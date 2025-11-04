Un panache blanc au-dessus de Vénissieux ? Un phénomène "normal et sans danger" promet la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon, Dalkia et l’industriel Tokai COBEX ont inauguré la mise en service d’un système de récupération de chaleur fatale sur le site de production de graphite de l’entreprise.

Jusqu’ici, les fumées issues des fours de Tokai COBEX, chauffés à près de 1 000°C, étaient rejetées dans l’atmosphère à 155°C, entraînant une perte d’énergie considérable.

L’installation, conçue et exploitée par Dalkia, permet désormais de capter cette chaleur, de la transférer à l’eau via un échangeur thermique puis de l’injecter dans le réseau de chaleur de la Métropole de Lyon. Les fumées ressortent ensuite à seulement 60°C, preuve de l’efficacité du dispositif.

Mis en œuvre entre janvier et octobre 2025, il permettra chaque année de valoriser 30 GWh de chaleur, soit l’équivalent de la consommation de 4 000 logements à Vénissieux, et d’éviter 8 000 tonnes de CO₂, ce qui correspond à 4 000 voitures retirées de la circulation.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de décarbonation de la Métropole de Lyon et dans la politique industrielle de Tokai COBEX, engagée vers l’objectif "Net Zéro".

Un léger panache blanc visible au sommet de la cheminée située derrière le McDonald's du boulevard Joliot-Curie atteste du bon fonctionnement du système : il s’agit simplement de vapeur d’eau condensée, un phénomène "normal et sans danger" selon la collectivité.

Le projet, d’un coût total de 5,4 millions d’euros, a bénéficié d’une aide de 1,6 million d’euros de l’ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur.