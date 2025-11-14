"Porter l’alternance locale" : le RN se lance à Décines avec Tim Bouzon

Tim Bouzon sera le candidat du RN avec l'objectif de "protéger notre cadre de vie, défendre la tranquillité publique et maintenir l’équilibre de notre commune face à une urbanisation excessive et à une gestion déconnectée".

Le directeur national adjoint du Rassemblement National de la Jeunesse et délégué départemental adjoint du RN du Rhône a dévoilé son slogan : "Préservons Décines!". "Ce slogan n’est pas un mot d’ordre, c’est une ligne de conduite. Préserver Décines, c’est refuser la résignation", annonce Tim Bouzon dans un communiqué.

Selon lui, "une nouvelle génération d’élus enracinés doit porter l’alternance locale".

Dans son viseur forcément, la majorité LR sortante de Laurence Fautra. "Elle ne gouverne plus, elle communique. Plutôt que d’agir, elle s’enferme dans des effets d’annonce et croit acheter la paix sociale en laissant tout se dégrader autour d’elle. Je refuse que notre ville perde son âme et sa cohérence", conclut celui qui cumule avec la casquette de collaborateur parlementaire de la députée de la circonscription, Tiffany Joncour.