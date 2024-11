Centre pour mineurs isolés de la Métropole de Lyon : au tour de Décines-Charpieu ?

Après Ecully, Bruno Bernard a choisi Décines-Charpieu pour accueillir un futur centre d'hébergement de mineurs isolés.

Le permis de construire a été déposé sur un tènement de la rue Francisco-Ferrer qui appartient à la collectivité présidée par les écologistes. Un bâtiment, situé derrière le lycée Charlie Chaplin et contre le gymnase éponyme, qui doit être rénové pour offrir une cinquantaine de chambres aux mineurs non-accompagnés dont la Métropole a la charge.

Furieuse, la maire LR de Décines, Laurence Fautra, annonce dans un communiqué avoir écrit à la préfète du Rhône pour lui faire part de "ses peurs quant à la localisation de ce type de structure dans un secteur de la commune déjà en saturation en terme de flux de population".

Laurence Fautra évoque un centre pour mineurs isolés qui serait coincé "entre deux quartiers en Politique de la Ville : Prainet et Berthaudière/Sabons".

Et comme à Ecully avec l'édile Sébastien Michel, la maire décinoise s'inquiète du profil des futurs pensionnaires du centre : "La Métropole de Lyon (...) ne tient visiblement pas compte des dangers pour les lycéens et les habitants du quartier que représente un apport supplémentaire de population jeune et en errance sur un secteur qui de par sa géolocalisation connait déjà de nombreux trafics de stupéfiants et d’actes de délinquance". Tout en rappelant que les MNA "sont des proies idéales pour les trafiquants en tous genres".

Laurence Fautra conclut en demandant à la Métropole de Lyon de retirer ce projet qui n'aurait pas fait l'objet d'un vote en conseil métropolitain, ni d'une concertation ou d'études d'impacts selon elle.

La Métropole a toutefois réagi en rappelant qu'une délibération portant sur le financement de ce projet décinois avait été adoptée à l'unanimité en Commission permanente le 10 juillet 2023.