compte Facebook qui hébergeait le commentaire de Nacer Khamla, à savoir un certain "Gracchus Babeuf". Un compte troll et anonyme, qui relaie des informations sur la vie à Vénissieux, mais avec une forte tendance rouge, voire une certaine adoration pour le travail de l'adjoint Pierre-Alain Millet, dont il relaie assez souvent les écrits de son blog.

Dans sa plainte en diffamation, Farid Ben Moussa demande à la justice de débusquer la personne qui détient le compte "Gracchus Babeuf", responsable devant la loi des commentaires écrits sous ses publications, même si le travail d'enquête a déjà été mâché par l'élu et éditorialiste de LyonMag.

En effet, selon lui, Pierre-Alain Millet est à la tête d'une SCI nommée… Gracchus Babeuf. Coïncidence ?

"Le fait qu’un élu d’importance, en charge de responsabilités majeures dans la ville et dans deux structures publiques locales, se cache derrière un faux profil pour s’attaquer anonymement à ses opposants politiques, est particulièrement choquant et démontre l’intention nuisible des auteurs", conclut Farid Ben Moussa dans son dépôt de plainte.