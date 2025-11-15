Faits Divers

Vénissieux : les deux braqueurs d'un bureau de tabac fuient à trottinette, la police en rattrape un

Vénissieux : les deux braqueurs d'un bureau de tabac fuient à trottinette, la police en rattrape un - DR

Ce samedi matin, peu avant 8h, un bureau de tabac de Vénissieux a été ciblé par deux braqueurs.

A la frontière avec le 8e arrondissement de Lyon, sur le boulevard Irène Joliot-Curie, les malfaiteurs encagoulés, gantés et armés sont passés à l'acte. Ils ont fait main basse sur le contenu de la caisse et des cartouches de cigarettes.

Le coffre-fort du commerçant a aussi retenu leur attention, mais la manoeuvre prenant trop de temps, ils ont finalement pris la fuite à trottinette.

Repéré par un équipage de la BAC, le duo a tenté d'échapper aux policiers. Mais l'un d'entre eux a été rattrapé et interpellé.

Son complice court toujours et est activement recherché.

On ne sait pas encore si le butin a pu être récupéré ou non.

Tags :

vénissieux

5 commentaires
Laisser un commentaire
Chicago street le 15/11/2025 à 21:22

Venissieux est devenu Chicago sur Rhone !

Electeur EELV,., le 15/11/2025 à 19:48

Nous l'avons pourtant dit, il y a une forte attente écologique chez nos électeurs jeunes, qui privilégient les mobilités douces et ceci est à mettre à notre actif.
Le vrai danger à Lyon et dans la métropole, c'est l'extrême droite de Jean-Michel Aulas.

Bertrand kanta le 15/11/2025 à 18:57
éclipse a écrit le 15/11/2025 à 18h32

à trottinette c'est drôle pour des idiots.

Dites pas ça … il y a des trottinettes elle dépassent les 100km/h …

éclipse le 15/11/2025 à 18:32

à trottinette c'est drôle pour des idiots.

Bravo et merci !! le 15/11/2025 à 18:32

Bravo et merci à cet équipage BAC, pour leur excellent travail !!!

Merci à l'ensemble des FDO, qui partout sur le territoire, tentent de remplir leurs missions.

Merci les gars !!

