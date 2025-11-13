Politique

Vénissieux : Quentin Taïeb (UDR–RN) saisit la préfète et la CNCCFP contre la majorité Picard

À Vénissieux, la campagne des municipales 2026 s’envenime.

Le candidat UDR–RN aux municipales Quentin Taïeb annonce avoir saisi la préféte du Rhône et la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) au sujet de ce qu’il décrit comme de "graves irrégularités" imputées à l’équipe de la maire sortante Michèle Picard (PCF).

Dans ses courriers, Quentin Taïeb accuse le site michelepicard2026.fr de présenter comme actuels des contenus datant de la campagne de 2020, sans mention d’archives.

Selon lui, cette présentation pourrait "tromper les électeurs" en leur faisant croire qu’il s’agit du programme ou des soutiens de 2026. Il critique aussi l’usage d’un nom de domaine portant l’année 2026 pour y héberger des contenus anciens. Michèle Picard a en effet repris son site de 2020, ainsi que sa précédente page Facebook, sans en purger les contenus de la précédente campagne.

Le candidat UDR dénonce également l’utilisation du journal municipal Expressions, passé en régie publique en février 2025 et distribué à plus de 30 000 exemplaires, en boîtes aux lettres et sur les réseaux sociaux. Selon lui, le journal mettrait en avant la gestion de la majorité sortante "en pleine période pré-électorale", tout en "refusant l’expression de l’opposition". Il estime que cela pourrait constituer un avantage financé par de l’argent public, en contradiction avec les articles L.52-1 et L.52-8 du Code électoral.

Quentin Taïeb demande la vérification du site, l’examen des conditions d’utilisation du journal municipal et un contrôle de l’imputation des dépenses électorales. "Vénissieux mérite des élections propres, loyales et transparentes", affirme-t-il.

Guillaume69320 le 13/11/2025 à 18:05

Chaque élection les opposant utilisent les mêmes arguments et sont systématiquement déboutés par la justice. Ils feraient de parler des venissians et de leurs aspirations.

Gad jet le 13/11/2025 à 18:04

Serait-ce le fils caché de François Hollande et de Anne Hidalgo ?

Benleripate le 13/11/2025 à 18:02

Les voyous du RN qui tapent sur ceux du PCF c'est plutot cocasse.

Ex Précisions le 13/11/2025 à 16:59

De graves irrégularités chez les cocos, c'est comme le fromage avec le pain...

À bas les rouges le 13/11/2025 à 16:28

Toujours en train de tricher ces communistes !

