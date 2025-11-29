Municipales à Vénissieux : le PCF accuse LFI d'affaiblir la gauche après la candidature d’Idir Boumertit

Dans un communiqué particulièrement offensif, le PCF local dénonce la décision d’Idir Boumertit (LFI) de se lancer dans la course contre la maire sortante Michèle Picard. Une annonce qui, selon les communistes, "fragilise le camp progressiste" à un moment où "le risque de victoire de l’extrême-droite n’est plus une hypothèse mais une menace réelle".

Serge Truscello, secrétaire de la section PCF, estime que la candidature du député insoumis s’inscrit dans une "stratégie nationale de La France insoumise", accusée de présenter des listes concurrentes dans de nombreuses villes dirigées par la gauche. Le PCF affirme n’avoir constaté "aucun désaccord" de LFI au sein de la majorité municipale sortante, jugeant la rupture "incompréhensible" et "préjudiciable aux habitants".

Le communiqué reproche également au député de la 14e circonscription du Rhône un manque d’implication locale depuis son élection, affirmant qu’il serait "resté silencieux" sur plusieurs dossiers nationaux et locaux.

Autre cible du PCF : Jean-Michel Aulas, dont la potentielle candidature à la présidence de la Métropole est présentée comme un "risque de bascule à droite". Les communistes estiment qu’une division de la gauche à Vénissieux pourrait affaiblir leur capacité à peser dans le rapport de force métropolitain.

Dans ce contexte, les soutiens de Michèle Picard appellent "toutes les forces de gauche et progressistes" à renouer le dialogue. Ils assurent avoir sollicité LFI "à plusieurs reprises" depuis le printemps, sans réponse satisfaisante, dénonçant une "annonce faite par la presse et un tract distribué sur un marché" sans avertissement préalable.