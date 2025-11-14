Politique

"Porter l’alternance locale" : le RN se lance à Décines avec Tim Bouzon

Sans surprise, le Rassemblement national présentera une liste à Décines-Charpieu, ville d'un Est lyonnais qui répond de plus en plus favorablement aux sirènes lepénistes.

Tim Bouzon sera le candidat du RN avec l'objectif de "protéger notre cadre de vie, défendre la tranquillité publique et maintenir l’équilibre de notre commune face à une urbanisation excessive et à une gestion déconnectée".

Le directeur national adjoint du Rassemblement National de la Jeunesse et délégué départemental adjoint du RN du Rhône a dévoilé son slogan : "Préservons Décines!". "Ce slogan n’est pas un mot d’ordre, c’est une ligne de conduite. Préserver Décines, c’est refuser la résignation", annonce Tim Bouzon dans un communiqué.

Selon lui, "une nouvelle génération d’élus enracinés doit porter l’alternance locale".

Dans son viseur forcément, la majorité LR sortante de Laurence Fautra. "Elle ne gouverne plus, elle communique. Plutôt que d’agir, elle s’enferme dans des effets d’annonce et croit acheter la paix sociale en laissant tout se dégrader autour d’elle. Je refuse que notre ville perde son âme et sa cohérence", conclut celui qui cumule avec la casquette de collaborateur parlementaire de la députée de la circonscription, Tiffany Joncour.

avatar
finfin le 14/11/2025 à 15:35
Avant que la situation ne soit irrécuperable a écrit le 14/11/2025 à 13h59

Vite un changement de politique avant que la situation devienne irrécupérable !

Vrai totalement vrai

Vrai totalement vrai
avatar
bientôttt le 14/11/2025 à 14:59
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 14h24

A chaque candidat RN, un candidat LFI se présentera.
No pasaran.

En 2027, tu vas avoir mal au cul 😉

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 14/11/2025 à 14:24

A chaque candidat RN, un candidat LFI se présentera.
No pasaran.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 14/11/2025 à 14:12

Avec un Maire RN, il y aura une police municipale renforcée...

Signaler Répondre
avatar
Avant que la situation ne soit irrécuperable le 14/11/2025 à 13:59

Vite un changement de politique avant que la situation devienne irrécupérable !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/11/2025 à 13:30

Ils auraient pu prendre une photo en été, les arbres d'automne ne sont pas terribles en arrière plan.
Très important pour choisir celui pour qui on va voter ;-)

Signaler Répondre
avatar
c'est sur le 14/11/2025 à 13:21

A Décines il y aurait bien besoin d'ordre !

Signaler Répondre

