Municipales à Vénissieux : le PCF accuse LFI d'affaiblir la gauche après la candidature d’Idir Boumertit

La campagne des municipales 2026 à Vénissieux s’annonce explosive.

Dans un communiqué particulièrement offensif, le PCF local dénonce la décision d’Idir Boumertit (LFI) de se lancer dans la course contre la maire sortante Michèle Picard. Une annonce qui, selon les communistes, "fragilise le camp progressiste" à un moment où "le risque de victoire de l’extrême-droite n’est plus une hypothèse mais une menace réelle".

Serge Truscello, secrétaire de la section PCF, estime que la candidature du député insoumis s’inscrit dans une "stratégie nationale de La France insoumise", accusée de présenter des listes concurrentes dans de nombreuses villes dirigées par la gauche. Le PCF affirme n’avoir constaté "aucun désaccord" de LFI au sein de la majorité municipale sortante, jugeant la rupture "incompréhensible" et "préjudiciable aux habitants".

Le communiqué reproche également au député de la 14e circonscription du Rhône un manque d’implication locale depuis son élection, affirmant qu’il serait "resté silencieux" sur plusieurs dossiers nationaux et locaux.

Autre cible du PCF : Jean-Michel Aulas, dont la potentielle candidature à la présidence de la Métropole est présentée comme un "risque de bascule à droite". Les communistes estiment qu’une division de la gauche à Vénissieux pourrait affaiblir leur capacité à peser dans le rapport de force métropolitain.

Dans ce contexte, les soutiens de Michèle Picard appellent "toutes les forces de gauche et progressistes" à renouer le dialogue. Ils assurent avoir sollicité LFI "à plusieurs reprises" depuis le printemps, sans réponse satisfaisante, dénonçant une "annonce faite par la presse et un tract distribué sur un marché" sans avertissement préalable.

Tags :

Michèle Picard

vénissieux

Idir Boumertit

pcf

municipales 2026

boris69 le 29/11/2025 à 15:16

PCF critique LFI. LFI critique le NFP. Et des gens votent pour cela. Pauvre de nous et pauvre france.

Amen le 29/11/2025 à 15:14

J'ai envoyé trois articles concernant le deal à Villeurbanne , Élection Boumertit à Vénissieux et restaurants plein de blattes à St Fons , aucun n'a été édité par Lyon Mag.
Preuve qu'on a pas les mêmes idées , mais il faut respecter les idées des autres !

Ex Précisions le 29/11/2025 à 15:00

Vénissieux, que ce soit coco ou islamo-russe ce sera toujours la déchéance...

ancien le 29/11/2025 à 14:51

c est cela le NFP?? merde ça promet!!! des jours heureux

Ca suffit bande de copains le 29/11/2025 à 14:12

40 ans de communisme : ca suffit!
On voit tous les jours la degradation et l insecurite dans notre commune !
Laissez la place aux autres, et laissez vos privileges ! On en a marre !

ancien caviste le 29/11/2025 à 14:08

Madame Picard et le PCF craigne le "vote communautaire" au profit de LFI ?
Alors qu'ils l'ont favorisé pendant des années !
Nous verrons bien lequel arrive en tête au premier tour ?
Et je ne vois pas très bien ce que Aulas vient interférer dans cette lutte...

Nadoche69 le 29/11/2025 à 14:02

Bonjour

Et M. Boumertit qui accueil dans ses rangs un L. Benkalifa (ex ps) qui a craché sur lfi par le passé MDR

Lyon2026revient le 29/11/2025 à 13:57

Gauche et progressiste...🤔 toujours pas compris cette injonction de la gauche. Le progrès est selon moi tout ce qui contribue au bien être général.
Ce n' est pas l apanage d un parti politique mais plutôt une affaire plus noble de valeur personnelle qui peut se voir aussi bien dans les partis de gauche et de droite. De même que l outrance, la malveillance peut aussi être présente dans les 2 camps.
A chacun de faire la distinction entre celui (ou celle) qui vous veut vraiment du bien et celui (ou celle) qui vous berce d illusions pour mieux vous endormir. Toujours miser sur l'intelligence des gens.......et leur mémoire..
❤️❤️❤️❤️

ou alors le 29/11/2025 à 13:55
Moi aussi a écrit le 29/11/2025 à 13h13

Je ne voudrais pas habiter une ville dirigée par le RN mais à Vénissieux, ils l’ont bien cherché, que ce soit les élus ou une partie des habitants. Reste à voir si les forts en gueule du RN mettront au pas les islamistes, les asociaux et les criminels.

l'occasion de jauger de l’efficacité (ou pas ...) dans cette commune qui deviendrait un vrai laboratoire

Euh. C'est une blague ? le 29/11/2025 à 13:30

Le PC de Vénissieux est le "camp progressiste" ?
Définition du "progrès", svp.

Catalan le 29/11/2025 à 13:27

qu ils se débrouillent entre eux.

Moi aussi le 29/11/2025 à 13:13
Exactement.... a écrit le 29/11/2025 à 12h16

...mais à la fin c'est le RN qui risque de gagner à Vénissieux. Ce dont je me contrefiche.

Je ne voudrais pas habiter une ville dirigée par le RN mais à Vénissieux, ils l’ont bien cherché, que ce soit les élus ou une partie des habitants. Reste à voir si les forts en gueule du RN mettront au pas les islamistes, les asociaux et les criminels.

Spectacle répugnant le 29/11/2025 à 13:08

LFI sans foi ni loi, rien de neuf sous le soleil. Picard en parangon de vertu, on aura tout vu !

envoitureSimone le 29/11/2025 à 12:46

LFI c'est comme le RN mais de gauche. toujours là pour mettre la zizanie dans notre politique.

aimelyon le 29/11/2025 à 12:45

Idir Boumertit l'espoir fait vivre pour les guignols.

simplementcitoyen le 29/11/2025 à 12:44

LFI est un danger pour notre Pays. Voyez à Vénissieux depuis plusieurs années ayant accepter des comportements non conforme a une bonne société républicaine.

alec69 le 29/11/2025 à 12:35

Et oui, Vennisieux est aux communistes, ils veulent garder leur jouet.
Les accords c'est bien gentil mais cela fini par des arrangements entre amis pour des places et non pas pour le bien des habitants. Et dans ce contexte c'est le plus fort qui commande, les autres sont obligés de s'applatir pour obtenir un poste.
C'est ainsi depuis des lustres.
Si LFI veut s'émanciper, c'est parce que le parti sent que c'est le moment de montrer qui a le leadership.
Idir Boumertit n'est que l'opportiniste de service, celui qui a vu s'aligner les planètes. Ce n'est pas un foudre de guerre, c'est vrai que son seul acte c'est d'avoir voulu inviter Bardella en Algérie.
Mais bon, Picard et sa clique, que dire des survivants du communisme pur et dur. Ca vie bien pendant que les habitants souffres, la délinquance explose, le communautarisme est en expension. Les élections seront riches d'enseignement si LFI l'emporte.

Exactement.... le 29/11/2025 à 12:16
Romi a écrit le 29/11/2025 à 11h47

LFI est l’allié objectif du RN.

...mais à la fin c'est le RN qui risque de gagner à Vénissieux. Ce dont je me contrefiche.

Les Fachos Incultes le 29/11/2025 à 11:48

Le PCF ouvre bien tard les yeux sur les nouveaux fachos antisémites.

Romi le 29/11/2025 à 11:47

LFI est l’allié objectif du RN.

