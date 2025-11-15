Faits Divers

Près de Lyon : un homme ivre arrêté après des coups de feu en pleine rue

Ce vendredi soir, des habitants de Décines-Charpieu ont contacté la police, paniquée par les nombreuses détonations qui résonnaient rue de la Fraternité.

De plus, certains riverains avaient aperçu un individu armé déambuler vers 22h.

Un équipage de la BAC s'est alors rendu sur place et a retrouvé le suspect.

En état d'ivresse, il a été maîtrisé avant de pouvoir à nouveau faire usage de son arme de poing. Il avait sur lui un autre chargeur approvisionné, qui a également été saisi.

Placé en garde à vue, l'homme devra s'expliquer sur cette séquence qui n'a pas fait de victime.

Décines-Charpieu

2 commentaires
avatar
Ex Précisions le 15/11/2025 à 14:38

Il se baladait tranquillement, what else de nos jours...

avatar
ras le 15/11/2025 à 13:56

tous vas bien alors

