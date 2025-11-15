Près de Lyon : un homme ivre arrêté après des coups de feu en pleine rue

De plus, certains riverains avaient aperçu un individu armé déambuler vers 22h.

Un équipage de la BAC s'est alors rendu sur place et a retrouvé le suspect.

En état d'ivresse, il a été maîtrisé avant de pouvoir à nouveau faire usage de son arme de poing. Il avait sur lui un autre chargeur approvisionné, qui a également été saisi.

Placé en garde à vue, l'homme devra s'expliquer sur cette séquence qui n'a pas fait de victime.