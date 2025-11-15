Vénissieux : les deux braqueurs d'un bureau de tabac fuient à trottinette, la police en rattrape un

A la frontière avec le 8e arrondissement de Lyon, sur le boulevard Irène Joliot-Curie, les malfaiteurs encagoulés, gantés et armés sont passés à l'acte. Ils ont fait main basse sur le contenu de la caisse et des cartouches de cigarettes.
Le coffre-fort du commerçant a aussi retenu leur attention, mais la manoeuvre prenant trop de temps, ils ont finalement pris la fuite à trottinette.
Repéré par un équipage de la BAC, le duo a tenté d'échapper aux policiers. Mais l'un d'entre eux a été rattrapé et interpellé.
Son complice court toujours et est activement recherché.
On ne sait pas encore si le butin a pu être récupéré ou non.
Venissieux est devenu Chicago sur Rhone !Signaler Répondre
Nous l'avons pourtant dit, il y a une forte attente écologique chez nos électeurs jeunes, qui privilégient les mobilités douces et ceci est à mettre à notre actif.Signaler Répondre
Le vrai danger à Lyon et dans la métropole, c'est l'extrême droite de Jean-Michel Aulas.
Dites pas ça … il y a des trottinettes elle dépassent les 100km/h …Signaler Répondre
à trottinette c'est drôle pour des idiots.Signaler Répondre
Bravo et merci à cet équipage BAC, pour leur excellent travail !!!Signaler Répondre
Merci à l'ensemble des FDO, qui partout sur le territoire, tentent de remplir leurs missions.
Merci les gars !!