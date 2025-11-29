Municipales à Vénissieux : le PCF accuse LFI d'affaiblir la gauche après la candidature d’Idir Boumertit

Dans un communiqué particulièrement offensif, le PCF local dénonce la décision d’Idir Boumertit (LFI) de se lancer dans la course contre la maire sortante Michèle Picard. Une annonce qui, selon les communistes, "fragilise le camp progressiste" à un moment où "le risque de victoire de l’extrême-droite n’est plus une hypothèse mais une menace réelle".
Serge Truscello, secrétaire de la section PCF, estime que la candidature du député insoumis s’inscrit dans une "stratégie nationale de La France insoumise", accusée de présenter des listes concurrentes dans de nombreuses villes dirigées par la gauche. Le PCF affirme n’avoir constaté "aucun désaccord" de LFI au sein de la majorité municipale sortante, jugeant la rupture "incompréhensible" et "préjudiciable aux habitants".
Le communiqué reproche également au député de la 14e circonscription du Rhône un manque d’implication locale depuis son élection, affirmant qu’il serait "resté silencieux" sur plusieurs dossiers nationaux et locaux.
Autre cible du PCF : Jean-Michel Aulas, dont la potentielle candidature à la présidence de la Métropole est présentée comme un "risque de bascule à droite". Les communistes estiment qu’une division de la gauche à Vénissieux pourrait affaiblir leur capacité à peser dans le rapport de force métropolitain.
Dans ce contexte, les soutiens de Michèle Picard appellent "toutes les forces de gauche et progressistes" à renouer le dialogue. Ils assurent avoir sollicité LFI "à plusieurs reprises" depuis le printemps, sans réponse satisfaisante, dénonçant une "annonce faite par la presse et un tract distribué sur un marché" sans avertissement préalable.
PCF critique LFI. LFI critique le NFP. Et des gens votent pour cela. Pauvre de nous et pauvre france.Signaler Répondre
J'ai envoyé trois articles concernant le deal à Villeurbanne , Élection Boumertit à Vénissieux et restaurants plein de blattes à St Fons , aucun n'a été édité par Lyon Mag.Signaler Répondre
Preuve qu'on a pas les mêmes idées , mais il faut respecter les idées des autres !
Vénissieux, que ce soit coco ou islamo-russe ce sera toujours la déchéance...Signaler Répondre
c est cela le NFP?? merde ça promet!!! des jours heureuxSignaler Répondre
40 ans de communisme : ca suffit!Signaler Répondre
On voit tous les jours la degradation et l insecurite dans notre commune !
Laissez la place aux autres, et laissez vos privileges ! On en a marre !
Madame Picard et le PCF craigne le "vote communautaire" au profit de LFI ?Signaler Répondre
Alors qu'ils l'ont favorisé pendant des années !
Nous verrons bien lequel arrive en tête au premier tour ?
Et je ne vois pas très bien ce que Aulas vient interférer dans cette lutte...
BonjourSignaler Répondre
Et M. Boumertit qui accueil dans ses rangs un L. Benkalifa (ex ps) qui a craché sur lfi par le passé MDR
Gauche et progressiste...🤔 toujours pas compris cette injonction de la gauche. Le progrès est selon moi tout ce qui contribue au bien être général.Signaler Répondre
Ce n' est pas l apanage d un parti politique mais plutôt une affaire plus noble de valeur personnelle qui peut se voir aussi bien dans les partis de gauche et de droite. De même que l outrance, la malveillance peut aussi être présente dans les 2 camps.
A chacun de faire la distinction entre celui (ou celle) qui vous veut vraiment du bien et celui (ou celle) qui vous berce d illusions pour mieux vous endormir. Toujours miser sur l'intelligence des gens.......et leur mémoire..
❤️❤️❤️❤️
l'occasion de jauger de l’efficacité (ou pas ...) dans cette commune qui deviendrait un vrai laboratoireSignaler Répondre
Le PC de Vénissieux est le "camp progressiste" ?Signaler Répondre
Définition du "progrès", svp.
qu ils se débrouillent entre eux.Signaler Répondre
Je ne voudrais pas habiter une ville dirigée par le RN mais à Vénissieux, ils l’ont bien cherché, que ce soit les élus ou une partie des habitants. Reste à voir si les forts en gueule du RN mettront au pas les islamistes, les asociaux et les criminels.Signaler Répondre
LFI sans foi ni loi, rien de neuf sous le soleil. Picard en parangon de vertu, on aura tout vu !Signaler Répondre
LFI c'est comme le RN mais de gauche. toujours là pour mettre la zizanie dans notre politique.Signaler Répondre
Idir Boumertit l'espoir fait vivre pour les guignols.Signaler Répondre
LFI est un danger pour notre Pays. Voyez à Vénissieux depuis plusieurs années ayant accepter des comportements non conforme a une bonne société républicaine.Signaler Répondre
Et oui, Vennisieux est aux communistes, ils veulent garder leur jouet.Signaler Répondre
Les accords c'est bien gentil mais cela fini par des arrangements entre amis pour des places et non pas pour le bien des habitants. Et dans ce contexte c'est le plus fort qui commande, les autres sont obligés de s'applatir pour obtenir un poste.
C'est ainsi depuis des lustres.
Si LFI veut s'émanciper, c'est parce que le parti sent que c'est le moment de montrer qui a le leadership.
Idir Boumertit n'est que l'opportiniste de service, celui qui a vu s'aligner les planètes. Ce n'est pas un foudre de guerre, c'est vrai que son seul acte c'est d'avoir voulu inviter Bardella en Algérie.
Mais bon, Picard et sa clique, que dire des survivants du communisme pur et dur. Ca vie bien pendant que les habitants souffres, la délinquance explose, le communautarisme est en expension. Les élections seront riches d'enseignement si LFI l'emporte.
...mais à la fin c'est le RN qui risque de gagner à Vénissieux. Ce dont je me contrefiche.Signaler Répondre
Le PCF ouvre bien tard les yeux sur les nouveaux fachos antisémites.Signaler Répondre
LFI est l’allié objectif du RN.Signaler Répondre