Lyon : un bâtiment vacant mis à disposition de la mairie pour accueillir 160 mineurs isolés présumés

Ce mercredi, la municipalité annonce avoir obtenu d'Axentia la mise à disposition d'un bâtiment privé vacant pour y loger les migrants du square Béguin du 7e arrondissement.

Ce sont 160 jeunes en recours de minorité qui vont pouvoir être mis à l'abri, mais pas dans l'immédiat. Si le bâtiment est "en très bon état", il faut "quelques semaines" à Axentia pour préparer sa mise à disposition à titre temporaire, jusqu'en octobre 2025, avant de lancer un projet immobilier. En attendant, la municipalité gérera le lieu d'accueil et de mise à l'abri en régie directe via son Centre communal d’action sociale (CCAS).

Les dessous de l'accord trouvé entre les écologistes et l'entreprise à mission n'ont pas été dévoilés. La localisation du bâtiment qui hébergera les 160 mineurs isolés présumés non plus.

"La Ville de Lyon tient à rappeler les efforts sans précédent menés depuis le début du mandat en matière de lutte contre le sans-abrisme : le budget alloué à l’hébergement d’urgence a été multiplié par 34 depuis 2021 passant de 70 000 euros à 2,4 millions d’euros. Avec l’ouverture à venir du centre d’hébergement transitoire, ce sont au total près de 800 places d'hébergement d'urgence qui sont mises à disposition par la Ville de Lyon en pleine trêve hivernale", conclut le communiqué de la mairie.