Vénissieux : les deux braqueurs d'un bureau de tabac fuient à trottinette, la police en rattrape un

A la frontière avec le 8e arrondissement de Lyon, sur le boulevard Irène Joliot-Curie, les malfaiteurs encagoulés, gantés et armés sont passés à l'acte. Ils ont fait main basse sur le contenu de la caisse et des cartouches de cigarettes.

Le coffre-fort du commerçant a aussi retenu leur attention, mais la manoeuvre prenant trop de temps, ils ont finalement pris la fuite à trottinette.

Repéré par un équipage de la BAC, le duo a tenté d'échapper aux policiers. Mais l'un d'entre eux a été rattrapé et interpellé.

Son complice court toujours et est activement recherché.

On ne sait pas encore si le butin a pu être récupéré ou non.