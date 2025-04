Radar à 30 km/h, fin du couloir bus-vélo, stationnement supprimé en catimini : à Lyon, le quai Tilsitt se transforme

Les quais Tilsitt et Maréchal Joffre (Lyon 2e) s’apprêtent à changer de visage. L’axe, parmi les plus accidentogènes de la Métropole de Lyon, sera prochainement équipé d’un radar pour faire respecter la limitation à 30 km/h. Une première en ville. Installé dans un premier temps sous forme mobile à hauteur de la rue Franklin, ce radar visera à réduire la vitesse sur cet itinéraire étroit et très fréquenté.

Pour rappel, c'est sur ces quais qu’Iris et Warren ont trouvé la mort dans un accident qui avait bouleversé les habitants et alimenté les critiques sur l’aménagement en place.

Autre changement majeur : la suppression du couloir partagé bus-vélo, longtemps critiqué pour sa dangerosité. La Métropole annonce la fin de cette cohabitation forcée, avec la mise en place d’espaces différenciés pour les bus, les cyclistes, les piétons et les automobilistes. Ce revirement marque un tournant pour l’exécutif écologiste, qui revient sur un aménagement emblématique de sa politique des mobilités.

Le réaménagement, qui s’étendra sur 800 mètres entre la rue Saint-Exupéry et la place Gensoul, prévoit également quatre plateaux surélevés, de nouveaux passages piétons et des trottoirs élargis.

Un défaut d’information

Mais ces annonces ont aussi braqué les habitants du secteur du pont Bonaparte. Lors de cette réunion publique de présentation, plusieurs riverains ont appris la suppression d’une vingtaine de places de stationnement, disparues au fil du chantier en cours, sans communication officielle. Des places sacrifiées dans le cadre de l’aménagement du futur pôle bus Bellecour Ouest.

Embarrassés, les élus ont reconnu un défaut d’information, tout en assumant cette réduction liée à l’élargissement des trottoirs et aux besoins en rotation des lignes C20, C20E et 40. Une réponse qui n’a pas convaincu les résidents, certains réclamants des compensations sur le stationnement résidentiel. En vain.

Les riverains concernés ont été invités à se tourner vers les parkings souterrains —notamment celui de la place Bellecour — où des tarifs résidentiels sont proposés… mais à des montants bien plus élevés.

L'Association pour le Développement de la Presqu'île de Lyon (ADPL) juge ce procédé "scandaleux". Selon eux : "La Ville de Lyon & Métropole viennent de jeter à la poubelle tout le travail effectué par les CIL, Conseil de quartier & ADPL. C'est volontairement qu’aucune information n'a été transmise aux riverains pour éviter une réaction vive avant le début des travaux".

Les travaux sur la deuxième portion du quai Tilsitt débuteront mi-juin 2025 et s’étaleront jusqu’en janvier 2026, sans coupure totale de la circulation. Le chantier se déroulera en trois phases, de façade à quai, avec maintien de l’accès aux immeubles et installation de quais provisoires TCL.